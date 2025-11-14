記者になってから初めてのドラフト会議が終わった。これまでは自宅でゆっくり、「どの選手がどの球団に入るか」を何となく見ていたが、仕事である以上、そういうわけにはいかない。今年は高校生が124人、大学生が72人プロ志望届を提出した。ドラフト翌日の紙面には各球団の指名選手の名鑑を掲載するため、志望届を提出した選手の顔写真やプロフィールを入手しなければならない。これに社会人、独立リーグの候補選手が加わるため作業は膨大な量になる。

名鑑では1位指名選手が大きく扱われる。他の順位の選手よりも手の込んだ名鑑となるため、1位候補選手は事前に別の準備をしなければならない。漏れていると当日の紙面作りに負担がかかるからだ。そのため、スポーツ紙は1位で選ばれそうな選手を絞り込まなくてはいけないのだ。

日々集めたスカウト評に基づいて、事前に1位候補をリストアップ。ドラフト前日ギリギリまで各球団の動向を調査して、1位用の野球カードのようなデザインを前日までに仕上げてもらうことになる。

今年の1位指名の予想で難しかったのは、日本ハムに指名された明大・大川慈英。大学で球速と制球力が飛躍的に向上した最速155キロ右腕。スカウト取材から大川を1位で指名しそうな球団を見分けるのは難しかった。この点については取材力を磨かなければいけないと反省した。ただ、リーグ戦での大川の投球を何度も見て、直球のキレに一野球ファンとして魅力を感じていたため、先輩記者に大川を売り込んだ。各方面での取材の成果もあって最終的に1位候補に追加。外れ、外れではあったが1位指名となった。

記者になってからは監督、コーチ、スカウトなど野球を長年見てきた人たちと会話する機会が多く、“野球を見るプロ”の意見で頭が満たされる。それが良い半面、どこかで自分の率直な感想を持つことを忘れていた。会話から記事になるネタを見つけることも記者として重要だが、じっくりと選手を観察するからこそ気づけることもある。あたり間のことであるが、その当たり前のことを再確認させられた出来事だった。（記者コラム・小林 伊織）