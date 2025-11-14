INIの許 豊凡さんが髙塚大夢さんの英語学習法をインタビュー【中学生の基礎英語 レベル１】

Hello there! 「中学生の基礎英語 レベル１」のテキストを担当しているキソ５号です。今年度の「中学生の基礎英語 レベル１」の連載、Kiso1 Special Interviewでは、さまざまな方に英語学習法などについてお話をうかがっています。



現在発売中の2025年11月号と12月号では、人気オーディション「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」でデビューした、11人組アイドルグループINIから髙塚大夢（たかつか・ひろむ）さんと許 豊凡（シュウ・フェンファン）さんが登場！





Part1となる今回は、グループでメインボーカルを務める髙塚さんの学生時代の英語学習法にフォーカス！ 豊凡さんがインタビューします🎤

『中学生の基礎英語 レベル1』2025年11月号&12月号表紙

髙塚さんの英語学習のこだわりは？

髙塚大夢●中学生時代、英語の勉強でこだわっていたのは、いかにきれいなノートをつくれるか。知らない英単語と辞書で調べた意味をノートに書く。説明文も英語で書いて、自分オリジナルの単語ノートをつくっていました。ノートに書くことで自然と覚えますし、わからなかった英単語がまとまっているので、見返しやすくて。もともと課題の一環だったノートでしたが、テスト前の復習に役立ちました。

「大好きな洋楽を歌いたい」が英語力アップのモチベーション！

許 豊凡●中学時代の大夢は、英語得意だった？



髙塚大夢●得意というより、苦手寄りだったかな。でも、授業は楽しんで受けていた記憶がある。



許●苦手寄りでも楽しかったの？



髙塚●英語の授業の最初に、毎回必ず英語の歌を歌ってたんだ。当時大好きだったワン・ダイレクションやジャスティン・ビーバーから、ビートルズやカーペンターズまで、有名アーティストの楽曲を歌うんだけど、それがすごく楽しくて。



許●中学生の大夢は楽しんでいたんだろうな。



髙塚●中学生の英語力でも理解できる簡単な英語の歌が教材だったし、自分の好きな楽曲の意味が知りたいと思って、一生懸命調べたなあ。



許●思い出に残っている楽曲はある？



髙塚●カーペンターズの「シング」は記憶にある。



許● 英語の歌、今でも得意だもんね。毎回、新曲のレコーディング前日の夜は、大夢が練習につきあってくれて、全員のボーカルチェックをしてくれるし。大夢の英語の発音がいいのは、そのとき楽しみながら勉強したおかげだね！



髙塚● 発音にこだわってボイストレーニングをしてきたから、ほめてもらってうれしい！ でも中学生のときって、習った英語を使う機会は少ないじゃん。当時のぼくを含めて、テストのために英語の勉強をしている気がするんだよね。



許●しかもテストが終わったら忘れちゃう……。



髙塚● だから自分が大好きな洋楽を使った授業のことを、よく覚えているんだと思う。好きな歌を歌いたいから歌詞を覚えるし、まだ習っていない文法や単語が出てきても、意味を知りたいから調べる。「この単語とこの単語をつなぐときは、発音が変わるんだ」とリンキングを自然に覚えられたし、「この単語で韻を踏んでいるんだ！」みたいな発見も、すごく楽しかった。



許●そういう気持ちや思い出って大切だよね。



髙塚●しかもぼくは、話しているときよりも歌っているときのほうが、発音をほめられる（笑）。



許●そうだっけ？



髙塚●うん（笑）。英会話のレッスンより、ボイトレのときのほうが、リラックスできていると思う。



許●それだけたくさん歌ってきたんだろうね。



髙塚●英語を使うのも、歌っているときのほうが多いのかも。ぼくにとっての洋楽のように、みなさんにもきっと好きなものがあると思うので、その“好き”の気持ちを勉強に生かしてほしい！



許●洋画でもアニメでも、もちろんINIでも！



髙塚●ぼくたちの楽曲にも英語の歌詞が多めの楽曲もあるし、意味を調べると楽しめると思う！

髙塚大夢

たかつか・ひろむ● 1999年生まれ、東京都出身。圧倒的な歌唱力を誇る、グループのメインボーカル。俳優や声優、ラジオのメインパーソナリティーなど幅広く活躍中。

許 豊凡

シュウ・フェンファン● 1998年生まれ、中国出身。中国語、日本語、英語、韓国語が話せるクワドリンガル。情報番組「DayDay.」のコメンテーターとして不定期出演中。

