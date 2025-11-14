スパイ防止法の制定が議論されている。なぜ必要なのか。東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さんは「現実としてロシア、中国、北朝鮮は日本にスパイを送り込んでいるが、取り締まる法律がない。一刻も早く機密漏洩を防ぐ法律や体制を整備しないといけない」という。『戦闘国家』（PHP新書）より、日本大学危機管理学部教授の小谷賢さんとの対談を紹介する――。（第3回）

■なぜ「日本版CIA」は頓挫したのか

【小泉】日本のインテリジェンス体制をざっくり振り返ると、第2次世界大戦敗戦によって、それまでインテリジェンスを担っていた特別高等警察や軍の情報機関が解体されます。その後、GHQ占領下でアメリカ主導により、徐々に体制が構築されていく。そのなかで、吉田茂政権下では対外情報機関を立ち上げようという「日本版CIA」構想がありましたね。

【小谷】ええ。ただ、当時の政治的混乱や平和主義をめざす世論などが影響して、実現には至りませんでした。代わりに内閣調査室が設置されたのですが、これは各国の対外情報機関のようなヒューミント（人間を媒介とした諜報活動）やシギント（通信、電磁波、信号等を利用した諜報活動）能力を持たず、各省庁の情報を調整するだけの権限が弱いものでした。

国内保安は警察と公安調査庁が、軍事情報は自衛隊の情報本部が担うことになりますが、冷戦に突入したことも相まって、基本的にインテリジェンスはアメリカに依存するかたちになります。

冷戦終結などの情勢変化に伴い、内閣調査室は内閣情報調査室（CIRO）に、自衛隊の情報本部は防衛省情報本部になるなど多少の組織改編はなされるものの、基本的に日本のインテリジェンスは警察と公安調査庁、防衛省情報本部、そのほか省庁が各々の関連情報を取り扱い、内閣情報調査室がそれらの情報を統合・分析・調整する体制が続いていきます。

■外務省に期待される役割

【小泉】小谷先生の目から見て、日本のインテリジェンス・コミュニティのあり方として何が足りないと思いますか？

【小谷】言ってしまえば、すべて足りない（笑）。情報を集めるという点でも、情報を守るという点でも、さらに情報を活用するという点でも、万全とは言い難い状況です。

まず意識的な問題として、日本は東西冷戦で軍事を含めてインテリジェンスをアメリカに頼りっきりにしてきたために、情報機関に「戦略的な役割」が期待されてきませんでした。諸外国は国家戦略を支えるための重要な存在として情報機関があるのですが、日本において情報機関は「安全保障の中の脇役」という位置づけです。徐々に意識改革は進んでいるものの、より明確に「戦略の中枢」としての意識を持つべきでしょう。

【小泉】個別の組織を見ていくと、それなりに頑張っているのではないですか。

【小谷】そうですね。国内でターゲットを定めた防諜活動や情報収集に関しては、警察や公安調査庁がある程度機能しています。

情報収集に関する差し当たっての問題は、やはり対外情報収集機関がないことです。本来、政府機関の中で対外情報収集を行なう権限を持っているのは外務省です。在外電信を取り扱い、パスポートの発券権を持ち、外国語に精通した職員を多く抱えている。条件は整っているのですが、外務省には国のためにインテリジェンス活動を行なうといった意識が希薄で、ノウハウもないため、情報収集活動は行なっていません。

■たった100人の対外情報機関

【小泉】外務省の職員は「脇役」としてのインテリジェンスよりも、「外交官」としての矜持があるのかもしれませんね。

【小谷】一方で第二次安倍政権下の2015年、外務省傘下のCTU-J（国際テロ情報収集ユニット）という組織が発足しました。トップが警察官僚で、その下に外務省や警察庁、公安調査庁のテロ専門家が集められている。これは戦後初の対外情報機関と言えるものですが、テロ分野の情報収集しかできません。しかも人数が100人程度と規模が小さく、できることが限られている。

ちなみに、CIA（米中央情報局）には数万人、MI6（英秘密情報部）やモサド（イスラエル諜報特務庁）でも数千人規模の職員が日々、情報収集や分析情報収集に当たっています。さらにモサドの場合には世界中のサイアニム（ユダヤ人からなる協力者ネットワーク）による協力があります。

【小泉】CTU-Jが「日本版CIA」に発展する可能性はないのですか。

【小谷】政府で検討されてはいます。要は「CTU-Jにテロ以外の任務を付与すればできるじゃないか」と。ただ、情報収集や交渉のノウハウの有無、また警察の権限強化につながるのではないかとの警戒感などから、賛否は分かれています。

そもそも日本はインテリジェンス活動に関する根拠法のようなものがまったくなく、各省庁の所掌事務の範囲で情報収集を行なっているので、時の政権が「やれ」と命じてもできないのです。

【小泉】CIAのような対外活動を担う場合、テロのみならず政治、経済、軍事などあらゆる分野の知識が必要です。警察だけでは対応できないでしょうね。

第104代首相に選出された高市早苗氏。自民党総裁選ではスパイ防止法制定を公約に掲げていた。（出典＝内閣官房内閣広報室／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

■日本にスパイ防止法が必要な理由

【小谷】本格的な対外情報組織を創設または強化する場合、根拠法の整備と、邦人が海外で拘束された際に取り戻す仕組みを整える必要があります。すなわちスパイ防止法です。スパイ防止法は国内の外国勢力（スパイ）を取り締まる法体系ですが、それが可能となれば、海外で拘束された邦人との交換が成り立ちます。

