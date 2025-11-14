¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù2026Ç¯½é²Æ¸ø³«·èÄê ¨¡ ¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥óÁ´°÷Éüµ¢
4¿Í¤Î¥¹ー¥Ñー¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È¤¬µðÂç¤Ê±¢ËÅ¤äÈÈºáÁÈ¿¥¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂè3ºî¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§Now You See Me: Now You Don't¡Ë¤¬2026Ç¯½é²Æ¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¤È¡¢´ÑµÒ¤ò¤âµ½¤¯¹ªÌ¯¤Ê¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¡£¥¹ー¥Ñー¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È½¸ÃÄ¡È¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¡É¤Ï¡¢2013Ç¯¤ÎÂè1ºî¤Ç¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Î¥·¥çー¤ÎºÇÃæ¤Ë¥Ñ¥ê¤Î¶ä¹Ô¤«¤é¶â¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢FBI¤ò½Ð¤·È´¤¤¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ê3¤Ä¤Î¶¯Åð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£Âè2ºî¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó ¸«ÇË¤é¤ì¤¿¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Ç¤ÏÀ¤³¦ÅªIT´ë¶È¤Î±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Å·ºÍ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸ø¤Î¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤¬¡¢¿·À¤Âå¤Î¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È3¿Í¤ò²Ã¤¨¤ÆºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹¡£ÁÀ¤¦¤Ï°¤ÎÁã·¢¤ËÌ²¤ë¡¢»Ë¾åºÇ¹â²ÁÃÍ¤Î¥Ïー¥È¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡£É¸Åª¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢Éð´ï¾¦¿Í¤äÈÈºá¼Ô¤Î»ñ¶âÀö¾ô¤Ê¤É¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¥ô¥¡¥ó¥Àー¥Ðー¥°¼Ò¡£¤½¤Î°ìÂ²¤ËÅÁ¤ï¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÅð¤à¤Ù¤¯¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ä¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢º½Çù¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¨¡¨¡À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¡¢»Ë¾åºÇÂç¤Î²ÚÎï¤Ê¶¯Ã¥·à¡Ò¥¯¥é¥¤¥à¥·¥çー¡Ó¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡ª(R), TM & (C) 2025 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.
½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¥·¥êー¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ðー¤¬Éüµ¢¡£J¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¢¥È¥é¥¹Ìò¤Î¥¸¥§¥·ー¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ðー¥°¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Ã¥¥ËーÌò¤Î¥¦¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥ÀーÌò¤Î¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¡¢¥Ø¥ó¥êー¡¦¥êー¥Ö¥¹Ìò¤Î¥¢¥¤¥é¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¤Î¤Û¤«¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥êーÌò¤Î¥âー¥¬¥ó¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤¬Â³Åê¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ìò¤Ï¡Ø¥´ー¥ó¡¦¥¬ー¥ë¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Î¥í¥¶¥à¥ó¥É¡¦¥Ñ¥¤¥¯¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇÎä¹ó¤Ê¡È¥À¥¤¥ä¤Î½÷²¦¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ûー¥¹¥á¥ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¿·À¤Âå¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó3¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¡Ø¥Ðー¥Óー¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥êー¥ó¥Ö¥é¥Ã¥È¡¢¡Ø¥Ûー¥ë¥É¥ªー¥Ðー¥º ÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Î¥Û¥ê¥Ç¥£¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥»¥Ã¥µ¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥ô¥§¥Î¥à¡Ù¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¥ëー¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥·¥ãー¡£¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¤Ï¡Ø¥Ï¥ó¥¬ー¡¦¥²ー¥à0¡Ù¡Ê2023¡Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ì¥¹¥êー¡¢¶¦Æ±¸¶°Æ¤Ï¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥·¥ó¥¬ー¡¢¶¦Æ±µÓËÜ¤Ï¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥ì¥Ã¥È¡¦¥êー¥¹¡õ¥Ýー¥ë¡¦¥ïー¥Ë¥Ã¥¯¡¢¡Ø¥Àー¥¯¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¡Ê2012¡Ë¤Î¥»¥¹¡¦¥°¥ì¥¢¥à¡á¥¹¥ß¥¹¡£
なお、11月10日(現地時間)にニューヨークで開催されたワールドプレミアには、メインキャスト×メインスタッフが勢ぞろいした。(R), TM & (C) 2025 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. 『グランド・イリュージョン/ダイヤモンド・ミッション』キャスト・監督 コメント
¥¸¥§¥·ー¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ðー¥°¡Ê¥¢¥È¥é¥¹Ìò¡Ë
