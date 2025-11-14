【ブラック＆レッドに大径ホイール】コンパクトSUV『ジープ・コンパス』に100台限定の『トレイル・エディション』登場
ジープ・コンパスに限定車
ステランティス・ジャパンはジープブランドのコンパクトSUV、コンパスの限定車『ジープ・コンパス・トレイル・エディション（「Jeep Compass Trail Edition）』を、2025年11月29日より全国のジープ正規ディーラーで100台の限定で発売する。
【画像】ジープ・コンパス・トレイル・エディションのディテール 全14枚
ベースとなるのは直列4気筒マルチエア16バルブエンジンを搭載する『ロンジチュード（longitude）』グレードである。
ジープ・コンパス・トレイル・エディション ステランティス・ジャパン
9月に発売された『ジープ・コマンダー・トレイル・エディション』に続く限定モデルで、ブラック＆グレーを基調としたボディに鮮やかなレッドのアクセントを配したスタイリングが特徴となっている。
価格は479万円で、11月29・30日には、全国のジープ正規ディーラーで事前予約制の商談会『ザ・フリーダム・トレイル・フェア』が開催される。
限定モデルの特徴
『ジープ・コンパス・トレイル・エディション』は、『ブリリアントブラッククリスタルP/C』のボディカラーに、標準モデルではクロームアクセントとなるパーツを『ニュートラルグレー』と『グロスブラック』とし、フロントフェイシア下部にはレッドの差し色が入る特別な仕様が特徴的だ。
また、リアにはカモフラージュ柄にレッドの『TRAIL』の文字が際立つ専用バッジを装着するなど、落ち着いたブラック＆グレーの装いにレッドのアクセントが効いた、個性的なスタイルとなっている。
ジープ・コンパス・トレイル・エディション ステランティス・ジャパン
グロスブラック仕上げとなるアルミホイールは、標準モデルより1インチ大きい18インチホイールに225/55R18タイヤが装着され、迫力あるアピアランスをもたらしている。
インテリアもエクステリア同様のこだわりが込められ、インストルメントパネルはブラック＆レッドの配色となるほか、シートとステアリングホイールにもレッドステッチがあしらわれる。
ジープ・コンパス・トレイル・エディションのスペック
■主要諸元
全長：4420mm
全幅：1810mm
全高：1640mm
乗車定員：5名
右ハンドル
エンジン：直列4気筒マルチエア16バルブ
排気量：2359cc
燃料：無鉛レギュラーガソリン
駆動方式：前輪駆動
トランスミッション：電子制御6速オートマチック
■特別装備
＜エクステリア＞
・ニュートラルグレードアミラー
・ニュートラルグレーアクセント付グロスブラックフロントグリル
・グロスブラックフォグランプベゼル
・リア ニュートラルグレーアクセント
・レッドカラー フロント下部フェイシア アプリーク
・ニュートラルグレーウインドウモールディング
・ブラックルーフレール（ニュートラルグレーアクセント付）
・ニュートラルグレー Jeepバッジ
・ブラック/ニュートラルグレー/レッド Compassバッジ
・TRAILバッジ
・18インチアルミホイール（グロスブラック）
＜インテリア＞
・革巻きステアリング ホイール（レッドステッチ、アクセント付）
・レッド/ブラックインテリアアクセント
・レッド/ブラックステッチ入り合成皮革シート
ジープ・コンパス・トレイル・エディション ステランティス・ジャパン