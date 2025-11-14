「家康と戦うことにした」…関ヶ原の戦い前夜、西軍決起の際に毛利輝元が真田昌幸へ訴えていたこと

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

しかし現在語られる「通説」の多くは間違いや創作だった！

発売即重版が決定した講談社現代新書『シン・関ヶ原』では、「徳川家康は天下を取るために戦いを起こした」「西軍の首謀者は石田三成だった」「勝敗は小早川秀秋の寝返りで決まった」などのこれまでの通説を、170通余りの書状から覆します。

「新しい関ヶ原」が、この一冊から始まる！

本記事では、〈「奉行衆の逆心」が判明てから、家康が戦役全体の着地点を見すえて展開した敵陣営との「交渉ルート」〉に引き続き、西軍の動向について詳しく見ていきます。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

伏見城陥落

家康が上方で異変が起こったことを知った時点に戻って、ここからは、それ以降の「西軍」の動向をみていく。

7月19日、石田三成と大谷吉継が自分に叛旗を翻したと認識した家康は、その情報を会津攻めに参加していた諸将に知らせた。すると真田昌幸（上田3万8000石の領主）は、会津攻めから離脱し、7月21日、三成のもとへ飛脚をつかわした。このとき三成はいったん領国の佐和山に戻って美濃・尾張の領主たちへの調略などを行っていたが、昌幸からの書状を7月27日に受け取ると、29日、ふたたび大坂に入り、毛利輝元と三奉行にこのことを報告した。輝元はその日、昌幸に以下の命令を下した。

毛利輝元から真田昌幸への書状

去年（慶長4年）以来、徳川家康は太閤様の遺命にそむき、起請文の約束を守らず、好き勝手なふるまいをしていました。そこでみなが相談し、家康と戦うことにしました。すでに上方では全員が西軍決起に同意し、大坂で預かっていた人質はすべて確保しています。いま上杉景勝と連絡をとることができれば、間違いなく関東を制圧できるでしょう。あなたがいままで太閤様から受けてきたご恩を忘れていないのであれば、いまこそ、秀頼様へ忠節を尽くしてください。なお、くわしいことは奉行衆が説明します。

増田長盛・長束正家・前田玄以の三奉行が昌幸に下した命令は、以下のとおりである。

増田長盛・長束正家・前田玄以から真田昌幸への書状

去年以来、徳川家康が太閤様の遺命にそむき、起請文の約束を守らず、好き勝手なふるまいをしていたことについて、13ヵ条の弾劾状を送りました。とくにこのたびの会津攻めについては、「上杉景勝は何も悪いことをしていない」と、われわれ奉行衆が何度も何度も説得したのですが、家康はそれに耳を貸すことなく出馬してしまいました。このように年寄衆・奉行衆が一人ずついなくなってしまうようでは、このさき家康が秀頼様を尊重するとはとうてい考えられません。

そこでみなが相談して、大坂城西の丸にいた徳川家家臣を追い出し、ついで伏見にいた徳川家家臣を討ち果たそうと、堀際まで攻めよせ、付け城を築き、砲撃戦をしているところです。すぐに落城することでしょう。大坂では毛利輝元が西の丸に入り、長束正家・前田玄以、さらにわたくし増田長盛もそれぞれの曲輪を守っています。日本国中のすべての諸大名の妻子に護衛をつけ、人質を確保しました。美濃・尾張など前線の城には援軍を送り、それらの城の領主たちはいうまでもなく、家老たちの人質まで確保しています。九州、西国、北国の領主たちはすべて西軍に味方しています。ただし前田利長のみは老母を江戸へ人質に出していますので、東軍への敵対を明らかにすることはできないと、内々に言ってきました。東軍諸将の人質は、逃げられないように確保していますので、関東へ向かった諸将は西軍に敵対することはできないでしょう。

