¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»³¸ýÂóÏ¯¡ØÀµ¤·¤¤Åú¤¨¤òÆ³¤¯¼ÁÌäÎÏ¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿´¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¡ÔÏ«¤ê¡Õ¼ÁÌä
¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê´Ø¤ï¤ê¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÔÏ«¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¡Õ¤ò¹þ¤á¤¿À¼¤¬¤±¤Ï¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¾å¤ÇÂçÊÑ¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖºÇ¶á¡¢ÂÎÄ´¤É¤¦¡©¡×
¡¦¡Ö¤¢¤Î·ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¡©¡×
¡¦¡ÖÈè¤ì¤ÏÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×
¡¦¡Ö°ìÂ©¤Ä¤±¤Æ¤ë¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¦¡Ö¾¯¤·Î©¤Æ¹þ¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×
¡¦¡ÖË»¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ï¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¼è¤ì¤Æ¤ë¡©¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤Ï¡¢¾ðÊó¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡Ö°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·Ú¤¤À¼¤¬¤±¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¿¤á¤é¤¦¾å»Ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÆâÍÆ¡×¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¡Ö·É°Õ¡×¤È¡ÖÀ¿°Õ¡×¡£ÂÐÅù¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Çµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
À®²Ì¤ä¹ÔÆ°¤À¤±¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉô²¼¤Ï´¶¤¸¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯º¹¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÔÏ«¤ê¡Õ¤Î¤Ò¤È¸À¤Ï¡¢Éô²¼¤Ë°Â¿´´¶¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê°ÕÍß¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¾µå¼ÁÌä¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤
¡Ö²¿¤«°Õ¸«¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤¬Çö¤¤¡¢ÄÀÌÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤Éô²¼¤ä¡¢´°àú¼çµÁ¤Ê¿Í¡¢¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤¤¥¿¥¤¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤Î¥¬¡¼¥É¤ò²¼¤²¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¶õµ¤¤òºî¤ë¡Ô¤ä¤µ¤·¤¤¼ÁÌä¡Õ¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬ÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤Ê¹¤Êý¤Î¥³¥Ä¤ò4¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¶õµ¤¤òºî¤ë
¿Í¤Ï¡ÖÀµ²ò¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö´Ö°ã¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¹Í¤¨ÅÓÃæ¤Ç¤âOK¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎã¡Û
¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢ÃÊ³¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢²¿¤«»×¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×
¡Ö²¾¤Ë¡Ä¡Ä¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤¿¡©¡×
¡ÖÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤Á°Äó¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡©¡×
¢¤æ¤ë¤ä¤«¤ÊÁªÂò»è¤ò¼¨¤¹
Çò¹õ¤Ï¤Ã¤¤êÅú¤¨¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡©¡×¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÉ¤é¤®¤Î¤¢¤ëÊ¹¤Êý¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎã¡Û
¡ÖA°Æ¤ÈB°Æ¤À¤È¡¢¤É¤Á¤é´ó¤ê¡©¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö¤³¤Î°Æ¡¢100ÅÀËþÅÀ¤Ê¤é²¿ÅÀ¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡©¡×
£°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµá¤á¤ë
¥×¥é¥¤¥É¤¬¾¯¤·¹â¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¼ÁÌä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¶¯¤á¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ä¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎã¡Û
¡Öº£½Ð¤¿°Õ¸«¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂ¤¹¤È¤·¤¿¤é¡©¡×
¡Ö¤³¤Î¥×¥é¥ó¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡×
¡Öº£Æü¤Î¸ò¾Ä¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡©¡×
¤Â¾¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ò¼Ú¤ê¤ë
¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤È¤·¤ÆÅú¤¨¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ò¼Ú¤ê¤¿¼ÁÌä¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¼ç¸ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎã¡Û
¡Ö¤³¤Î»ñÎÁ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¸«¤¿¤é¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¤È»×¤¦¡©¡×
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö¤â¤·ÉôÄ¹¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÅÀ¤Ã¤Æ¤É¤³¤À¤í¤¦¡©¡×
¢£Åú¤¨¤ä¤¹¤¤¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¼ÁÌä¡×¤ò
