国際的緊張を背景に生まれた「応神新体制」という「軍事連合政権」の正体…中国史書に書かれた倭の五王の思惑

「応神新体制」は、国際的緊張をバックにした軍事連合政権だった

「応神新体制」を構成した各地の古墳群の主がおもに男性であることを示す鉄製の甲冑は、古市と百舌鳥の両古墳群を営んだカハチの2大門閥氏族のもとから各地の有力者にもたらされたものである。それらの分布の核がその両古墳群にあり、地方の古墳に収められたものも、形や技法が細かいところまで完全に共通している点から、そのことが明らかである。

重要なのは、この時期になると、カハチから各地へともたらされる秘儀の品々が、鉄製の武器・武具にほぼ一本化されていることである（松木1996）。くわしくいうと、古墳時代前期には、ヤマトの門閥氏族から各地の有力者へともたらされた品々は、鏡、貝輪の形の石製品、および青銅製の飾り矢の矢じりなど、多彩であった。ところが、375年ごろをすぎて古墳時代中期に入ると、それらは量を減らすか（鏡）、あるいは無くなってしまい（石製品・青銅製矢じり）、鉄製の甲冑、およびそれとセットで用いられる長い刀などからなる武器一式が、質・量ともに、近畿中央部のカハチから各地の有力者へと発給される随一の品目となった。

つまり、近畿中央部の門閥氏族と、各地の有力氏族とのあいだに成立していた秘儀に用いる品々を通じた関係が、前期にはいくつもの系統に分かれていたのに対し、「応神新体制」のもとで一つにまとまったということである。さらに、それが武器・武具であることは、「応神新体制」が軍事を背景とした結集であったことを、はっきりと反映している。そして、そのことやその背景は、中国の歴史書からも読みとることができる。簡単に見てみよう。

中国では、西晋が316年に一度滅んだのち、五胡十六国時代とよばれる分裂期に入っていた。この機に応じて台頭してきた周辺の諸国は、黄河流域を版図として「北朝」とよばれた諸王朝や、長江流域を治めて「南朝」とよばれた諸王朝へと使いを送り、それぞれの支配権や地位を認めてもらおうとした。競合を優位に進めるためである。とくに、「半島」という極限された領域に、陸続きで並び立った高句麗・百済、および新羅、ならびに加耶諸国の相互間の競合は依然として熾烈だった。

それは、百済との通交成立を機に、その競合に参加することによって鉄資源の確保に乗り出した倭にとっても同様のことである。北朝や南朝に使いを送り、その地域の「王」としての、また中国皇帝麾下の「大将軍」「将軍」としての地位を正式に認められることは、まさに生まれようとしているこれら東アジアの国家群にとっては、この時期、不可欠のことだったのである。

このように考えると、ツクシの中心地域や、そこから東へ伸びる日本海大地方圏において「応神新体制」への参与が積極的でなかった理由が浮かび上がってくる。すなわち、日本海の交易ルートに面し、大陸からの鉄素材や先進的文物に直接アクセスできるこれらの地域の氏族たちは、近畿中央部にさほど全力で参与しなくても、みずからの権益と存続とを守ることができたのであろう。

このような状況の中で、ツクシの中心地域では、横穴式石室という、大陸や朝鮮半島に由来する埋葬施設を取り入れ、カハチやヤマトの門閥氏族とはまったく異なった死生観や価値観にもとづく秘儀を実行する。また、日本海大地方圏の核のイヅモの最有力氏族たちは、前の時期から引き続いて大型の方墳を築き、前方後円墳は中小のものがわずかに築かれる程度である。

「軍事連合政権」としてのありさまが、古墳で演出された（425〜475年ごろ）

中国史書は、確実には421年から478年までの約50年間に、倭が約10回の使いを、南朝の宋（中世の「宋」とは別の王朝）に送り、それに関与した5人の王（讃・珍・済・興・武、いわゆる「倭の五王」）の名を伝えている。かれらの思惑は、倭および朝鮮半島南部の諸地域の軍事的な支配を意味する称号と、皇帝麾下の将軍号をもった「倭王」としての地位を皇帝から賜ることだった。

ただし、「倭の五王」が南朝の皇帝から授かった各種の号については、倭の側が求めるすべてが「満額回答」で認められることはなかった。「倭の五王」の最後の「武」が478年に得た「使持節都督（しじせっととく）倭・新羅・任那（みまな）・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭王」（「倭」および「新羅」「任那」「加羅」「秦韓」「慕韓」の軍事的支配、「安東大将軍」としての「倭国王」）が、そのほぼ最後の到達点だった。

また、右の軍事的支配のうち、倭はともかく、朝鮮半島の諸地域の軍事的支配に対するものは、あくまでも名目であった。韓国では、すでに国土の広い範囲でたくさんの発掘調査が進んでいるが、これらの諸地域と目される場所を調べてみても、倭の実質的支配の影響を受けたような遺跡や文物の状況は、まったく認められない。逆に、朝鮮半島諸地域からの影響を示す文物が、日本列島に拡がる状況のほうが圧倒的に顕著かつ濃厚なのである（かといって、これも朝鮮半島が倭を支配した形跡ではないが）。

将軍号についても、かねてから再三指摘されているように、「倭王」が授かったものは、高句麗や百済の王が得たものよりも下位である。さらには、「倭王」がその傘下の者たち（珍のときに13人、済のときに23人、少なくともこの36人）のために賜った各種将軍号は、倭王自身の将軍号より下位であっても、その差は小さいとされる。

以上のことは、「応神新体制」を構成したカハチの2大門閥氏族が古市と百舌鳥という大古墳群を営み、その主導のもとに統合・再編された各地の男系大氏族が「ミニ古市」「ミニ百舌鳥」のような古墳群を営み、鉄製の武器一式を供給されて軍事的な関係を結んだ背景を理解する手掛かりとなる。

すなわち、百済との正式な通交を一手に握ることによって権威を高めたカハチの2大門閥氏族は、391年から404年にかけての高句麗との軍事衝突とその不首尾ののちは、それらの国々に伍して中国南朝に使いを送り、朝鮮半島南部の支配を意味する称号と将軍号という軍事的な地位を求めるという対外戦略に出た。

いっぽう、そこで得た軍事的地位を、各地の有力な氏族に誇示するだけでなく、将軍号の分与などによって共有し、連合の核としての求心力を高めるという対内戦略をとった。甲冑などの武器一式を大量に作って分かち合い、それを主とする、すぐれて軍事的な葬祭の秘儀を同じように行うことで、軍事的な連合政権のありさまを演出したのである。

