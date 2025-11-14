「文学部志望だった法学部生」それでも法学部4年間が輝いた理由に共感を呼ぶ【ママリ】

「文学部に入りたかった法学部生だけど…」4年間退屈しなかった理由に7万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「そうなの？」と驚いたり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。

～(@aiwilled)さんの投稿です。どんなに頑張って努力を重ねても、ときに思い通りの結果にならないことがあります。そういうときは、とても落ち込みますよね。望んだ結果を得られなかったという現実を、なかなか受け入れられないことも…。





私は本当は文学部に入りたかった法学部生だったけど、人が何を許せなくて、誰を守りたくて、どんな事件を起こして、法廷でどんな言葉を話して、そして人が人をどんな価値のもとで裁くのかということは、もうほとんど物語を読むのと同じことで、四年間少しも退屈しなかった

投稿者の～さんの進路は、自分の望みとは違ったそうですが、そこで何を得たのでしょうか。

文学部と法学部は、学ぶ内容は異なります。しかし～さんは、文学も同時に学べたと言います。一見、違うものと捉えがちなことがありますが、それは人が勝手に決めた枠組みに過ぎません。文句を言ったり、卑下したりすることは簡単ですが、それは何も生まないですよね。



この投稿に「事実は小説よりも奇なり、ですね」「めちゃくちゃ素敵」などのリプライが寄せられました。身を置く場で、何を学ぼうとするのか、その姿勢が一番重要。生かすも殺す自分次第とは、よく言ったものですね。「何を学ぶか」ではなく「どう学ぶか」。皆さんは、いかがですか？

プロが教える「おいしい鮭知識」に12万いいね

王子サーモン【公式】(@Oji_Salmon)さんの投稿です。ご飯のお供にぴったりの鮭は、同じ切り身でも、部位や秋鮭・紅鮭・銀鮭などの種類によって、味わいや脂ののり具合にも違いがあります。中でも「秋味」と言われることのある秋鮭は、焼いても蒸してもお鍋に入れてもおいしい、秋の味覚の代表格ではないでしょうか。



鮭が旬になる季節に知っておきたい豆知識とは…

秋鮭の季節なので、鮭を買う時に役立つ豆知識４選を置いておきます

鮭は秋に旬を迎える魚ではありますが、輸入されるものなどを合わせると1年中、スーパーマーケットなどで目にする機会のある魚です。



だからこそ、この情報はもっと早く知りたかった…！と思うのはきっと筆者だけでないはず。この投稿には「情報ありがとうございます。白い筋がある鮭を選んで買います。」「知らなかった(￣▽￣;)」「切り身3種が全て美味しいになってて実に素晴らしい どれも違った美味しさがあるもんね」など鮭好きさんからのリプライが多数ついていました。



おいしいご飯とセットでもりもり食べたいですね。見ているとおなかが空いてくる、非常に魅惑的な投稿でした。

詐欺電話の一部始終を投稿「流行ってる手法」10万超いいね

さいのす(@sainoswww)さんが投稿していた詐欺に関する注意喚起です。特殊詐欺とは、次々と新しい手法で、巧みに私たちを騙そうとする悪質な犯罪。まさか自分が引っかかるはずがないと思っていても、うっかり騙されてしまうことがあります。



投稿者・さいのすさんのところにも、特殊詐欺の電話がかかってきたそうで、その一部始終をXで共有してくれました。

詐欺電話がかかってきたので手口をメモ。



昼ごろ非通知の電話がかかってくる。出てみると年配の男性の声で「警視庁捜査2課の⚪︎⚪︎ですが、(さいのすの旧姓)さんですか？」と言われた。心当たりは当然ない。とりあえず「そうです」と返答。ここでちょっと変だなと思うがそのまま話が進む。



何でも富山県警の捜査により特殊詐欺グループの押収品からぼくに関する証拠品が出てきたと。このため富山県警に出頭してくださいとのこと。いや警視庁ちゃうんかい。

富山は遠いので無理と伝え、警視庁なら出頭可能と伝えると、電話で事件の内容を話すので今から第三者のいない場所に行けと言う。



事件の隠匿や証拠隠滅、事件捜査の妨害を防ぐため絶対に電話があったことを他の誰にも言うな、話を聞かれない場所に行けと言われるが仕事の昼休み中なので無理ですと伝える。

仕事の終わる時間を聞かれ、終業時間を伝えるとその頃にかけますと。くれぐれもこの電話のことは言わないようにと念押し。



切られる前に「念の為担当者さんの名前と連絡先を教えて欲しい」と伝えると、名前と電話番号を教えてくれたので電話を切って速攻教えてくれた番号を検索すると確かに警視庁だった。なのですぐに電話して教えてくれた名前と部署名を伝えて取り次いでもらう。果たして本当にいるのか？



捜査2課に繋いでもらい話を聞いたが結論から言うとそんな名前の担当者は実在しない、これは詐欺電話ですとのこと。丁寧に手口を教えてもらうと驚くほど内容が一致。なんかわざと遠い場所の警察に出頭するように言って無理だと言うとLINEを教えろ→ビデオ通話で偽の逮捕状などをちらつかせるらしいです



調べたら今すごく流行ってる手法なんだってね。警察の人にこんな詐欺電話がかかってきたとお友達や家族に是非広めてくださいと言われたのでツイートしときます。みんなも気をつけてね、個人情報とか漏らさないようにしてね

もしも自分のもとにいきなりこの連絡がきたら、皆さんは冷静に対応できますか？何の予備知識もなかったら、うっかり騙されてしまいそうです。



特殊詐欺は警察や役所など、立場や権限の強い人の名前を使うことがあるようです。こんなときは、さいのすさんがしていたように一度電話を切り、相手が名乗った組織や人に直接確認する、あるいは第三者に相談するようにしましょう。



この投稿には非常にたくさんの関心が寄せられました。「私も同じような連絡がきました」「情報提供ありがたいです」などのリプライが寄せられました。皆さんも特殊詐欺には十分注意をしてくださいね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）