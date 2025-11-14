8ヵ月の入院で生活激変…「夫の母親と同居中」の50代漫画家が思わず脱力した、義母の「思いがけない一言」【コミックエッセイ】

介護問題は、多くの家庭にとって「いつか必ず直面する現実」です。なかでも、認知症を患う家族の介護は、身体的な負担だけでなく、精神的な負担も計り知れません。

そんな中、イラストレーターのなとみみわさんは、突然介護することになった義母（愛称・ばあさん）との日々をコミカルに描き、「介護は辛いことばっかりじゃない」と多くの読者の共感を集めています。

そんな思わず「わはは」と笑ってしまう介護エピソードを北國新聞の人気連載をまとめたコミックエッセイ『介護わはは絵日記』からご紹介します。

突然の宣告「同居されるしか、ないと思います」

なとみさんの義母は、以前は元気でひとり暮らしを満喫していました。家は綺麗で友人も多く、自由を謳歌しているように見えましたが、義母からの一本の電話で辞退は急変します。

「えっ？今から 手術っ！？」

病院に駆けつけたなとみさん夫婦。看護師は義母を乗せた車椅子を押しながら、笑顔で「簡単な手術ですから 1週間ぐらいで 退院できますよ〜」と告げ、義母も「ちょっと 胆石取って 来るわ」とどこか楽しげな様子です。

ところが義母は、結局8ヵ月の長期入院となり、その間に運動・認知機能が著しく低下してしまいました。

「息子が車を盗んでる」

「誰かに見張られてるのよ」

「爆弾がバクハツする〜」

など、混濁したことを口にするようになった義母を診察した担当医は、「体はもう大丈夫なのですが 退院後のひとり暮らしは むずかしいと思うので…」という前置きとともに、衝撃的な現実を告げます。

「同居されるしか ないと思います」

この一言で、なとみさんの頭の中は「引っ越し？」「息子転校？」「介護？」 と一気にパニックに。いきなり目の前に積み上げられた激しいタスクの山に、夫婦は「マジでぇ〜!!!」と押しつぶされそうになるのでした。

同居後のすれ違い

退院した義母はやっぱり元には戻らず、みとみさん夫妻は同居準備を始めます。家探し、介護、息子の転校準備や引っ越し準備と大忙しの毎日。退院してから約5カ月の短い期間で2軒分の引っ越しを終え、ボロボロになりながらなんとか同居をスタート。

「覚悟してお世話しないと」と意気込むみとみさんに対して、息子である夫は「色々やってもらおう！なにせ動かないと ボケるよ！ 体操して！ 散歩行って！ 家事やって！」と、義母に積極的に活動することを求めます。

「なんであんなに口うるさいのかな 昔はもっと優しい子だったのに…」としょんぼりする義母の姿に、なとみさんは「大好きな息子や孫と暮らせて嬉しいでしょ？」と励ましますが、「住み慣れた家で自由にひとり暮らしを続けたかったよ…」とポツリ。これまでの暮らしに未練を残す本心を知ったのでした。

しんどい「介護あるある」を笑いに変える

同居生活では義母の認知症の思わぬ行動に、なとみさん夫婦は振り回されます。それは、介護者にとっては「あるある」ですが、介護初心者のなとみさん夫婦にとっては、驚くことばかりでした。

例えば、夫婦が「そろそろ 寝るかー」と準備をしていた深夜12時に、突然「おはよう〜あら、みんな 早起きだ」とドア越しに義母の声が聞こえます。

「あのね、まだ夜中の12時だよ」となとみさんが困惑すると、義母は「デイさん来たよ〜って 呼んだでしょ？」と言い張ります 。どうやら、デイサービス（デイさん）が来たから呼ばれたのだと思い込んでいる様子でした。

「早く朝ご飯食べて 準備しなくちゃね」と言う義母に「夜中の12時に デイさん来ないでしょ? だから呼ぶわけないよ」と説得するなとみさん。それでも義母は「……呼ばれたんだよ」と、朝食で食べるつもりで握ったパンの袋を握りしめています。

「とにかく もう1回 寝ようか」と促すなとみさんに、「パン食べてもいい？」と思わずズッコケてしまうような発言が飛び出すのでした。

「介護あるある」を随所にちりばた『介護わはは絵日記』はそのタイトル通りに「わはは」と笑える瞬間がたくさん詰まっています。

認知症というテーマは、私たち自身の親や、遠くない未来の自分の姿として、決して他人事ではありません。だからこそ、今一度「介護の現実」と、その中で見出せる「ささやかな愛とユーモア」について深く考えるきっかけになるかもしれません。

