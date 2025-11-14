「サナエノミクス」で高市総理が財務省に大盤振る舞いを命じる可能性

「責任ある積極財政」を経済財政政策のキーワードに掲げる高市早苗首相。前編記事『高市総理「責任ある積極財政」を支える超強力布陣を読み解く！』では、これを支える民間ブレーンたちを紹介した。次は政治家の面々について解説をしよう。

積極財政派の議員を要職に抜擢

もともと自民党には、財政積極派の組織が2つある。第1に挙げるべきは、21年12月に発足した「財政政策検討本部」である。発足時の職名とその人物の現職（→○）を記す。

本部長：西田昌司参院財政金融委員会筆頭理事（参院当選4回・旧安倍派）

幹事長：城内実前経済安全保障相（衆院7回・旧森山派）→経済財政相

事務局長：※中村裕之元農水副大臣（衆院5回・麻生派）→文部科学副大臣

顧問：高市早苗元経済安全保障相（衆院10回・無派閥）→首相、※古屋圭司元政調会長代行（衆院12回・無派閥）→選対委員長、世耕弘成前参院自民党幹事長（参院5回・衆院1回＝旧安倍派）、萩生田光一元政調会長（衆院7回・旧安倍派）→幹事長代行

最高顧問：安倍晋三元首相（故人）

メンバー：※片山さつき参院金融調査会長（参院3回・衆院1回＝旧安倍派）→財務相、佐藤啓元財務政務官（参院2回・旧安倍派）→官房副長官

2番目は、22年2月に設立された「責任ある積極財政を推進する議員連盟」である。

共同代表：※松本尚元外務政務官（衆院2回・旧安倍派）→デジタル相、※中村裕之（麻生派）→文科副大臣

副代表：※今枝宗一郎（衆院5回・麻生派）→デジタル兼内閣府副大臣、※小林茂樹元環境副大臣（衆院4回・旧二階派）→文科副大臣

幹事：※尾崎正直元国交兼復興政務官（衆院2回・無派閥）→官房副長官、三谷英弘元文科政務官（衆院4回・旧菅グループ）→法務副大臣、顧問：城内実（旧森山派）→経済財政相

メンバー：※小野田紀美（参院2回・旧茂木派）→経済安全保障相、中谷真一（衆院5回・旧茂木派）→財務副大臣、根本幸典（衆院5回・旧安倍派）→農林水産副大臣、酒井庸行（参院3回・旧安倍派）→国交・復興副大臣、青山繁晴（参院2回・無派閥）→環境副大臣、井林辰憲（衆院5回・麻生派）→党税制調査会「インナー」。

尚、※は総裁選で高市候補の推薦人。

大盤振る舞いを命じるのか

さらに高市氏は10日夕、首相官邸で自ら主導して立ち上げた日本成長戦略本部の下に同会議の第1回会議を開催した。官民連携での大型投資促進と、総合経済対策に盛り込むべき重点施策について論議した。

本部長：高市首相、副本部長：木原稔官房長官、城内経済財政相（日本成長戦略担当相）の下で注目される構成メンバーは次の通り。

（１）城内経済財政相、片山財務相ら関係閣僚、（２）エコノミストやAI専門家を含む民間有識者、（３）筒井経団連会長、小林健日商会頭、芳野友子連合会長ら労使トップだ。

中でも目に付くのが、民間有識者カテゴリーのエコノミスト2人である。PwCコンサルティングの片岡剛士、クレディ・アグリコル証券の会田卓司両氏だ。特に元日銀審議委員の片岡氏は「積極財政派」のイデオローグとして知られる。同会議を経済政策の司令塔に位置付ける高市氏人事の好例である。

高市首相にとって最初の高いハードルは物価高対策だ。25年度補正予算編成で14兆円超の大盤振る舞いを、財務省の新川浩嗣事務次官・宇波弘貴主計局長ラインに高圧的に命じるのか。よもや10月31日の木原官房長官のような「タカビー」で臨むことはないと願うのは筆者だけではないはずだ……。