²¿¤è¤ê¤â¤³¤Î±Ç²è¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢±é¤¸¤ëÌò¤â¥¥ã¥¹¥È¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î»Å»ö¤Ï¤´Ë«Èþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¼ÂÀ¸³è¤Ç¤ÎËÍ¤Ï¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È»´¤á¤Ê´¶¤¸¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¼«¿®²È¤ÇÐþËý¤Ê¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¿¤Á¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÇÐÍ¥Á´°÷¤¬¤³¤¦¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë°ì¤Ä¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀª¤Î¿Í¤È·à¾ì¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¥¦¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¡Ê¥á¥ê¥Ã¥ÈÌò¡Ë
¡ÊQ¡§¥Ûー¥¹¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤¤¡©¡Ë¡Ö¥Õ¥©ー¥È¥Î¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¢¥á¥ê¥«Î¦·³´ðÃÏ¤Ë¤¢¤ë¶â²ôÊÝ´É½ê¡Ë¤«¤Ê¡×
¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÈéÆù¤Ã¤Ý¤¤À³Ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤äÈéÆù²°¤Î¿·¤¿¤Ê¿¼¤ß¤ËÃ£¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£ËèÆü¡¢°ìÆüÃæ¡£ºÇ¹â¤À¤è¡ª
¥¢¥¤¥é¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¡Ê¥Ø¥ó¥êーÌò¡Ë
Ã¦½Ð¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ä¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²óÅ¾¤¹¤ëÉô²°¤ä¶ÀÄ¥¤ê¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤ò·ú¤Æ¤¿¤ê¡¢¥Õー¥Ç¥£ー¥Ë¤Î¹´Â«°á¤â¤¢¤ë¶Ã¤¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¹¥¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯Ìò¡Ë
ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òË«¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ½ÉÂê¡ÊÎý½¬¡Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥«ー¥ÉÅê¤²¤¬¤¹¤´¤¯¾åÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¥«ー¥É¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Í¡£
¡ÊQ¡§¥Ûー¥¹¥á¥ó¤ËÅð¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡©¡Ë¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¡ÄÇ¤ò¤¢¤È2¡¢3É¤¡¢Ä´Ã£¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²È¤Ë2É¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¥ªー¥Æ¥£¥¹¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ÉÂ¿¤¤¤Û¤É³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥í¥¶¥à¥ó¥É¡¦¥Ñ¥¤¥¯¡Ê¥ô¥§¥í¥Ë¥«¡¦¥ô¥¡¥ó¥Àー¥Ðー¥°Ìò¡Ë
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤ËÁ¸±¤À¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î±Ç²è¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¸¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ä¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¤Ç¸¢ÎÏ¼Ô¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£
¥âー¥¬¥ó¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¡Ê¥µ¥Ç¥£¥¢¥¹Ìò¡Ë
»ä¤Ï¥ëー¥Ù¥ó¡Ê¡¦¥Õ¥é¥¤¥·¥ãー´ÆÆÄ¡Ë¤¬Âç¹¥¤¤À¡£¤È¤Æ¤âµ¤¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤È¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤è¡£±Ç²è¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â´Ñ¤é¤ì¤ë¤¬Á´¤¯ÊÌÊª¤À¡£·à¾ì¤ÇÂçÀª¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤è¡£
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ê¿·¥á¥ó¥Ðー¡§¥Á¥ãー¥êーÌò¡Ë
¤³¤Î´ÆÆÄ¤È¥¥ã¥¹¥È¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤½¤Î´ÆÆÄ¤È½Ð±é¼Ô¡Ê¥¸¥§¥·ー¤È¥¦¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¡Ë¤¬¤¤¤ë±Ç²è¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤ÊÂçÊª¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢Í½Â¬¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»£±ÆÁ°¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¢¤ê¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤¢¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥»¥Ã¥µ¡Ê¿·¥á¥ó¥Ðー¡§¥Ü¥¹¥³Ìò¡Ë
ËÍ¤¿¤Á¤¬¼ã¤¤¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ç¯¾å¤Î¥°¥ëー¥×¤¬À®½Ï¤¹¤ë¤Î¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¤¤¿´°àú¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤¹¤Í¡£³§¤½¤ì¤¾¤ì¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ÇÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤¤»£±Æ¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥êー¥ó¥Ö¥é¥Ã¥È¡Ê¿·¥á¥ó¥Ðー¡§¥¸¥åー¥óÌò¡Ë
»ä¤Î±é¤¸¤¿¥¸¥åー¥ó¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ëÀ¤Âå¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢å«¤ò¿¼¤á¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¸½¼Â¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥·¥ãー´ÆÆÄ
¤³¤Î¥·¥êー¥ºÉü³è¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¥êー¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤½¤ÎÃç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Èà¤é¤È°ì½ï¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤ò¡¢ÆÃ¤Ë·à¾ì¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥±ÃÏ¤Î¿ô¡¹¡¢Á´ÂÎ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡¢ËÜÅö¤ËÁÔ´Ñ¤Ê±ÇÁü¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¾Ð¤¤¤ò¶¦Í¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£