参政党の神谷宗幣代表も心酔！高市早苗総理と日本維新の会を繋いだ「謎のフィクサー」を直撃した！

8歳で世界平和の祈りを開始し、神谷宗幣も心酔

「見習うべき政治家です」

民放番組で高市早苗総理をそう評したのは日本維新の会・藤田文武共同代表。妙に息ぴったりの二人をつないだ「謎のフィクサー」が存在した。

林英臣、68歳。東洋思想家を名乗る。藤田氏は「人生の師」と崇め、林氏も「息子のような存在」と語る。8歳で世界平和の祈りを開始した、人呼んで「お祈り男」。鍼灸の専門学校を経て、宗教にも造詣の深い松下幸之助氏に見出され、松下政経塾に1期生として入塾。高市氏は4期下の後輩だ。

約20年前から「林英臣政経塾」（政治家天命講座）を主宰。独自の学問体系「綜學」をベースに幕末志士論などを説く。8期生の藤田氏や参政党の神谷宗幣代表（3期生）が心酔し、自民党の杉田水脈前参院議員も師事する。

高市氏に送った「3000字の激励文」

今年9月、そんな林氏に高市側近の山田宏参院議員から「高市氏に藤田氏を紹介して」と連絡が入る。林氏本人が言う。

「私は政局には関わらないと言ったけど、山田さんは『師匠からの紹介が一番、信頼関係が深まる』と。高市さんとも電話で連絡をとり、『国家観を含めて二人は気が合う』と、お繋ぎしたのは事実です」

林氏は10月の首班指名前に「高市氏こそ総理にふさわしい」と約3000字のメールを送った。

「不安が募っていた頃だったのでしょう。高市さんからは『元気が出た』と電話があった」（林氏）

自維連立の、陰の立役者なのかもしれない。

かわの・よしのぶ／'91年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、『サンデー毎日』『週刊文春』の記者を経てフリーに。主に政治を取材している

情報提供は【yo.kawano91@gmail.com】まで

「週刊現代」2025年11月24日号より

