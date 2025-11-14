日産は新型エルグランド（第4世代）をブランド再興の足がかりとすることができるか（「ジャパンモビリティショー2025」にて筆者撮影）

（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）

「高級大型ミニバン」というジャンルを開拓した日産

第2回「ジャパンモビリティショー2025」（会期2025年10月30日〜11月9日）の日産自動車ブースで華々しく公開されたのが、大型ミニバン「エルグランド」の試作車だ。

「ジャパンモビリティショー2025」に参考出品された第4世代エルグランドの試作車（筆者撮影）

新型エルグランド（試作車）のリアビュー（筆者撮影）

未曽有の経営危機に直面している日産にとってブランド力再興のための重要なモデルであるだけに記者の関心は高く、今年4月に代表執行役社長兼CEOに就任したイヴァン・エスピノーサ氏がスピーチを行うということもあって、プレスデーはブースの外まで記者で埋め尽くされるという盛況ぶりだった。

これまで疎かになっていた国内市場の商品ラインアップの再構築を図ることを表明したエスピノーサ社長は、エルグランドを次のように紹介して意気込みを見せた。

「日産の豊かなヘリテージ（伝統）と最新技術を融合させた新たなフラッグシップの提案を行います。その第1号が新型エルグランドです。開発テーマは優雅で洗練された第4世代エルグランドはタイムレス ジャパニーズ フューチャリズム。温かく、安らげる洗練された空間は日産のおもてなしの精神を体現しつつ、第3世代e-POWERと進化した電動AWDのe-4ORCEを搭載しています」

新型エルグランドにかける意気込みを語った日産のエスピノーサ社長（筆者撮影）

エルグランドは第1世代モデルの登場が28年前の1997年で、現在販売されているのは第3世代。年月的にはヘリテージと呼べるほどの歴史はないが、日産は現在アジアを中心に拡大している高級大型ミニバンというジャンルを開拓したエポックメーカーでもある。ブランド再興の足がかりとし得るモデルのひとつであることは確かだ。

第1世代はラダーフレーム式の後輪駆動という、今日ではいささか前時代的に感じられる技術パッケージだったが、エンジンをボンネット下に配置して室内の余裕を拡大。静粛性、重厚で滑らかな乗り心地はエンジンの上に運転席を配置するそれまでの1ボックス高級車とは一線を画するもので、先端的な機能装備も充実させて大ヒットとなった。トヨタ自動車が「グランビア」を作って対抗したものの一敗地にまみれるほどの強さだった。

当時日産の社長だった故・塙義一氏は、エルグランドの3列シートを2列に変更し、飛行機のファーストクラスのようなシートや通信設備を実装したものを作らせ、それを社長車として使用していた。それは後に「ロイヤルライン」として市販化された。まさに高級大型ミニバンの始祖のようなモデルだったのである。

だが、次の世代でトヨタとの形勢が大きく逆転する。

「アルファード」の豪華路線決め打ちで日産を圧倒したトヨタ

第2世代のエルグランドは、車体形式をフレームから乗用車的なモノコックに変更しつつ、駆動方式はRWD（後輪駆動）。後サスペンションは走行性能や乗り心地の向上に寄与するマルチリンク、エンジンはハイパワーな3.5リットルV6と、大型高級セダンをそのままミニバンにしたようなモデルに仕立てられた。

それに対してトヨタはグランビアに代えて第1世代の「アルファード」をリリース。前輪駆動の大衆モデルと共通のプラットフォームを用い、エンジンは3リットルV6に加え、低コストな2.5リットル直4も用意。そのうえで得意とする豪華な室内装飾を与え、エルグランドに挑んだ。

両車とも2002年5月発売だったことから注目された対決の結果は、アルファードの大勝利だった。

当時のアルファード開発責任者は「日産さんが狙ってくるであろうモダンリビング路線（過度に飾らず、それでいて安らげることを狙いとした室内設計）とウチの豪華路線、どっちが受け入れられるかは出してみるまで分からなかった」と、悩みながらのクルマ作りだったと振り返った。

差は年を追うごとに広がる一方だった。日産は2010年に第3世代エルグランドを背を低め、走行性能を高めるという形で出したが、大型ミニバンに派手さ、豪華さを求めるユーザーからはほとんど顧みられなかった。豪華路線に決め打ちしたトヨタが2015年に第3世代アルファードを出すと、もはや形勢は決定的となった。

