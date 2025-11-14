¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥Ô¥ó¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¡ª¡¡Ìó60Ç¯Á°¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¡¼¥ó¤òÍÞ¤¨¤ëÈëÌ©¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¥á¥¸¥ã¡¼6¾¡¤òµó¤²¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î¡£¡Ö¥È¥ì¥Ó¥Î¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤Èë·í¤Ç¤¹¡×¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó¥×¥í°¤²ÏÅ°¡Ê¤¢¤¬¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë¤Ï¤¤¤¦¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î°ú¤Ã¤«¤±¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊ¡ÅÄÀµÇî¤µ¤ó¤Ë°¤²Ï¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¥È¥ì¥Ó¥ÎÎ®¥°¥ê¥Ã¥×¤È¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¾¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ°®¤ë¤«¤é¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¡¼¥ó¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡À¸¸»»ûÎ¶·û¤â»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡Ú°¤²Ï¡ÛÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ°ú¤Ã¤«¤±¤¬½Ð¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±¦¼ê¿Íº¹¤·»Ø¤Èº¸¼ê¿Æ»Ø¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥ì¥Ó¥Î¤Ï±¦¼ê¿Íº¹¤·»Ø¤Èº¸¼ê¿Æ»Ø¤Îµ÷Î¥¤òÎ¥¤·¤Æ°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÚÊ¡ÅÄ¡ÛËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤Ê¤êÎ¾¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°¤²Ï¡Û¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÊÖ¤µ¤º¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¿¶¤êÈ´¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Î¾¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ°®¤ë¶ËÃ¼¤ÊÎã¤¬¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¤Ç°®¤Ã¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±¦¸ª¤¬²¼¤¬¤ê¾åÂÎ¤¬»ß¤Þ¤é¤º²óÅ¾¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢º¸¼ê¹Ã¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚÊ¡ÅÄ¡Û¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ú°¤²Ï¡Ûº¸¼ê¥ê¡¼¥É¤Ç¿¶¤ë¾ì¹ç¤ÏÎ¾¼ê¤òÎ¥¤·¤¿Êý¤¬¡¢¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤µ¤»¤º¤Ë¿¶¤ì¤ë¡£µÕ¤ËÎ¾¼ê¤ò¶á¤Å¤±¤Æ°®¤ë¤È¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇµÍ¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¢£¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î1939Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ½Ð¿È¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»6¾¡¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»29¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á´À¹´ü¤Î1970Ç¯Âå¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¤â6ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¢£°¤²Ï Å°¤¢¤¬¡¦¤È¤ª¤ë¡¿ 1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Æ£ËÜ²ÂÂ§¤ä±ö¸«¹¥µ±¤é¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤ò»ØÆ³¡£ÅìµþÅÔ¡¦°æ»³¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÅ¸³«Ãæ¡£ÊÆ¹ñÎ±³Ø»þÂå¤Ë¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÅ°Äì¸¦µæ¤·¤¿¡È¥È¥ì¥Ó¥ÎÇî»Î¡É¢£Ê¡ÅÄÀµÇî¤µ¤ó¤Õ¤¯¤À¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡¿ 1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥´¥ë¥ÕÎò¤Ï30Ç¯¤ÇÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤Ï95¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤¬»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó50Ç¯Á°¤Î¥¹¥¤¥ó¥°!?¡¡¡ÖÀµ³Î¤Ê¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀ¸¤à¥Ò¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
À¸¸»»ûÎ¶·û¤¬»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó50Ç¯Á°¤Î¥¹¥¤¥ó¥°!?¡¡¡ÖÀµ³Î¤Ê¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀ¸¤à¥Ò¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ
¸¶±Ñè½²Ö¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢²ÏËÜ·ë¡Ä¡ÄÆ±¤¸µå¶Ú¤Ê¤Î¤Ë¡È²¼¤í¤·Êý¡É¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡¡½÷»Ò¥×¥í10¿Í¤Î¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¥¢¥Ê¥¿¤Ï¸«È´¤±¤ë¡©¡¡µ¶Êª¥¯¥é¥Ö¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¡ª
¤â¤·¤â¸¶±Ñè½²Ö¤¬Èë½ñ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¾¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ°®¤ë¤«¤é¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¡¼¥ó¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡À¸¸»»ûÎ¶·û¤â»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡Ú°¤²Ï¡ÛÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ°ú¤Ã¤«¤±¤¬½Ð¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±¦¼ê¿Íº¹¤·»Ø¤Èº¸¼ê¿Æ»Ø¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥ì¥Ó¥Î¤Ï±¦¼ê¿Íº¹¤·»Ø¤Èº¸¼ê¿Æ»Ø¤Îµ÷Î¥¤òÎ¥¤·¤Æ°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÚÊ¡ÅÄ¡ÛËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤Ê¤êÎ¾¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°¤²Ï¡Û¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÊÖ¤µ¤º¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¿¶¤êÈ´¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Î¾¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ°®¤ë¶ËÃ¼¤ÊÎã¤¬¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¤Ç°®¤Ã¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±¦¸ª¤¬²¼¤¬¤ê¾åÂÎ¤¬»ß¤Þ¤é¤º²óÅ¾¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢º¸¼ê¹Ã¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚÊ¡ÅÄ¡Û¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ú°¤²Ï¡Ûº¸¼ê¥ê¡¼¥É¤Ç¿¶¤ë¾ì¹ç¤ÏÎ¾¼ê¤òÎ¥¤·¤¿Êý¤¬¡¢¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤µ¤»¤º¤Ë¿¶¤ì¤ë¡£µÕ¤ËÎ¾¼ê¤ò¶á¤Å¤±¤Æ°®¤ë¤È¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇµÍ¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¢£¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î1939Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ½Ð¿È¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»6¾¡¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»29¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á´À¹´ü¤Î1970Ç¯Âå¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¤â6ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¢£°¤²Ï Å°¤¢¤¬¡¦¤È¤ª¤ë¡¿ 1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Æ£ËÜ²ÂÂ§¤ä±ö¸«¹¥µ±¤é¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤ò»ØÆ³¡£ÅìµþÅÔ¡¦°æ»³¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÅ¸³«Ãæ¡£ÊÆ¹ñÎ±³Ø»þÂå¤Ë¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÅ°Äì¸¦µæ¤·¤¿¡È¥È¥ì¥Ó¥ÎÇî»Î¡É¢£Ê¡ÅÄÀµÇî¤µ¤ó¤Õ¤¯¤À¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡¿ 1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥´¥ë¥ÕÎò¤Ï30Ç¯¤ÇÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤Ï95¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤¬»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó50Ç¯Á°¤Î¥¹¥¤¥ó¥°!?¡¡¡ÖÀµ³Î¤Ê¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀ¸¤à¥Ò¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
À¸¸»»ûÎ¶·û¤¬»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó50Ç¯Á°¤Î¥¹¥¤¥ó¥°!?¡¡¡ÖÀµ³Î¤Ê¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀ¸¤à¥Ò¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ
¸¶±Ñè½²Ö¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢²ÏËÜ·ë¡Ä¡ÄÆ±¤¸µå¶Ú¤Ê¤Î¤Ë¡È²¼¤í¤·Êý¡É¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡¡½÷»Ò¥×¥í10¿Í¤Î¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¥¢¥Ê¥¿¤Ï¸«È´¤±¤ë¡©¡¡µ¶Êª¥¯¥é¥Ö¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¡ª
¤â¤·¤â¸¶±Ñè½²Ö¤¬Èë½ñ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û