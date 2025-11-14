°æÀîÍÚ¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¡ÈÅÁÀâ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈKis-My-Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤¬¡¢14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¡¦°æÀîÍÚ¡£¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ï¡¢°æÀî¤¬±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢23Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦ÈÄÃ«Í³²Æ¤Ë¼èºà¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÆó»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢ËèÆüÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤Û¤ÉÃçÎÉ¤·¤À¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÈÄÃ«¤¬¸ì¤ë°æÀî¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡©
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¹â¹»»þÂå¤Î¡ÉÅÁÀâ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤ËÀÖÌÌ¤¹¤ë°æÀîÍÚ
¡¡Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎCM¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿±ÇÁü´ÆÆÄ¡¦¾®¾¾¿¿µÝ¤ò¼èºà¡£¤É¤ó¤Ê¤ª´ê¤¤¤Ë¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¡¢¼þ¤ê¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡Ä¤½¤ó¤Ê°æÀî¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Ï»×¤ï¤ºÉÕ¤±¤¿¤¢¤ÀÌ¾¤È¤Ï¡ª¡©
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¿Í°ìÇÜ¡£¥¢¥¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬´¶¤¸¤¿¡ÖÇÐÍ¥¡¦°æÀîÍÚ¡×¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«¤Ï¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ò¼èºà¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÇ®Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡È¤ÎÏÃÂê¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤¿ÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤¬¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤ë¡£»×¤ï¤º¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¡Á¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¹â¹»»þÂå¤ÎÅÁÀâ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡ª¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ºæ²í¿Í¤â¡¢¸½¾ì¤Ç¸«¤¿°æÀî¤Î¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤ä¡¢°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