あなたが秀吉様にとくに親切にしていただいたことを忘れていないのであれば、いまこそ秀頼様へ忠節を尽くすことが大切です。あなたが上杉景勝とよく相談して行動すれば、関東勢はすぐに破滅することでしょう。伊達政宗・最上義光らについては、彼らの妻子だけではなく、その家老の妻子までも捕らえています。おそらく、関東へ下ったときも秀頼様へ忠節を誓うと言っていましたので、こちら上方の状況を伝えれば、あなたを攻撃することはないでしょう。

この7月29日は、西軍が伏見城の包囲を開始してから12日目であった。ついに西軍はこの日、伏見城へ総攻撃を仕掛けた。増田長盛の家臣・本城惣右衛門は、そのときの様子を後年、以下のように記述している。

本城惣右衛門の回想

伏見城を守っていたのは鳥居元忠殿で、伏見を取り巻いたのは、宇喜多秀家様・豊臣家の弓鉄砲衆・増田長盛殿だった。わたくしは長盛殿のもとにいて、担当する攻め口は冠木門だった。西の丸口・治部殿丸口・冠木門口の三方から攻め寄せた味方は多くの負傷者を出して敗走したが、前田玄以殿の率いる人数は全員が石垣の陰から鉄砲を撃ちつづけた。わたくしともう2人がその場に残り、折敷いて、鉄砲を撃ちつづけていたのだが、べつの2人の者が迎えに来て「撤退するように」と切々と訴えるので、その場を引き退いた。それでわたくしは石垣のほうへは行かずに、迎えに来た者に伝言を残して、そのまま治部殿丸へ乗り込んだ。わたくしともう一人の者が一緒に乗り込んだのだが、治部殿丸には敵が一人もおらず空き城となっていた。西の丸が危ないとみて、みなそちらを守りに行ってしまったのだろう。誰もいなかった。われわれに続いて、みなが治部殿丸へ乗り込んできた。そのあと、黒鉄門へはわたくしともう一人の者が同時に一番でとりついた。このときの手柄で、わたくしは増田長盛殿から感状と、銀10枚、知行100石をいただいた。

西軍による伏見城攻めの総大将は宇喜多秀家で、主力は宇喜多勢と弓鉄砲衆（秀頼直属の家臣団）であった。増田長盛はみずから現場で指揮をとった。前田玄以も現地入りし、大坂には長束正家が残った。伏見城が陥落したのはあくる8月1日のことである。この日、増田長盛と長束正家は、真田昌幸に以下の書状を送っている。

増田長盛・長束正家から真田昌幸への書状

石川光吉（犬山1万2000石の領主）を通じてこちら大坂へ飛脚を送るとのことですので、指示します。このたび上方を制圧することについて、あなたには事前に通達するべきでしたが、このようなことは事前に口外すれば成功しないものですので、しかたがありませんでした。すでにすべての者たちに通達していますので、安心してください。いまこそ、あなたが秀頼様へ忠節を尽くすべきときです。上杉景勝・佐竹義宣も味方になるとのことで、内々の書状を差し出してきています。そのうえ、彼らの人質もこちらで確保しています。伊達政宗・最上義光も同じ考えで、関東へ下るとき、「どのようなことがあっても秀頼様へ忠節を尽くします」と言っていました。

一、今日（8月1日）、伏見に籠城していた鳥居元忠ら800人をことごとく討ち果たしました。「なんとも、秀吉様が日本国中の諸将に命じて入念に普請した城を一気に攻め落としてしまうとは、これもひとえに、なき秀吉様のおはからいであろう」とみなが言っています。

上方にいる奉行衆と真田昌幸との連絡を取りもっていた石川光吉は、すでにこのとき、池田照政を通じて家康とも連絡を取り合っていた。西軍の情報管理がずさんであったとも言えるし、あるいは情報漏洩を想定して、あえて偽の情報を含ませていたのかもしれない。

＊

さらに〈徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか〉の記事では、西軍の首謀者と、クーデターの全貌をみていきます。

【つづきを読む】徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか