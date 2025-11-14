11月21日頃にかけては、平年より寒い日が多いでしょう。11月22日頃からは、平年より暖かな日が多くなりそうです。西日本や東日本では、高気圧に覆われやすく、例年より晴れる日が多い見込みで、降水量は少ないでしょう。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本日本海側では、11月22日から12月12日頃にかけて、寒気の影響を受けにくい見込みです。例年と比較して、くもりや雨または雪の日が少ないでしょう。北日本太平洋側では、11月15日から11月28日頃にかけて、高気圧に覆われやすい見込みです。例年と比較して、晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】

11月15日から21日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並み」でしょう。11月22日から11月28日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」見込みです。11月29日から12月12日頃にかけての気温についても、北海道・東北ともに「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北日本海側で「ほぼ平年並み」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側・東北日本海側で「平年並みか多い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側では「ほぼ平年並み」の見込みです。東北太平洋側では「平年より多い」でしょう。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、高気圧に覆われる機会が多く、また寒気の影響を受けにくい見込みです。12月12日頃にかけて、例年と比較して、くもりや雨の日が少ないでしょう。関東甲信・東海では、11月15日から11月28日頃にかけて、高気圧に覆われやすい見込みです。例年と比較して、晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】

11月15日から21日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より低い」でしょう。11月22日から11月28日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並みか高い」でしょう。11月29日から12月12日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年並みか高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、東日本各地で「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「平年より多い」見込みです。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本日本海側では、高気圧に覆われる機会が多く、また寒気の影響を受けにくい見込みです。11月15日から12月12日頃にかけて、例年と比較して、くもりや雨の日が少ないでしょう。西日本太平洋側では、高気圧に覆われる日が多いでしょう。11月15日から12月12日頃にかけて、例年と比較して、晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

11月15日から21日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より低い」でしょう。11月22日から11月28日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並みか高い」でしょう。11月29日から12月12日頃にかけての気温は、西日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、西日本各地で「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「平年より多い」見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、例年同様にくもりや雨の日が多いでしょう。

【気温の傾向】

11月15日から21日頃にかけての気温は、奄美で「平年より低い」でしょう。沖縄は「平年並み」の見込みです。11月22日から11月28日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並みか高い」でしょう。11月29日から12月12日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美では「平年並みか少ない」でしょう。沖縄では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

■期間中の日最高気温平年値

【北日本】11/15〜12/14札幌1.9℃〜8.6℃青森4.4℃〜11.1℃仙台8.3℃〜14.1℃

【東日本】11/15〜12/14新潟8.6℃〜14.2℃東京12.1℃〜16.8℃名古屋11.7℃〜17.2℃

【西日本】11/15〜12/14大阪12.3℃〜17.8℃広島12.0℃〜17.7℃高知14.3℃〜19.6℃福岡12.5℃〜18.2℃鹿児島15.2℃〜20.6℃

【奄美・沖縄】11/15〜12/14名瀬19.7℃〜23.6℃那覇21.6℃〜25.1℃

■1か月予報（11月15日から12月14日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本:20%・40%・40%

東日本:30%・30%・40%

西日本:30%・40%・30%

奄美・沖縄:30%・40%・30%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・30%・30%

北日本（太平洋側）:40%・30%・30%

東日本（日本海側）:50%・30%・20%

東日本（太平洋側）:50%・30%・20%

西日本（日本海側）:60%・30%・10%

西日本（太平洋側）:60%・30%・10%

奄美・沖縄 :40%・30%・30%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・40%・40%

北日本（太平洋側）:20%・40%・40%

東日本（日本海側）:10%・30%・60%

東日本（太平洋側）:10%・40%・50%

西日本（日本海側）:10%・30%・60%

西日本（太平洋側）:10%・30%・60%

奄美・沖縄 :40%・30%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）