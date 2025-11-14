2児の母・青木裕子が反省した「つい言ってしまう言葉」…子どもへの接し方で大切にしていること

フリーアナウンサー、VERYモデルとして活躍する青木裕子さん（Instagram: @yukoaoki_official）は、11歳と9歳の2人の男の子の母。2024年4月には、青木さんがお子さんたちと一緒に実践してきた「体験学習」の具体例や、小学校受験の大原先生による月々のアドバイスなどを掲載した、書籍『「学びが好きな子に育つ！」 青木裕子の3歳からの子育て歳時記』がまとまりました。

子育ての正解ってある？ 教育ママじゃダメ？ 子どもにとって“本当にいいこと”って？ などなど、この連載では、青木さんが子育てをする上で日々感じているアレコレを、「子どもの教育」をテーマにしつつ徒然なるままに語っていただいています。今回は、息子さんの教科書から思わぬ親としての気づきを得た青木さんが、自分の子ども時代も振り返りながら、息子さんとの接し方で大切にしたいことを考えます。

「感覚」は学んで身に付くもの？

小学4年生の次男の算数の教科書に、見積もりという言葉が出てきて驚いた。

【680円のものと190円のものを買うのに1000円で足りるか考えましょう】の時は、【680円はおよそ700円、190円はおよそ200円と高めに見積もって考えても1000円以内で足りるのだから足りる】。逆に、【610円と430円ずつ持ち寄って1000円のものが買えるか考えましょう】だったら、【610円はおよそ600円、430円はおよそ400円と少なく見積もっても合わせて1000円以上になるから買える】というようなこと。

日常生活で当たり前にやっていることだけど、こんなことを算数の単元として習うということに驚いた。私が小学生のころにも習ったのだろうか。だとすると、私が今、感覚でやっている（と思っている）ことは学校の学習によって習得したということなのか。そもそも、これは、数字や計算がポイントではなくて、文章を読んで状況をつかむことができるかどうかだから、国語ではないのか。などなど、考えてしまった。そして、小学校の学習というのは、日常を生きていく力に直結するのだと妙に感心した。

息子たちを見ていて、「ひとりで大きくなったみたいな顔しちゃってさ！」なんて思うことがあるけれど、もしかしたら私が今、「そんなこと、感覚でわかるよね？」と思っていることは、小学生のころに教わって身につけたことなのかもしれない。私こそ、「自分には最初から備わっていた感覚だ」みたいな顔して「そんなこともわからないの？」って、思っていたのかも。感覚とか感性とかだと思っているものも、実はどこかで学んで身につけたことが多いのかもしれないなあ。

そう考えると、今私が苦手なことは、そういう性質だから仕方ないのではなくて、単に身につけ逃したことなのかもしれない。……ということは、もしかしてこれからでも身につけることができるの！？

息子につい言ってしまう「そんなこと」

‥‥閑話休題。学習のことに限らず、息子たちと接していると、自分が小学生のころを正確に思い出すって難しいなあと感じることが多い。だから、簡単に彼らの問題を“そんなこと”って切り捨てちゃいけないのだ。

当然頭ではわかっているんだけど、ついつい息子たちに対して、“そんなこと”って言ってしまって反省することも多い。「そんなこともわからないの？」「そんなことくらい早くやっちゃって！」「そんなことたいしたことじゃないよ」といった感じ。これは、よくない。とてもよくないと思う。彼らと同じ目線に立ってみたら、“そんなこと”は決してそんな小さなことではなくて、とても難しい問題だし、とても面倒なことだし、とても重要なことなのだ。誰かの一大事を自分の尺度ではかって否定するのはサイアクだ。

例えば彼らが抱える友人関係の悩みなどは、長い目で見たらきわめて些末なことでも、今の彼らにとってはこの世を揺るがすくらいの一大事なのだろう。でも、でもですよ。そうはわかっていても、「このゲームできないと仲間外れになるんだよ！」なんて言われた日には、すぐに受け入れられないんだよなあ。そんなことで起こるナカマハズレにいちいち対応していたらキリがないんじゃない？ 人間関係で大切なのってそこじゃないんじゃない？ って、言っちゃう。こんな風だから物分かりの悪いクソばばあと言われるんだろうか。正しい対応って難しいな。

相手の問題を自分の尺度で図らないために

年齢と共に難しくなってくる親としての対応については、また別の機会に書いてみることとして（これはかなり長い話になりそう・笑）、相手の問題を自分の尺度で図るべきではないというのは、何も、親子関係だけに限ったことじゃない。他人の気持ちを理解することは不可能だから、自分の感覚を信じすぎてはいけないし、不可能だと思っても理解する努力をやめてはいけない。多様性を認めるってできる限りそういう想像力を働かせることから始まると思っている。

子育てに関しても、家族や母親父親の在り方が多様化する中で、特にお互いがお互いの考え方を尊重するって大切だろうな。あまり聞かなくなった「働いているママの子は……」に代わって、最近ちょこちょこ聞くようになった「あの人の話題って子どものことばっかり。子どもが大きくなったらどうするんだろう」（笑）。

結局正解が変わっただけなのは多様性ではないような気がするけど、正解を求めたくなるし、自分が正解だと思いたくなるのが、人間だとも思う。自分は自分でいればいいのだけど、そのためには広い視野を持たなきゃいけない。SNSは広い世界とつながっているようでいて、往々にして広い世界から自分と似た人を集めただけの場所だということもわかっていなきゃいけない。同時に成立する相反する事柄を自分の中にどう取り込んでおくのか、そういうこと、子どもの前に親がしっかり考えなきゃなと思っています。

算数の教科書の話題からだいぶ離れてしまいましたが、今日も私は「何とかなるだろう」という甘めの見積もりと、「このままだとマズイ」という悲観的な見積もりの間を行ったり来たり。算数のテストと違って誰も丸付けをしてくれないので、自分で自分に“いいね”をできるくらいを目指して年末も走り切ります！

