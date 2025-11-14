将棋の第38期竜王戦七番勝負第4局が11月12・13日に京都市の「京都競馬場」で指され、藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）が挑戦者の佐々木勇気八段（31）に勝利。シリーズ成績4勝0敗で、防衛5連覇を果たした。本局では双方の桂馬が大活躍。解説棋士も「競馬場らしいスピードを感じる、馬が駆け抜けるような将棋」、「対局場にふさわしい将棋を指せるのも天性のもの」と感服していた。

【映像】ぴょいぴょい！藤井竜王、“桂馬”連打の瞬間

京都競馬場開場100周年を記念して開催された第4局。日本中央競馬会の競馬場で将棋の公式戦が開催されるのは初めてで、本局の対局場はゴール板に面した貴賓室の「菊の間」に特設された。さらに、日本騎手クラブ会長で京都競馬場だけで1400勝以上を飾っているスーパージョッキー・武豊騎手も前夜祭、対局2日目の再開時に参列。将棋、競馬界内外からも大きな注目を集めることとなった。

本局は角換わりの出だしから囲いの組み換えと超高難度の将棋へ展開。中終盤では双方の桂馬がぴょんぴょんと飛び交うハイレベルな内容が詰め込まれた一局となった。

解説陣が口をそろえたのは、「これだけ桂馬が活躍する将棋はかなり珍しい」という点だ。

佐々木八段がわずかにペースを握ったかと見られていた中盤戦では、藤井竜王も「勝負手だった」と語った桂馬のタダ捨てを選択。重ねて桂馬を放つ迫力の手筋に、ABEMAに出演した佐々木海法女流初段（20）からは「タダのところに桂馬を…あまり思いつかないですよね。発想の中にない」との声が漏れた。

一気にまくり上げる藤井竜王の追い上げに、解説を務めた屋敷伸之九段（53）は、「藤井竜王の勝負術が光った。競馬場での対局らしいスピードを感じる、馬が駆け抜けるような将棋」と絶賛。また、佐々木慎七段（45）も「藤井竜王が最後に“差し切った”という感じ。これだけ桂馬が活躍する将棋は見たことがない。対局場にふさわしい将棋を指せるのも天性のものだと思う」と感服しきりの様子だった。

（ABEMA／将棋チャンネルより）