木村拓哉、宇多田ヒカル、伊藤沙莉ら”大物”が多数参加…！唐沢寿明が主宰する「唐沢会」で話し合われている「意外なお悩み」

「唐沢会」の錚々たるメンバー

最近、芸能界でにわかに存在感を増しているのが、俳優・唐沢寿明（62歳）が主宰する「唐沢会」だ。

「もともとは唐沢を慕う俳優らによる飲み会の名前でしたが、今では芸能界を生き抜くための『互助会』に進化している。事務所との軋轢やSNSでの炎上など、芸能人が直面するさまざまな課題を話し合い、情報交換しながら助け合う会です」（芸能プロ幹部）

会のメンバーも錚々たる顔ぶれで、木村拓哉（52歳）、宇多田ヒカル（42歳）、広瀬アリス（30歳）、伊藤沙莉（31歳）、谷原章介（53歳）、及川光博（56歳）らが名を連ねる。

チャリティ活動に「唐沢会」のメンバーを…

「この会には上下関係がなく、年下の俳優陣も唐沢に気さくに話しかけるそうです」（同前）

唐沢と妻の山口智子（61歳）は、今年いっぱいで約35年所属した大手事務所「研音」を退所。独立を機に本格的に取り組もうとしているのがチャリティ活動だという。

「実は唐沢は、これまでも東日本大震災や熊本地震の復興支援のために熱心にチャリティ活動に取り組んできました。もちろん強制はしませんが、今後は『唐沢会』のメンバーとも共に活動したいという思いがあるそうです」（同前）

芸能界に、新たなムーブメントが起きそうだ。

「週刊現代」2025年11月24日号より

