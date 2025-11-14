

中国・瀋陽の家電量販店で売られている炊飯器=2025年8月、岩田恵実撮影

かつて日本の家電量販店で中国人観光客が電気炊飯器を抱えて買っていく姿をよく見かけました。だが、その姿を見なくなって久しいです。実は、現在、世界の市場を席巻しているのは中国製で、大手スマホメーカーなどが開発に乗り出しています。対抗する日本の各社は、各国の事情に合わせてきめ細かく開発し、炊きたてのご飯の魅力をアピールしています。

■中国の炊飯器市場ではいま、地場メーカー製が圧倒的に売れている。

中国のネット通販大手の週間売れ筋ランキングでは、1位は日本ではスマホメーカーとして知られる中国企業「小米科技（シャオミ）」。目立つのは低価格帯の製品の充実ぶりだ。

■家電量販店には、高価格帯のものも並ぶ。「健康」や「安全」をうたうものが多く、形も四角くスタイリッシュなものが目立つ。中国は炊飯器の「輸出大国」でもあり、小米の製品は日本にも上陸している。

■日本の家電メーカーも、海外市場向けに力を入れ、地域の事情に応じた商品で売り込みを図る。たとえば、象印マホービンが、輸出用の商品開発のために選んだ場所の一つが、高地トレーニング施設だ――。

