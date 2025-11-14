オーラスで劇的にまくった。11月13日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合ではセガサミーフェニックスから醍醐大（最高位戦）が出場。最終盤のアガリ一発で逆転勝利を決めた。

【映像】あまりにも「劇的」醍醐の倍満ツモ

当試合は起家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、醍醐、EARTH JETS・三浦智博（連盟）の並びで開局。東2局3本場では園田がリーチ・ツモ・タンヤオで6000点（供託900点、＋1000点）を獲得、東2局4本場では本田に三浦が5100点（＋1000点）を献上、ここで本田がトップ目に立つと、東4局では本田に園田が3900点を放銃した。

しかし南1局で園田がリーチ・ツモ・タンヤオ。ピンフ・赤1・ドラ2の12000点という大きなアガリを決めた。園田トップ目で迎えたオーラス、トップまで19300点差と3着目につけていた醍醐に強烈な追い風が吹いた。園田、三浦がリーチで仕掛ける中、醍醐にもテンパイが入る。トップ目の園田を捲るには跳満の直撃か倍満のツモアガリが必要という条件の中、醍醐はリーチを宣言。4筒・7筒が5枚残っている中、醍醐は4筒を掴み、リーチ・一発・ツモ・赤2・ドラ2・裏1の16000点を獲得、見事に逆転勝利を決めた。醍醐は個人3勝目、チームとしては実に11戦ぶりのトップとなった。

醍醐の逆転勝利にフェニックスファンは「不死鳥きた！！！」「鳥肌えぐい」「だいごかっけぇぇ」「ドラマティック倍満ツモ」などと大盛り上がり。インタビューに応じた醍醐は「道中結構厳しくて、なんだかなと思っていたんですが、久しぶりに気持ちいいアガリをしました。今シーズン初じゃないですかね」と口にした。

ツモアガリした瞬間については「一発・裏か裏裏でトップだって知っていたので、アガった瞬間は（裏）1枚お願いしますって感じだったんですけど、むちゃくちゃうれしかったですね」と振り返った。最後に醍醐は「ようやく悪い着順の流れを切ることができたので、ここから頑張ってレギュラーシーズン突破を目指して行きます！」と力強く話した。

【第1試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）3万3300点/＋53.3

2着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）3万2600点/＋12.6

3着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）2万5600点/▲14.4

4着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）8500点/▲51.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）