トヨタ「アルファード」（写真：日刊工業新聞／共同通信イメージズ）

そのトヨタとて、最初から豪華路線に確信を持っていたわけではない。これまで作ったことがないというくらいの満艦飾ぶりの第3世代の発表会では開発者、間接部門の社員とも不安げな表情を見せ、「これ、どうですかね。売れると思いますか？」と記者に問いかけたりしていた。

やりすぎではないかという不安を乗り越えて弾けたクルマ作りを成し遂げ、それがユーザーの喝采を浴びるというサイクルを繰り返したことが、今日のアルファードやその上の「レクサスLM」の“我が世の春”を生んだと言える。

レクサスの最高級ミニバン「LM」（写真：共同通信社）

次期エルグランドはそんなトヨタ一強と化した市場に再チャレンジするモデルとなるわけだが、第3世代がデビューした2010年から第4世代が発売される2026年夏までの16年間が事実上ブランクとなった影響は大きい。

果たして斬り込みを成功させることはできるのだろうか。

気になる次期エルグランドの「全貌」

現時点で公開されている情報をもとに、次期エルグランドの概要を紹介しておこう。

【サイズ】

全長4995mm×全幅1895mm×全高1935mm。長さと高さはアルファードと同寸だが、車幅はアルファードの1850mmを超え、レクサスLMと比較しても5mm広い。国産ミニバンとしては最大級のボリュームだ。

フルサイズミニバンの広い車内（次期エルグランドの試作車、筆者撮影）

【アーキテクチャ】

プラットフォームは次期エルグランドのための新規設計品。ルノー日産三菱連合は中大型車向けアーキテクチャ「CMF-C/D」を持っており、それを用いた三菱自動車「アウトランダーPHEV」は2トン超で素晴らしい商品性を実現している。

にもかかわらずプラットフォームを新造したのは、それでは足りないということ。目標性能を相当高く設定したことがうかがえる。また路面状況や走行状況に応じてショックアブソーバーの減衰力をリアルタイムに調節する機構を実装予定であることが公表されている。

【駆動系】

前後に大出力の電気モーターを配した電動AWD（4輪駆動）。前後の駆動力配分や左右輪のブレーキ力などを精密に制御して走行安定性や乗り心地を向上させることをうたった「e-4ORCE（イーフォース）」だ。技術的なベースはエンジン横置きのFWD（前輪駆動）だが、全車AWDとなる公算が大だ。

【パワーソース】

エンジンを発電に使い、電気モーターで駆動するシリーズハイブリッド「e-POWER」の第3世代。発電専用に設計された過給機付き直列3気筒1.5リットル「ZR15DDTe」。エンジンの排気量削減は世界的な潮流だが、発電専用とはいえこのクラスに排気量1.5リットルという小型エンジンを積むのは異例である。

【先進装備】

ADAS（先進運転支援システム）は限定条件下でハンズオフ（手放し運転）が可能となる「プロパイロット2.0」、常時ステアリングを保持する必要がある「プロパイロット」の2種類。プロパイロット2.0は時速50km未満の渋滞走行時にハンズオフの領域を拡大。

次期エルグランド（試作車）の室内（筆者撮影）

スピード、エネルギーモニタなどを表示するインストゥルメントパネルとカーナビなどを表示するセンターディスプレイを統合した14.3インチ液晶モニターを装備。オーディオはヘッドレストスピーカーを含め22スピーカーのBOSEサラウンドシステムを搭載。

開発責任者が語った「ドライバーズカー」へのこだわり

仕様的にはフラッグシップ級だが、それだけで最強モデルとなったアルファードの対抗軸になれるほど自動車ビジネスは甘くない。性能、機能比較もさることながら、最も重要なのは、アルファードと違うキャラクター作りを行い、かつそれを顧客に魅力的と感じてもらうことだ。

この難しいテーマにどのように取り組んだのか、開発責任者の一野健人氏（第一製品開発本部 第一製品開発部 第一プロジェクト統括グループ 次席車両開発主管）に話を聞いた。