【小泉】スパイ防止法はなかなか議論が進みませんね。現実にスパイ活動は世界中で行なわれていて、しかも日本は「スパイされる側」「情報を奪われる側」にある。ロシア、中国、北朝鮮などの国から日本は監視対象にされているわけです。情報機関が国民を監視するようなことがあってはならない、というのはそのとおりですが、外国のスパイを取り締まる法律は絶対に必要じゃないでしょうか。

【小谷】私もそう思います。東西冷戦期は100人以上ものソ連の工作員が日本に常駐していたと言われ、「スパイ天国」と揶揄(やゆ)されました。

日本で工作活動を行なっていたKGB（ソ連国家保安委員会）のスタニスラフ・レフチェンコ氏は、「日本ではソ連のスパイが逮捕されたり国外に追放されたりすることをまったく心配することなく、重要な情報を集めることができる」とまで述べている。冷戦が終結してずいぶん経ちますが、現在も状況はさほど変わっていません。

■世界中に恥を晒した外務省の失態

【小泉】元警察官僚で内閣情報官、NSS（国家安全保障局）局長を歴任した北村滋(しげる)氏の『外事警察秘録』（文藝春秋、2023年）によると、他国の工作員の疑いがある人物を日本国内で見つけても、日本側は手を出せないということですが……。

【小谷】そう、捕まえられません。ひたすら尾行して足取りをたどることしかできない。

2001年5月、北朝鮮の金正恩(キムジヨンウン)総書記の兄・金正男(キムジヨンナム)氏が密入国を企て、成田空港で拘束された事件がありました。

あのとき、警察としては彼をしばらく泳がせたかったわけです。ですが外務省は「偽造パスポート所持の場合、即座に国外退去」というマニュアルを優先した。せめて数日泳がせて、どこに行き、誰と会うのかをすべてを追跡し、最後に拘束して北朝鮮との交渉材料にすればよかったのに。

【小泉】誰もが考えそうなものですが、外務省にそういった発想はなかったのですか。

【小谷】当時の外務大臣は田中眞紀子氏でしたから、いろいろと差し障りがあったのでしょう。日本はしかも、金正男氏が偽造パスポートで来日することを他国の情報機関から事前に聞かされていました。

情報を提供した側は当然、「日本は彼を尾行するだろう。情報をくれるだろう」と思っていたはずです。何もせずに金正男氏を追い返したことで、日本への信頼が失われた瞬間でもあったと思います。

外務大臣時代の田中真紀子氏（出典＝PH3 LOLITA D.SWAIN,USN／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■外国人スパイを罰する法律は現状ない

【小泉】日本には情報を「武器」として捉える視点が欠けていますよね。先ほども述べましたが、スパイ防止法が国民監視の手段になってはいけない。私はロシアをずっと見てきたので、「外敵に対抗するために必要なんだ」というロジックで持ち出されてきたものが、結局は国民を弾圧する手段になってしまうというパターンに陥る可能性には非常に警戒的です。

小泉悠・小谷賢『戦闘国家』（PHP新書）

他方、スパイの取り締まりはまた別にしっかりやらないといけない。国内で日本人が外国のスパイに協力した場合は特定秘密保護法で罰せられるわけですが、外国人スパイそのものを罰する法律が現状ないわけで、とても歪な状態です。

【小谷】その特定秘密保護法も、第二次安倍政権でようやく制定されたわけです。スパイ防止法はいまだに、「時期尚早だ」と実現には至っていません。

政治家やメディアは「国民の反発が大きい」と言いますが、ごく一部からの反発があるだけで、国民の多くはその必要性を理解していると思います。

スパイによる機密漏洩は政治や軍事関連にとどまらず、大学や研究機関、民間企業にも大いに関係する話で、現在、現場でも関連事案の対応に大いに困っていると聞きます。スパイ防止法がないという点を含めて日本の防諜はじつに脆弱で、法律や体制の早急な見直しが必要だと思います。

小泉 悠（こいずみ・ゆう）

東京大学先端科学技術研究センター准教授

1982年、千葉県生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修了。民間企業勤務、外務省専門分析員、未来工学研究所特別研究員などを経て、現職。 専門はロシアの軍事・安全保障。著書に『「帝国」ロシアの地政学』（東京堂出版、サントリー学芸賞）、『現代ロシアの軍事戦略』『ウクライナ戦争』（ともにちくま新書）、『ロシア点描』（PHP研究所）、『オホーツク核要塞』（朝日新書）、『情報分析力』（祥伝社）など。

小谷 賢（こたに・けん）

日本大学危機管理学部教授

1973年、京都府生まれ。立命館大学卒業、ロンドン大学キングス・カレッジ大学院修士課程修了。京都大学大学院博士課程修了。博士（人間・環境学）。英国王立統合軍防衛安保問題研究所（RUSI）客員研究員、防衛省防衛研究所戦史研究センター主任研究官などを経て、現職。著書に『日本軍のインテリジェンス』（講談社選書メチエ、山本七平賞奨励賞）、『モサド』（ハヤカワ文庫NF）、『日本インテリジェンス史』（中公新書）など。

（東京大学先端科学技術研究センター准教授 小泉 悠、日本大学危機管理学部教授 小谷 賢）