¸ÜµÒ¤È°û¤ß²ñ¡¢Ä«¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¢ª¡Ö¤¦¤Ä¡×¤ÇµÙ¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¡Éü¿¦¸å¡Ä¡Ä¾å»Ê¤¬ËèÆü¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡©¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
Âç¼ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ3Ç¯Á°¤ËÃæÅÓºÎÍÑ¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿A¤µ¤ó¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¡£B to B¤Î±Ä¶È¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤È¼«¼ÒÆâSE¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤¬¼ç¤Ê»Å»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½¢¿¦Åö»þ¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óSE¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«È¿¤ê¤¬¹ç¤ï¤º¡¢2Ç¯Á°¤ÎÅß¡¢¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¿©Íß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤È¤¦¤È¤¦½Ð¶Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢½é¤á¤Æ¿´ÎÅÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿ÇÃÇ¤Ç3¥«·î´Ö¤ÎµÙ¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¡¢ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¥´¥ß²°Éß¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï¡Ä
¤½¤Î¸åÉü¿¦¤·¤Æ¡¢»þÃ»¶ÐÌ³¤Ç2¥«·î´Ö¡¢»Ä¶È¤Ê¤·¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³1¥«·î´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¶ÐÌ³¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµÙ¿¦¤¹¤ëÁ°¤âÉü¿¦¤·¤¿¸å¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡È¤ä¤é¤«¤·¡É¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²¿ÅÙ¤âºÃ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤«¤é¤Ï¼çÇ¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈA¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤ÊÌµÍý¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Ä¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾É¾õ¤¬Ä¹°ú¤¯¤È¤¦¤ÄÉÂ¤äÁÐ¶Ë¾É¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾É¾õ¤¬¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¡Ê¾ã³²¼Ô´ðËÜË¡¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑÂ¥¿ÊË¡¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÆü¾ïÀ¸³è¤ä½¢Ï«¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÀº¿À¤Î¾õÂÖ¡×¤òÀº¿À¾ã¤¬¤¤¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë¡¡¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¾õ¶·¤Î½¸·×·ë²Ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Ç¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÏÌó15Ëü¿Í¡£¤·¤«¤·¾ã¤¬¤¤¤ò¥¯¥í¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÀº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
µÙ¿¦Á°¤Î¡È¤ä¤é¤«¤·¡É¤ÈÉü¿¦¸å¤Î¡È¤ä¤é¤«¤·¡É
A¤µ¤ó¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤·¤¿¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²æËý¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö¼å¤ß¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÈþÆÁ¤À¤È¿®¤¸¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæÅÓºÎÍÑ¤Ç¡ÈÂ¨ÀïÎÏ¡É¤òµá¤á¤é¤ì¤¿»ä¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¡¢ÀèÇÚ¤ä¾å»Ê¤Ë»Å»ö¤ÎÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì½ªÅÅ¤òÆ¨¤¹¤Þ¤Ç°û¤ß¡¢ÍâÄ«¿´¿ÈÉÔÄ´¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½Ð¶Ð¤¹¤ë¡Ä¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤âÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ3¥«·î´Ö¤ÎµÙ¿¦¤ò·Ð¤ÆÉü¿¦¤·¤¿¸å¤â¡É¤ä¤é¤«¤·¡É¤ÏÂ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ«¡¢¿²µ¯¤¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤Ä¤é¤µ¤«¤é¡Øº£Æü¤ÏÌµÍý¤À¡£ÉÂ·ç¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦Æü¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï²óÉü¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¾¯¤·¤ÏÆ¯¤¤¤Æ²ñ¼Ò¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ï¶ÈÁ°¤Ë²ñ¼Ò¤Ø¸á¸å¤«¤é¤Î½Ð¶Ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä·ë¶É¡¢¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÎÄ´¤Ï²óÉü¤»¤º¡¢Ãë°ìÈÖ¤ÇºÆÅÙ²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¡¢ÉÂ·ç¤ÎÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÀº¿ÀÅª¤ËÉéÃ´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Èó¾ï¤ËÉÝ¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÙ¿¦Á°¤Ê¤éÊ¿µ¤¤ÇÂÐ½è¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Éü¿¦¸åÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Î½¤ä¾å»Ê¤¬ÉÂ¾õ¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç»Å»ö¤òÇ¤¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢ÉÔ°Â¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡È¤ä¤é¤«¤·¡É¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤ÊýË¡
¤³¤³¤í¤ÎÉÔÄ´¤«¤éÀ¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¤ä¤é¤«¤·¡É¡£¤½¤Î¼ºÇÔ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼þ°Ï¤ØÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î´Ø·¸À¤Å¤¯¤ê¡×¤È¡Ö»Å»ö½Ñ¤Î¹©É×¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤Î3¤Ä¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Éü¿¦¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÁá¤¯°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ö¾å»Ê¤äÆ±Î½¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢¼«¿È¤ÎÉÔÄ´¤òÄã¤¯¸«ÀÑ¤â¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¾å»Ê¤ä¿Í»ö¡¦Ï«Ì³´ÉÍý¼Ô¤ÎÊý¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢²¿¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤ò¡¢ÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ºÆµÙ¿¦¤Þ¤¿¤ÏÉÔÄ´¤Ë¤è¤ëÂà¿¦¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Éü¿¦Åö½é¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æ¬¤Î²óÅ¾¤âÃÙ¤¯¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡È»Å»ö¤Î´ª¡É¤ò¼è¤êÌá¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¤ê¡¢Ï¢ÍíÄ´À°¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤Ï¥ß¥¹¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ö»Å»ö½Ñ¤Î¹©É×¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê»Å»ö¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ä·×²èÀ¤ò¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Î³èÍÑ¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤äTODO¥ê¥¹¥È¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±¿Æ°¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤ËÀ¸³è¥ê¥º¥à¡ÊÆÃ¤Ëµ¯¾²¡¦½¢¿²»þ´Ö¡Ë¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÊÆü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¡¢µ¤Ê¬¡¢¿çÌ²¡¢¿©»ö¤Ê¤É¤òµÏ¿¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡ÊâÔÁÛ¡Ë¥¢¥×¥ê¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹µ¯¤³¤ë½ÐÍè»ö¤ËÎ®¤µ¤ì¤ÆÍð¤ì¤¬¤Á¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¥¹¥¥ë¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¾å¤Î¡Ö»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤·¡×¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¿¦¾ì¤Ç¤ÎÇÛÎ¸
A¤µ¤ó¤ÏµÙ¿¦Á°¡¢¡Ö¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤«¤é¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Éü¿¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¾å»Ê¤äÏ«Ì³´ÉÍý¼Ô¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤ä¹Í¤¨Êý¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å»Ê¤«¤é¡Ö1½µ´Ö¤Ë°ìÅÙ¡¢1on1¤ÇÌÌÀÜ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤ò¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äê´üÅª¤Ê1 on 1¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¡ÖË»¤·¤¤¾å»Ê¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¼é¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÏÃ¤»¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤À¡×¤ÈA¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÍè¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì¿Í¤Î±Ä¶È¿¦¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Ø¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»þÃ»¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿2¥«·î´Ö¤Ï¡¢É¬¤ºÀèÇÚ¤ÈÆó¿Í¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ßÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢A¤µ¤ó°ì¿Í¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Éü¿¦¸å¡¢Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¤¬É¬¤º¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡£º£Ä«¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤É¤¦¤À¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃ¯¤«¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤¬Êâ¤ß´ó¤ì¤ë´Ä¶¤Ç
¤³¤³¤í¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¶ìÏ«¤Èº¤Æñ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¿¦¾ì´Ä¶¤ËÈ¿±Ç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Äü¤á¤º¤ËÆü¡¹¤Î½¢Ï«¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö»ö¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿¦¾ì¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤í¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö³§¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤äÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¡¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë