英語で「おかわりをください」は何て言う？ 覚えておくと便利な英語フレーズ

今回は、「おかわりをください」の英語表現について。「パンのおかわりをいただけますか？」「ビールのおかわりをください！」など、食事シーンでよく使う言葉ですが、英語で言う場合、何をおかわりするかで表現が少し異なります。覚えておきたいフレーズを例文とともにいくつか紹介します。

「おかわりをください」の英語表現

「おかわりをください」は、英語では飲み物・食べ物によって言い方が少し変わります。さまざまな場面で自然に使えるフレーズをいくつか紹介します。

【1】 Can I get a refill, please? 「（飲み物の）おかわりをもらえますか？」

【解説】「refill」は「つぎ足す」「注ぎ直す」という意味で、飲み物に対して使われます。「Can I get a refill on my coffee?（コーヒーのおかわりをください）」のように、どの飲み物が欲しいのか補足して言うこともできます。

【2】 Can I have a second helping, please? 「もう一皿いただけますか？」

【解説】「helping」は「料理の一人分」を指し、もう一皿欲しいときに使えます。「This curry is so good! Can I have a second helping, please?（このカレーすごくおいしい！おかわりをもらえますか？）」のように言ってみましょう。

【3】 Could I have some more, please? 「もう少しいただけますか？」

【解説】やわらかく上品な響きのフレーズで、家庭でもレストランでも使えます。「Could I have some more soup, please?（スープをもう少しいただけますか？）」のように、何が欲しいのかを付け足して言うこともできます。

