DDR5¤ò¤«¤½¸¤áHBM¹ñ»º²½¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡Ä¿Ò¾ï¤Ç¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¤ÎÆ°¤
¥á¥â¥ê¡¼Ä¶¹¥¶·´ü¤ÎÃæ¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÆ°¤¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¼È¾´ü¤ËÆþ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î´Ú¹ñÀ½¥á¥â¥ê¡¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤¬µÞÁý¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥á¥â¥ê¡¼´ë¶È¤âºÇÀèÃ¼À½ÉÊ¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¡Ö¥á¥â¥ê¡¼¥¹¡¼¥Ñ¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
13Æü¡¢´Ú¹ñËÇ°×¶¨²ñ¤ÎÍ¢½ÐÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯7¡Á9·î¤Þ¤Ç¤Î´Ú¹ñ¤ÎÂÐÃæ¥á¥â¥ê¡¼È¾Æ³ÂÎÍ¢½Ð³Û¤Ï78²¯7606Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû2170²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢ºòÇ¯Æ±´üÈæ¤ÇÌó2Ãû¥¦¥©¥ó¡¢20¡ó¤Û¤ÉÁý¤¨¤¿¡£¾åÈ¾´ü¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢4·î¤ò½ü¤¤¤ÆËè·îÍ¢½Ð³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2¡Á28¡ó¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¼È¾´ü¤ËÆþ¤ê¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£8·î¤Ï33¡¥2¡ó¤Ç¡¢ºÇ¤âÂç¤¤¯Áý¤¨¤¿¡£½ÅÎÌ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¸«¤ë¤ÈÌó60¡óÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤âÃæ¹ñ¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤»þ¤ËÀ©ºÛ¶¯²½¤ò·üÇ°¤·¥á¥â¥ê¡¼¤òÂçÎÌÍ¢Æþ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÍ¢ÆþÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þÃæ¹ñ¤Ï¤Ê¤¼DDR5¤òÂçÎÌÇã¤¤¤¹¤ë¤Î¤«
Ãæ¹ñ¤Î¥á¥â¥ê¡¼¼ûÍ×Áý²Ã¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×À¯ÉÜ¤ÏÊÆ¹ñ´ë¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±ÌÁ¹ñ´ë¶È¤âÃæ¹ñ¤ËºÇÀèÃ¼¥Á¥Ã¥×¤òÍ¢½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦À©ºÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤âÈ¿·âÃæ¤À¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏºÇ¶á¡¢´°¹©Î¨30¡óÌ¤Ëþ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³°¹ñÀ½¥Á¥Ã¥×¤òÅ±µî¤¹¤ë¤«¹ØÆþ·×²è¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¶âÍ»¸¦µæ½ê¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ó¥ç¥ó¥½½êÄ¹¤Ï¡Ö³°¹ñÀ½GPU¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯½èÍýÁõÃÖ¡Ë¤ò»È¤¨¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¼«¹ñ´ë¶È¤¬ºî¤Ã¤¿AI¥Á¥Ã¥×¤Î»ÈÍÑ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡ÖGPU¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºÇÀèÃ¼¹âÂÓ°èÉý¥á¥â¥ê¡¼¡ÊHBM¡Ë¤âÍ¢Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¤Ï¡¢HBM¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÃæ¹ñÀ½¥Á¥Ã¥×¤ËDDR5¤òÅëºÜ¤·¡¢GPU¤òÂåÂØ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£DDR5¤Ï¥Ç¡¼¥¿½èÍýÂ®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿DRAM¤À¡£
¥Á¥ç¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ê²Ú°Ù¡Ë¤Ï9·î¤Ë¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¡¢HBM¤Ê¤·¤ÇDDR5¤À¤±¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ÊNVIDIA¡Ë¤ÎA100¥Á¥Ã¥×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀÇ½¤ò½Ð¤¹¡ÖAscend 910b¡×¥Á¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥á¥â¥ê¡¼¤È¤·¤ÆHBM¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¢¥»¥ó¥É¡ÊAscend¡Ë 910B¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏHBM¤òDDR5¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¶ËÃ¼»ç³°Àþ¡ÊEUV¡ËÏª¸÷ÁõÃÖ¤Ê¤·¤Ë¿¼»ç³°Àþ¡ÊDUV¡ËÁõÃÖ¤Ç7¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¡Ê10²¯Ê¬¤Î1¥á¡¼¥È¥ë¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¤òºî¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤¬¡¢º£²ó¤â¡Ö»õ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»õ·Ô¤Ç¡×Àº¿À¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎHBMÍ¢½ÐÅýÀ©¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥ç¥ó»á¤Ï¡ÖAI¥Á¥Ã¥×¤ÇHBM¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤Ë¤ÏDDR5¤¬ÂçÎÌ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÇDDR5¼ûÍ×¤¬ºÇ¶áµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡ÖAI¥Ö¡¼¥à¤ÇÁ´À¤³¦¤Î¥á¥â¥ê¡¼¼ûÍ×¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÃæ¹ñ¤Þ¤Ç²ÃÀª¤·¡¢¥á¥â¥ê¡¼¥¹¡¼¥Ñ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËËþÇÕ¤Î¥³¥Ã¥×¤ËÃæ¹ñ¤¬¿å°ìÅ©¤òÍî¤È¤·¤Æ¥³¥Ã¥×¤¬°î¤ì½Ð¤¹¡Ø°ìÅ©¸ú²Ì¡Ù¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡þÃæ¹ñ¡¢¥á¥â¥ê¡¼¹ñ»º²½¤ÎÆ°¤¤â²ÃÂ®
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥á¥â¥ê¡¼¹ñ»º²½¤ÎÂ®ÅÙ¤À¡£Ãæ¹ñCXMT¤ÏºòÇ¯Ëö¤ËDDR5¤Î¾¦ÍÑ²½¤ËÀ®¸ù¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÊâÎ±¤Þ¤ê¡ÊÎÉÉÊÎ¨¡Ë¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖCXMT¤Î¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ì¤ÐDDR5²Á³Ê¤¬Ë½Íî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¡¢CXMT¤Ï¶²¤í¤·¤¤Àª¤¤¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡ÖºÇ¶áDDR5²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥á¥â¥ê¡¼¿Ê²½¤¬Âç¤¤¯ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
CXMT¤ÎÌÜÉ¸¤ÏHBM¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤ËHBM3¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¶¡µë¤â»Ï¤á¤¿¡£À®¶Ñ´Û¡Ê¥½¥ó¥®¥å¥ó¥°¥¡¥ó¡ËÂç³Ø²½³Ø¹©³Ø²Ê¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥¯¥¸¥å¥ó¶µ¼ø¤Ï¡Öº£¸å¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥á¥â¥ê¡¼¶¡µëÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢µ»½ÑÀ¤Âå¸òÂå¤Ë¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡ÖÃæ¹ñ´ë¶È¤¬´Ú¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎHBM3¤òÎÌ»º¤¹¤ë»þ´ü¤ÏÁÛÄê¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÁá¤Þ¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦DRAM»Ô¾ì¤Ç¤ÎCXMT¤Î¥·¥§¥¢¤Ï2025Ç¯¤Î7¡ó¤«¤é2027Ç¯¤Ë¤Ï10¡ó¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£