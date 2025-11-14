清酒酵母が「遺伝子に隠していた」意外な新事実…「生存できないほどのアルコール」を出しつづけるわけ。あっさり裏切られた、研究主任の「特殊なパワー」への期待

2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことをご存じでしょうか。古くから日本文化の中で重要な役割を果たしてきた日本酒は、今や世界中でそのおいしさと奥深さが認知されつつあります。

しかし、その製造過程や風味の特徴には多くの謎が詰まっています。単なる「うまい・うまくない」の問題だけではなく、その製造過程に隠された無数の科学的な視点をもつことで、日本酒の魅力が一層深まるはずです。

2015年に刊行され、好評を得た『日本酒の科学』が、10年の歳月を経て、その後の日本酒業界を取り巻く環境変化や、技術の進展にともなう新知見を含めて、芳醇な新版として刊行されました。この記事シリーでは、この『最新 日本酒の科学』、興味深いトピックをご紹介していきます。

今回は、酒の主成分であるアルコールを作り出す「酵母」の驚くべきパワーについて解説をお届けします！

＊本記事は、『最新 日本酒科学 水・米・麹の伝統の技』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

世界中で利用される「発酵の母」

これまでの記事では、数回にわたって、米のデンプンを糖に変える「麹」について見てきました。次に登場するのは「酵母」です。

酵母は、 酒造りのもう一つの主役。麴がつくった糖をアルコールへと発酵させる、重要な役を担います。酒母や醪（もろみ。麹と蒸米と水、酵母からつくった酒母に 、蒸米、水を加え醗酵させたもの）の工程で加えられる酵母は、発酵の進行を担い、酒に命を吹き込んでいきます。ここからは、その酵母について詳しく見ていきましょう（図「 発酵と ・酵母の働き」）。

酵母は、ドイツ語では「ヘーフェ（Hefe）」といい、「滓（おり）」すなわち、沈殿物を意味します。英語では「イースト（yeast）」。「泡立つもの」や「発酵して泡を生じるもの」を指します。いずれも、アルコール発酵によって生じる現象に着目したものです。

一方、日本で「酵母」という言葉が使われるようになったのは明治30年代のことです。当時、イギリスやドイツからビール醸造技術を学ぶ過程で、「発酵の母」という意味を込めて訳されたとされています。

たった1mLの醪の中に、2億個が存在

酵母は真菌類に属し、直径5〜10μmほどの単細胞の微生物で、鳥の卵のような形をしています（記事冒頭の写真）。酵母は私たちの身近な自然界から深海にいたるまで、あらゆるところに存在しています。清酒醸造に利用される酵母は学名サッカロミセス・セレビシエ（Saccharomyces cerevisiae）と呼ばれる出芽酵母です。

出芽酵母は細胞の端から、小さなふくらみ（出芽）が生じ、それが親細胞と同じ大きさに成長した時点で分裂するタイプの酵母のことです。

床もみ作業（種麹を蒸米に振りかけ、蒸米に付着させる作業）では、高温多湿の麹室（こうじむろ）内で2時間くらい作業することもあり、作業後は汗びっしょりになります。（堆積した蒸米をくずし、固まりをほぐす）切り返しは真夜中に作業することが多いです。

日本酒造りに適した清酒酵母は、生育条件がよいと、約2時間で倍に増え、一晩で1mL当たり約2億個まで増えます。清酒醪においても同様に増殖します。微生物は目に見えないのでピンとこないかもしれませんが、驚くべき数字と増え方です。たった1mLの醪の中に、日本の全人口以上の数の酵母が存在していることになるのですから。

高橋俊成氏

清酒酵母は高濃度のアルコールをつくるのが得意

人類が酵母を利用するようになったのは、1万年前にさかのぼるといわれています。紀元前2000年のメソポタミアでは、すでに酵母を使ったパンが作られていました。

パン生地の発酵に特化した酵母（パン酵母）があるように、味醂や醤油の醸造にも、食塩に強く、風味を醸し出すのに特化した味醂酵母や醤油酵母があります。酒造りにも、それぞれのお酒を醸すのに最適な酵母が存在します。長年、酒造りの現場でその環境条件に耐え、優れた酒質を生み出す酵母として選りすぐられた優秀な株が純粋培養されたものです。

たとえば「ワイン酵母」はブドウ果汁のアルコール発酵に適しています。ワインの製造においては香味に影響をおよぼす微生物の活動を抑制するため、またワインの酸化を防ぎ、品質を保つために亜硫酸塩を添加します。したがって亜硫酸耐性の性質が重要になります。

「焼酎酵母」には、以下のような特性が求められます。クエン酸による酸性環境、高アルコール濃度、そして高温という条件のもとで生育できること。さらに、醪の中でよく増殖し、強いアルコール発酵力を持ち、香味成分を豊かに生成できる性質も重要です。

日本酒造りに適した清酒酵母は、どのような特徴を持つのでしょうか。

仕事中毒の日本酒酵母

まず、醸造酒のなかでは類を見ない高濃度（約20％）のアルコールを造る能力を備えていることが挙げられます。そのため、研究者の間では、清酒酵母というのは、よほどアルコール耐性が強く、何か特殊なパワーを秘めているに違いないと信じられてきました。醪の段階でアルコール度数20％という高濃度のアルコール生産が可能だからです。通常、酵母はそのような高いアルコール濃度で生きていくことはできません。

ところが、独立行政法人酒類総合研究所と奈良先端科学技術大学院大学との共同研究による実験の結果、一般に研究に使われる実験室酵母と醸造の現場で使われる清酒酵母を比べると、清酒酵母のほうが熱やアルコールなどの環境ストレスに対する耐性が著しく低いことがわかったのです（図「実験室酵母と清酒酵母の熱ストレス耐性を比較」）。

「実験室酵母は、一定量のアルコールを作ると防衛反応により、発酵を止める機能を持ちます。 ところが、清酒酵母はその機能が欠落しているために、20％になるまでアルコールを出し続けるのです。ワーカホリックのような状態で、ストレスを感じるアンテナが壊れているのです。研究者にとって、目からウロコでした」

（独立行政法人酒類総合研究所主任研究員・金井宗良氏）

酵母は人間の生命メカニズムを解く

近年、酵母は人間の体の仕組みや病気のメカニズムを解明するための研究材料としても利用されています。

たとえば、2001年に細胞周期の研究で、また2013年には細胞内の物質輸送の研究でそれぞれノーベル生理学・医学賞を受賞しています。ヒトの細胞と酵母の細胞は、形は違っていても、細胞の中身に類似性があることに着目したのです。そして、2016年にはオートファジーの研究で大隅良典東京科学大学栄誉教授が同賞を受賞しています。

生物は、細胞の中に存在する核を覆う膜を有する真核生物と、核を覆う膜を持たないバクテリア（細菌）が属する原核生物に大別できます。酵母はヒトと同じ真核生物で、遺伝子の基本的な働きは似ているため、酵母の遺伝子の働きを調べれば、人間の生命現象を理解する手がかりになります。酵母のどの遺伝子をつぶすと異常繁殖するとか異常形態になるとかが明らかになれば、たとえば、がんの研究にも役立つのです。

「清酒酵母の特性をゲノムレベルで解明するとどうなるか。独立行政法人酒類総合研究所では、賛同を得られた26機関と共同で、代表的な清酒酵母株の一つ、『きょうかい7号酵母』*の生命の設計図である全ゲノム情報を解読しました（2011年）」

（金井宗良氏）

金井氏によれば、前述した清酒酵母がアルコールを出し続ける要因と考えられた“ストレスを感じるアンテナが壊れている”ことも、ゲノム情報を解明していく過程で明らかになっています。

＊「きょうかい酵母」：公益財団法人日本醸造協会が提供する純粋培養した酵母。多くの酒蔵で使用される。そのうち、7号酵母は芳香、発酵力強い、 近代酒質の基調となる酵母で、長野県諏訪市の宮坂醸造株式会社（真澄）から分離した酵母をルーツとしている

＊

生物学という学問がまだ確立していなかった時代、人々は「麹」と「酵母」の力を経験と勘で見出し、日本独自の“伝統的酒造り”を築き上げてきました。

次回からは、生酛や山廃といった製法に息づく、先人たちの知恵に迫っていきます。

最新 日本酒科学 水・米・麹の伝統の技

日本酒再発見！ 「甘口」「辛口」の基準とは？

「冷や」とは「冷やした酒」のこと？

燗酒に合う酒は甘口か辛口か？ 樽酒が脂っこい料理に適しているのはなぜ？

ユネスコ無形文化遺産に登録「伝統的酒造り」。水と米から造られ、かくもバラエティ豊かで芳醇な味を持つ日本酒を、科学の視点から迫る…！ 日本酒をとことん知り尽くすための1冊。

【続きをよむ】ノーベル賞級の発見。「自然にできるのを待つより、加えたらいい」…なんと、2週間も酒造りを短縮した、驚愕の手法