クマ対策の「切り札」ベアドッグを増やす…！震災ですべてを失った60歳獣医師「無一文からの挑戦」

「人が喜ぶことを自らの喜びとする」盲導犬の性質に魅了され、その繁殖研究に人生を捧げた獣医師・諏訪義典氏（60歳）が、新たに使役犬やクマ対策犬「ベアドッグ」の繁殖に乗り出している。「犬の繁殖のエキスパート」の半生と最後の挑戦に迫る――。

独立を決めた理由

日本で初めて内視鏡を用いた凍結精子による人工授精を成功させるなど盲導犬繁殖の最前線を走ってきた獣医師の諏訪義典氏（60歳）。だが約7年前、長年勤めた北海道盲導犬協会を退職し、独立の道を選んだ。

諏訪氏は協会の通常業務をこなしたうえで、寝る間も惜しんで自身の研究や業務の課題改善を続けてきたが、「協会という組織の中では、コストや時間がかかる研究や繁殖業務への理解を十分に得ることが難しい側面もありました」と明かす。

協会の体質が変化していくなかで、新しい挑戦は難しくなっていったという。

もっとも、諏訪氏が独立を決意した最大の理由は、日本の盲導犬の未来に対する強烈な「危機感」だ。

「協会内に後継者はいませんでした。私が去ると同時に30年かけて築いた技術も血統もノウハウもすべてが消えてしまう恐れがありました」

日本には13の盲導犬協会が存在し、それぞれが独立して運営されている。職員として獣医がいるのは北海道盲導犬協会だけであり、繁殖環境が整っていない団体もあった。

「これまで培ってきた知識や技術を、資金や規模の小さい他の盲導犬施設などにも共有したい。繁殖という特殊な専門分野を独立させることで、高度な技術や知識が継承・発展できる。これがしっかりしていれば、各施設は盲導犬の訓練や利用者へのサービスに集中でき、業界全体がより良くなると考えました」

震災という予期せぬ出来事

独立後、諏訪氏は古巣の北海道盲導犬協会と業務委託契約を結び、それまでと変わらず繁殖業務に取り組み続けた。その一方で、自身の研究と後継者育成のための新たな拠点作りに着手した。

「北海道厚真町が、町おこしの一環として保育所跡地を提供してくれることになり、計画は順調に進むかと思いました。ところが、準備を進めていた最中、予期せぬ出来事に見舞われました」

2018年、北海道胆振東部地震が発生。施設は全壊し、いまだ土砂のなかに埋もれたままだ。

「準備に費やした時間、そして希望のすべてが水泡に帰した。いよいよここまでか。正直、自暴自棄になったこともあります」

だが、それでも諏訪氏は諦めなかった。執念で土地を探し回り、ついに北海道の札幌と千歳と間にある約800坪の土地と建物を確保する。

「ようやく今年になって拠点ができました。これまでの蓄えをすべて注ぎ込みました。もう一文無しです。

この場所で30年間の成果をまとめ、その知識と技術を次世代に継承していきたい。また、韓国・台湾・香港など東アジアの盲導犬施設と協力関係をつくりたいとも考えています」

人生をかけた最後の挑戦

諏訪氏の見据える未来は、盲導犬の安定供給だけにとどまらない。

「手足が不自由な方のために物を拾ったり、ドアを開けたりする介助犬、聴覚障害者に音を知らせる聴導犬…盲導犬以外の補助犬の必要性が増しています。稟性・健康面など盲導犬と共通する資質が必要とされるので、盲導犬になれなかった犬でも、ほかの補助犬に適性があることもあります。

警察犬や自衛隊犬、麻薬探知犬、検疫探知犬といった使役犬、さらには高齢者施設などで入居者の心を癒すセラピードッグなども同様に社会から必要とされています。

しかし、安定供給するうえでは、血統管理や改良、人工授精や出産対応の面で科学的なアプローチが求められています。これまで私が培ってきた繁殖技術を様々な役割を持つ犬の繁殖・育成のために役立てるべく、関係者と話を進めております」

人の生活圏に出没したクマによる被害が増加していることを受け、諏訪氏はその対策犬にも目を向ける。

「若い頃に繁殖技術を学んだフィンランドには人里に近づくクマを山に追い払うカレリアン・ベアドッグというクマ対策犬がいます。国内でも長野県軽井沢町の一部で活躍していますが、カレリアン・ベアドッグは繁殖が難しいという問題があります。

しかし、私の経験と技術を生かして、カレリアン・ベアドッグを増やすことができれば、人間とクマの共生に近づけるかもしれません」

自ら育てた盲導犬を優しくゆっくり撫でる諏訪氏。穏やかな口調の中にも静かな闘志が滲む。

「社会に貢献したい。人生をかけた最後の挑戦です。まずは70歳まで突き進みたい」

そう語るその目は、未来を向いていた。

