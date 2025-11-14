「自分を大切にする」ママへ。【ENEU】ママのからだに寄り添うアンダーウェア♡

ママのからだと心にやさしく寄り添うアンダーウェアブランド「ENEU（エニュー）」が、2025年11月10日（月）に楽天市場へ新規出店しました。これを記念して、発売以来3回完売した人気No.1アイテム「ENEU授乳ブラトップ」が再登場。さらに、500円OFFクーポン配布＆2点以上購入で700円OFFキャンペーンも開催中。快適さと美しさを両立したENEUのアイテムで、産前産後の毎日をもっと心地よく。

授乳期の味方♡完売続きの「授乳ブラトップ」

授乳ブラトップ

ENEUの「授乳ブラトップ」（\4,950税込）は、発売以来SNSで話題となり、再販のたびに完売する人気アイテム。

ノンワイヤーなのにしっかりホールド感があり、授乳のしやすさと美しいシルエットを両立します。

「母乳パッドがいらない」「服をめくらずに授乳できて快適」といった口コミが多く、機能性とデザインの両面で高評価。シンプルで重ね着もしやすく、1枚でもインナーとしても使える万能トップスです。

ツーハッチのランジェリーで叶える、自分へのご褒美♡ホリデーコレクション2025

楽天市場出店記念！今だけの限定キャンペーン

楽天市場出店を記念して、2025年11月20日（木）までの期間限定でキャンペーンを開催中。全商品に使える「500円OFFクーポン」に加え、2点以上購入で自動的に「700円OFF」が適用されます。

授乳ブラトップ

授乳スポーツブラ

卒乳後専用ノンワイヤーブラ

シームレス授乳ブラ



美脚ジョガーパンツ

シームレスショーツ

対象商品は「授乳ブラトップ」や「授乳スポーツブラ」「産前産後シームレス授乳ブラ」「卒乳後専用ブラ」など、ママのライフステージに寄り添うアイテムばかり。

お得なこの機会に、自分のからだをやさしくケアしてみて。

ENEUが届けたい、“自分を大切にする時間”

「自分を後回しにしがちなママたちが、自分のからだに優しく向き合うきっかけを届けたい。」そんな想いから誕生したENEUのアンダーウェアは、産前産後を問わず、すべての女性に寄り添うデザインです。

機能性と美しさを兼ね備えたアイテムで、毎日の中に“自分をいたわる時間”を取り戻して。ENEUのアイテムが、心とからだをふっと軽くしてくれるはずです。