──次期エルグランドをどのようなクルマに仕立てようと考えたのでしょうか。

一野健人氏（以下敬称略） 最も重要視したポイントは、エルグランドはあくまでドライバーズカーであるということです。

次期モデルは背が高くなりますが、ファントゥドライブなクルマという点を崩さないことを旨としました。ですが、それで同乗者の楽しさの基となる快適性、安心感が損なわれてしまっては意味がありません。ソフトでありながら揺れはしっかりと止めるセッティングを施しています。

──揺れの減衰とソフトな乗り心地は相反する要素ですが。

一野 「スカイライン」で採用した電子制御式可変ショックアブソーバー「インテリジェント・ダイナミック・サスペンション」を使い、入力に応じて減衰力をリアルタイムで変化させることでトレードオフの克服を目指しました。

ちなみにサスペンションだけでなく、プラットフォーム自体も新造しています。ハンドリングと乗り心地、どちらも高級車としてご満足いただける水準にまで作り込めているという自信はあります。

──フラッグシップモデルは単にクルマとして良いというだけでなく、威圧感なども求められるのでは。

一野 確かに威厳は必要です。その表現にはいろいろなアプローチがありますが、われわれはフォルム全体でそれを表現するという道を選びました。細部の装飾についてもメッキグリルでギラギラという古典的な手法ではなく、ライトのセグメントを組み木細工のように並べ、デジタルグラデーションを構成することで先進性を表現してみました。

──ハイブリッドシステムのエンジンは1.5リットルターボですが、2トンを軽く超えるであろう車重に対して能力が小さいようにも思えるのですが。

一野 シリーズハイブリッドのe-POWERは駆動は100％電気によります。大パワーが必要な時はバッテリーから出力される電力とエンジンで発生させた電力の合算値になるので、バッテリーの充電率が足りなくなると確かにハイブリッドシステムの出力はエンジンで起こした電力の分に限定されるようになります。

しかし、エンジンがフルに発電してもなお電力が不足するような連続出力が必要な局面は、実際にはほとんどありません。ハイブリッドとしては大きいバッテリーを搭載していることに加え、シミュレーションや実験でエンジンの発電量のコントロールについても煮詰めを進めているところです。

1.5リットルターボでパワフルな走りを十分お楽しみいただけるでしょうし、高い経済性を発揮できると考えています。

──そのほか、大切にしたことは。

一野 現行エルグランドは旧態化が進み、販売は低調ですが、お客さまから高評価をいただいている項目の中で特に際立っているのは“乗り物酔いしにくい”ことです。この強みは大切にすべきということで、なぜ酔いにくいのかを定量分析し、第4世代モデルづくりに生かしているところです。

極まった感のある日産の「モダンリビング路線」

一野氏の説明からは、第4世代エルグランドはアルファードと同格ではあるが、プライベートユースに寄せることでキャラクターを大きく違える作戦であることがうかがえる。

現時点ではもちろんテストドライブはできていないが、ジャパンモビリティショーではインテリアを含めて細部を観察することができた。

その印象だが、インテリアについては日産のモダンリビング路線が極まった感のある、シックな仕立て。シートは大きく見せることより各部をなるべく薄く作ることを志向しており、室内の実効スペースの拡大やウォークスルーのしやすさを重視していることがうかがえた。

日産は「ゼログラビティ（無重力）シート」と銘打った、クッション厚に過度に依存せず効率的に疲れにくい姿勢を保持するシートの採用を進めている。エルグランドのシートはその発展形と言えそうだった。

「ゼログラビティ（無重力）シート」を採用する第4世代エルグランド（筆者撮影）

外装もマッシブなデザインだが、現時点では塗装のフィニッシュがまだ仕上がり前という感があった。大型ミニバンはボディパネルの面積が極めて広いため、塗装を美しくツルツルに見せるのが難しいのだ。

もっとも、同じようにボディパネル面積の広いフルサイズSUVの海外市販モデル「パトロール」は十分に高質な仕上がりを見せていたので、日産の技術が甘くてフィニッシュが悪いというわけではなさそう。現時点では量産試作の手前、生産試作の段階にあるものと考えられる。来年（2026年）夏の発売までには修正してくることだろう。

日産が日本市場に久々に投入するフルサイズクラスの第4世代エルグランド。トヨタ一強の市場において、どのような存在感を見せることができるか、大いに興味のわくところだ。

筆者：井元 康一郎