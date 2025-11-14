「愛している」と伝える方法９パターン
本当に「愛している」と思っていても、素直に口には出せないのが男という生き物。しかし、しっかり、「愛している」と伝えてほしいと思う女心があることも事実。彼女の気持ちを満たすために、「愛している」としっかりと伝えてもいいのではないでしょうか。そこで今回は、みなさんが「愛している」という言葉をしっかりと伝えられるように、「『愛している』と伝える方法９パターン」を紹介させて頂きます。
【１】ブレーキランプを５回点滅させる。
ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥの「未来予想図」の歌詞の一説です。ブレーキランプを５回点滅させ、「ア・イ・シ・テ・ル」のサインとして、彼女に伝えましょう。
【２】「俺のこと愛してる？」と聞く。
彼女に質問を投げかけることで、会話の主導権を握るパターンです。「愛してる？」と聞き、彼女が「愛している」と答えたら、「俺も。」と言ってみてはいかがでしょうか。
【３】外国語で伝える。
日本語で「愛している。」と言うのは照れくさいですが、外国語であれば、伝えやすいかもしれません。ただし、彼女から「真剣さが伝わらない！」と言われないよう注意して伝えましょう。
【４】歌いながら伝える。
「愛している」という歌詞が含まれる歌をうたい、伝えるパターンです。ただし、自作の歌などは彼女がドン引きする恐れがあります。
【５】共通の友人に対して、「俺は、アイツを愛しているよ。」と言う。
「アイツ、『愛してる』って言っていたよ。」と共通の友人を介して伝えるパターンです。
【６】手紙で伝える。
自分の考えをまとめ、的確に伝えることができます。ただし、手紙はずっと残るものなので注意が必要です。
【７】「僕は彼女を愛しています。」とみんなの前で宣言する。
二人きりでは言えないことも、みんなの前では言えることもあるでしょう。ただし、彼女が恥ずかしがる恐れがあります。
【８】「愛している！」と叫ぶ。
叫ぶことで、「照れくささ」を吹き飛ばすことができるでしょう。ただし、叫ぶまでに勇気が必要です。
【９】薄暗いところでささやく。
ささやくように「愛してる。」と伝えるパターンです。彼女の顔がハッキリ見えない薄暗い場所であれば、言いやすいでしょう。
他にはどのような方法で「愛している」と伝えられるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
他にはどのような方法で「愛している」と伝えられるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。