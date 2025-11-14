ママ友LINE「返信は24時間以内」はマナー？遅い相手に疲弊する本音【ママリ】

「遊ぼう」と誘われたため、日にちを提案した投稿者さん。しかし、一日、たっても未読のままで、返信がないこともよくあるそう…。早く予定を組みたい投稿者さんは、後回しにされているように感じてしまうことも。LINE以外は問題なく、今後も関わっていきたいとのことですが、返信が遅いことに関しては、自分がガマンすべきか悩んでいるそうです。

LINEの返信が遅いママ友にモヤモヤ…

返信遅いママ友、LINEで約束するたびにモヤります。

来週遊びたい、とLINEきて、お互いなにも予定ないため

何日はどう～？と返事したんですが

1日以上未読無視です。



ご近所なのでたまに

どこどこに行って、お裾分けしたいんだけどお家にいる？？

みたいな内容はすぐに返事してくれるんですが

先の約束だと毎回1日くらい放置されます。



以前、明日あそぼうみたいな内容で全然返信がなかったので

予定が決まらないのがモヤモヤしてしまって

半日経ったくらいで私が送信取り消したら

LINE見てたんだけど都合悪くなっちゃったかな？？

また改めよっか～！という感じの返信がすぐに来ました。



いや見てるなら返事してくれよ、、

後回しにされてる感に毎回モヤモヤしてしまいますし

私の性格的にパッパと予定決めちゃいたいです。



今後小中は同じなので、仲良くしたいです。

歳も近いし話も合うし、子ども同士も仲良しだし近所だし

LINE以外は本当に好きです。

こういう場合、やはり私が我慢するしかないですよね？😭😭 出典：

ママ友のLINEの返信が遅いことに、悩んでいるという投稿者さん。



考え方や返信頻度は人によってさまざまです。こまめにチェックして、すぐに返信するという人もいれば、返信は後回しになりがちな人もいますよね。



感覚の違いですから、返信を早くしてほしいと相手に求めるのは難しいように思います。予定をすぐに決めたいのであれば、LINEではなく電話や直接、顔を合わせた時に約束するのも一つの方法ですね。

LINEの返信が遅い友だちにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

いますよーこういう友達☺️

下手したら、遊ぶ日の前日までライン返ってこなかったり🤣

たぶん、ラインの優先順位が低いのかと💦

ライン返すより目の前の家事！とか？！



でも、その子のこと大好きなのでそこは目をつぶれます（笑）

好きが勝ってたら付き合えばいいし、そうでなかったら、フェイドアウトしていったら良いかなーと思います🥰 出典：

相手から誘われたんですよね？

選択肢だけ返して(特に理由もないなら)○日までに教えて～

として返信こないならなかったことにしちゃいます🤣



長く付き合いたいなら尚更お互い負担にならない距離感で付き合います 出典：

期限を決めて、それを過ぎたら約束はなかったことにする…という意見も。



先の予定だと、ギリギリに決めればいいとママ友は思っている可能性がありますよね。早く決めておきたいという投稿者さんの気持ちを伝えても、期限を守ってくれないようであれば、今後の付き合い方を考えてみるのもいいのかもしれません。



どんなに仲良くしたいと思っていても、感覚がちがったり、合わないところがあったりすると、どうしてもモヤモヤするものです。楽しく付き合える距離感を見つけることで、投稿者さんのモヤモヤも少しは楽になるのではないでしょうか。

