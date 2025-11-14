ダイハツが「軽のハイエース!?」公開！ 斬新1人乗り×左右非対称ドア採用！ フルフラットなフロアが使い勝手サイコー！ トヨタと共同で誕生した軽バン「カヨイバコK」とは！

斬新1人乗り×左右非対称ドア採用！

さまざまなコンセプトカーや参考出品車が展示され、大盛況のうちに幕を閉じた「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」。

会場となった「東京ビッグサイト」のなかでも、南ホールではトヨタ、レクサス、センチュリー、ダイハツと“トヨタ系”のブランドが一堂に会していました。

めちゃ便利そうな斬新「1人乗り軽バン」世界初公開！

そして、各ブランドの繋がりを感じさせたのが、ダイハツブースに展示されていた「KAYOIBAKO-K コンセプト（以下、カヨイバコK）」という軽自動車のワンボックスカーです。

「カヨイバコ」とはトヨタが「ジャパンモビリティショー2023」で発表したモデルで、今回はそこから派生した「ハイエースコンセプト」が展示されたことでも話題となりましたが、カヨイバコKはその軽自動車版で、トヨタとダイハツの共同で生まれたコンセプトモデル。

そのため、フロントマスクなどの基本デザインはトヨタのハイエースコンセプトと共通ですが、カヨイバコKの最大の特徴は、AIを搭載したBEV（バッテリーEV）モデルであるという点です。

ラストワンマイルの配送はもちろんのこと、カーシェアなどで車両を手配すると自宅までAIが自走で届けてくれたり、レジャーの際に目的地まで先回りして待っていてくれたりと、単なるビジネス軽自動車としてだけでなく、幅広い使い方を想定しているのが大きな特徴となっています。

JMS2025会場で展示されたカヨイバコKは、軽自動車サイズに収められた小型のボディとしながら、運転席側がヒンジドアとスライドドア、助手席側は大型のスライドドア1枚と左右非対称のデザインとなっており、配送時などに助手席側から荷室にアクセスしやすい構造を採用。

また、室内は運転席のみのワンシーター仕様で、インパネのデザインはトヨタのモデルと共通の意匠が与えられていました。

シートに関してはレジャー用途も見越して最大4人まで座れるバージョンも想定しているということですが、BEVならではのフラットなフロアは使用するユーザーに合わせてカスタマイズ性が高いものになっているのもハイエースコンセプトと同様と言えるでしょう。

トヨタのハイエースコンセプトがグッと現実的なモデルとなったのに対し、カヨイバコKはAIによる自動運転など、すぐの実用化は少々難しいことが予想され、かなり先を見据えたモデルになっている印象でした。

また、直近でダイハツは軽ワンボックスバン「ハイゼット」のBEV仕様の登場も控えていることもあって、カヨイバコKは即市販化とはいかないかもしれません。

しかし、愛らしいスタイルや左右非対称ドアなどはすぐにでも実現してもらいたい部分と感じた人は多かったのではないでしょうか。