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢°Õ¸«¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢°Õ¸«¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Åú¤¨¤ä¤¹¤¤¼ÁÌä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤ò³°¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁªÂò»è¤ËÉý¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¹©É×¤Ç¡¢¸ý¤ò³«¤¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼ª¤ò·¹¤±¡¢¾Ç¤é¤º¾¯¤·¤º¤Ä·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ô¤ä¤µ¤·¤¤¼ÁÌä¡Õ¤òÊø¤µ¤º¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Áê¼ê¤¬¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ä¤¤¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ÁÌäÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï´ª°ã¤¤¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Ê¤ê¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤¸¯¤¤¤ä¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁê¼ê¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ç¤é¤º¡¢Æü¤ò²þ¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤Î¿´¤ÎÈâ¤¬³«¤¯½Ö´Ö¤¬É¬¤ºÍè¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¡¼¥À¡¼¤¬1on1¤Ç»È¤¨¤ë¼ÁÌä
1on1¤Ï¡¢Éô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®²Ì¤ò¹â¤á¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡Ö²¿¤òÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö»¨ÃÌ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ë¡¢1on1¤Ç»È¤¨¤ë7¤Î¼ÁÌä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖºÇ¶á¤É¤¦¡©¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢·Ý¿Í¤Î¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖºÇ¶á¤É¤¦¡©¡×¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤·¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¨¤Æ»¨ÃÌ¤Î¤è¤¦¤ÊÌä¤¤¤«¤éÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤ÊÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¡¢ÈÝÄê¤»¤º¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©¡×
¡Ö½çÄ´¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÆü¾ï¤Î°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë°ãÏÂ´¶¤ä¥â¥ä¥â¥ä¡¢²ÝÂê¤Ê¤É¤ò½¦¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿®Íê¤òÀ¸¤à¼ÁÌä¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤í¤¦
£¡ÖºÇ¶á¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©¡×
À®¸ùÂÎ¸³¤ÈÀ®Ä¹¼Â´¶¤òÆ±»þ¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ëÌä¤¤¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤äÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤È¤ä¤ëµ¤¤ò¼«Á³¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ê±þ¤¨¡×¤ÎÃæ¿È¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¹ÔÆ°¥â¥Ç¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¤¡©¡¿¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¡©¡×
¤³¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢ÆâÈ¯Åª¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤òÃµ¤ë¾å¤ÇÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä»Å»ö´Ñ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¶ÈÌ³¤ÎÇÛÃÖ¤äÆ¯¤Êý¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë³è¤«¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖµÕ¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²ò¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¡Öº£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡©¡×
Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¤³¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î´Ø¿´¤ä°ÕÍß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å»Ê¤Ï¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¦¡Ö¥Á¡¼¥à¤ä²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡©¡×
¤¢¤¨¤Æ¡Ö¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¾ì¤Ê¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¶»¤Î¤Ä¤«¤¨¤¬¼è¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤Ç¤âÈÝÄê¤»¤º¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ª¤ÎÄË¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
§¡Ö»ä¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©¡×
1on1¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¿®Íê¤ò°é¤à¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡£¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î°Õ»Ö¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éô²¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È°Â¿´´¶¤òÊú¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¤ÏÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
»³¸ý ÂóÏ¯¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¡Ë
ÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡ÚÏÃ¤¹¡¦½ñ¤¯¡Û¸¦µæ½ê½êÄ¹
½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÊÔ½¸¼Ô¡¦µ¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¥é¥¤¥¿¡¼¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£27Ç¯´Ö¤Ç3800·ï°Ê¾å¤Î¼èºà¡¦¼¹É®Îò¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Ï¼¹É®¤ä¹Ö±é¡¢¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¸À¸ì²½¤ä¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø9³ä¼Î¤Æ¤Æ10ÇÜÅÁ¤ï¤ë¡ÖÍ×ÌóÎÏ¡×¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤â20ºý°Ê¾å¤¬ËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡ÚÏÃ¤¹¡¦½ñ¤¯¡Û¸¦µæ½ê½êÄ¹ »³¸ý ÂóÏ¯¡Ë