【著者インタビュー】佐々木愛さん／『じゃないほうの歌いかた』

「池田の走馬灯はださい」「加賀はとっても頭がいい」「君の知らないあの佐藤」「石崎 IS NOT DEAD」「矢沢じゃなくても」「エピローグ」の6編の連作短編集。《「カラオケのイメージ映像に出ていそうな女」と言われたことが、二度ある》、東北の小さい町から上京し、今は都内のスーパーマーケットでアルバイトをしている池田をはじめ、カラオケ店を舞台に、上手くいっているとは言えない日々を送る客や店員の人生が交錯していく。曰く、「凡人たちの人生賛歌」。読むと、くさくさした日々も前向きに捉えられ、カラオケで明るくシャウトしたくなること請け合いの一冊。

カラオケ店なら、いろんな属性、状況、目的の人が集まる

都内のとあるカラオケボックスを舞台に、客と従業員が織りなす、小さな奇跡のような瞬間を描いた連作短編集である。

「文藝春秋さんで最初に、特にテーマを決めない短編集（『プルースト効果の実験と結果』）を出していただいて、次に長編（『料理なんて愛なんて』）を書いて、3冊目に何に挑戦しますか、という話をしたときに、ひとつの場所を舞台にした連作短編という形でやってみましょうか、となりました」

本の2番目に置いた「加賀はとっても頭がいい」をまず雑誌に発表、次いで巻頭の「池田の走馬灯はださい」を書き、「エピローグ」を含むその他の4編を書き下ろした。

本の初めから読み進めていくうちに、それぞれの短編がゆるやかにつながり合う物語だとわかるしかけになっている。

全体像がゆっくりと見えてくる構成がみごとで、連作短編を手がけるのが初めてだとはとても思えない。

舞台となるのは、ビッグエコーならぬ「カラオケBIG NECO」。新宿から歩いて行けなくもない、40分ほどの距離にあるという設定である。

「連作の舞台を決めるときに、前に自分が話し方教室に通っていたことがあったので、話し方教室はどうかと編集者に提案してみたんです。話し合ううちに、同じ声を出す場所ということで、カラオケ店になりました。私自身はそんなにカラオケが好きではないんですけど、カラオケ店のほうが、いろんな属性、状況、目的の人が集まるんじゃないか、というのと、あと、私は結構、歌から小説を思いつくことがあるので、それも関係しています」

ちなみに話し方教室に通った経験は、「僕たちは のら犬じゃない 番犬さ」という短編小説になり、『輪廻の果てまで愛してる 現代の短篇小説ベストコレクション2025』（日本文藝家協会 編）にも収録されている。

カラオケ店にやってくる客や、店で働く従業員ら、登場人物を決めて5本分のプロットをつくり、ぜんぶ書き終えてから、時系列などの細部を調整していった。

居場所が見つけられなかったり、恋愛がうまくいかなかったり、夢がかなえられなかったりしたとしても、いま生きていることを柔らかく肯定するような物語だ。

「小説を書くときに、こういう目線で世界を見られるようになったら、もう少し生きてみてもいいかな、と思ってもらえるようなものを書きたいというのが自分の最初の目標だったので、そう思って書いていきました」

佐々木さんは空気階段のコントが好きで、コントを通して「こういう風に世界が見られたら」という世界の見方のヒントを得ているそうだ。

小説に出てくる歌の数々も、魅力的だ。

筋肉少女帯の「香菜、頭をよくしてあげよう」、島倉千代子の「人生いろいろ」、タッキー＆翼の「山手線内回り〜愛の迷路〜」など、よく知られた定番曲もあれば、知る人ぞ知る、たいていの人は初めて聴くであろう歌もある。

登場している歌は、自分の思い出の中にあるもの

適当に選びましたというものではなく、これ以外考えられないぐらい物語のあるべき場所にぴたりとハマっている。

「登場している歌は、だいたい自分の思い出の中のどこかにあったものを書いています。筋肉少女帯の歌は、昔、カラオケで毎回、この歌を歌う人がいて、いい曲だなあと思って、歌詞がとても好きになりました。

『人生いろいろ』は、前職でウェブのライターをしていたときに、島倉千代子さんのお葬式の取材に行ったんです。出棺のときにファンのかたたちが、曲に合わせて、この小説に出てくるみたいに『いろ・いろ！』と叫んでいらしたのがすごく心に残っていて。

タッキー＆翼は、小学生のときに今井翼さんのファンでした。庭に落ちていた綺麗な葉っぱにお手紙を書いてファンレターとして送ったことがあります。今考えると、たぶんパリパリになって、もらっても困ると思うし恥ずかしいんですけど、ぜんぶ自分の胸の中にある曲です」

個人的な思い出に紐づいている曲だからこそ、これほど自然に登場させることができるのだろう。

ちなみに「矢沢じゃなくても」に出てくる矢沢永吉の日本武道館ライブの日に装飾車が集まってくるエピソードも、10年ほど前、皇居の周りを散歩していたときに偶然、見かけた情景がもとになっているという。

「小説のタイトルになっている『じゃないほう』の場面を集めるのが好きなのかもしれません。面白いと思ったはずだったけど何だったっけ？となりやすいので忘れたくないから面白いと思ったことは日記に書くようにしています」

日記には客観的な事実だけで、そのときの自分の感情は書かないことにしているという。街中で聞こえた面白い会話は割と意識的に書き留めるようにしていて、小説に使うこともあるそうだ。

タイトルも、それぞれの章題もすばらしい。

「あまり知られていない作家の本が本屋さんにあったとして、手に取るかどうか迷っているとき、たぶんタイトルと表紙、帯のコメントぐらいしか判断材料がないのかな、と。そう思うと、なるべく読みたくなるようなものにしたいと思います。

まだ全然、そこまではできていませんが、『桐島、部活やめるってよ』みたいに、自分がつけたタイトルをみんなが使うようになる、というのにすごい憧れがあって、いつかそういうタイトルを発明できたらと思います」

佐々木愛（ささき・あい）／1986年秋田県生まれ。青山学院大学文学部卒。「ひどい句点」で2016年オール讀物新人賞を受賞。2019年、同作を収録した『プルースト効果の実験と結果』で単行本デビュー。他の著書に、第1回本屋が選ぶ大人の恋愛小説大賞にノミネートされた『料理なんて愛なんて』や、『ここにあるはずだったんだけど』がある。

