“日本一曲げない男”に強敵現る？ 稲森佑貴がフェアウェイキープ率で首位陥落
＜三井住友VISA太平洋マスターズ 初日◇13日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞男子ツアーに異変が起きている。“日本一曲げない男”稲森佑貴が先週終了時点でフェアウェイキープ率1位から陥落してしまったのだ。残りはわずかに4試合、10連覇の大偉業を前に記録はストップしてしまうのか？ 1％を巡るデッドヒートは最後まで続きそうだ。
【写真】大谷翔平と石川遼の共通点はグローブの向き？
稲森は2014年に出場7試合で初シードを獲得。フル参戦を始めた15年から9シーズン、フェアウェイキープ率1位の座を維持してきた。しかも、ただ曲げないだけでなく、この間に「日本オープン」2勝を含むトータル5勝。強さを兼ね備えた同部門の絶対王者に君臨してきた。その技術には年々磨きがかかっており、昨年はツアー史上初の80％越えとなる80.957％を記録。他に70％を超えた選手もおらず、2位に11ポイント以上の差をつける驚異の独走劇だった。稲森の今季のフェアウエーキープ率は77.492％。昨季より数字を落としているとはいえ、例年なら独走していてもおかしくない。ところが、今季は強力なライバルが現れた。ここに来てトップに立ったのは勝亦悠斗（かつまた・ゆうと）だ。最終日が中止となった先週の「ACNチャンピオンシップ」では3日まで88％越えをマークし、今季トータルで78.498％と稲森を約1％上回った。今週はシードを持たない勝亦が不在のなか、自身の数字を上げるしかない稲森は最終18番こそ「右のセミラフに行っちゃいました」と苦笑いだったが、14分の13の準パーフェクトを記録。0.3％近く、その差を詰めている。ラウンド後、絶対王者としてのプライドを問うと「まあ、今まで結果的に取れていただけなんで、気にせずやってます」と遠慮気味な返答。それでも、続けて「自分のゴルフを整えていけば、おのずと数字は伸びていくのかなと思ってます」とタイトル防衛への自信も覗かせる。ライバルの勝亦については「まだ一緒に回ったことはないけど、彼も曲げない男、精度の高い選手だということは聞いています。まあそうじゃないとあんな数字にならないですよね」。リランキング14位の勝亦の次戦は今のところ未定。出たくても出られないのだから実情は全く違うが、プロ野球の首位打者争いを思わせる展開になっている。稲森はスコアのうえでも首位と2打差の3アンダー・10位タイと好発進。1オーバーの折り返しから後半は3連続を含む4バーディで巻き返した。「前半はフェアウェイに打っても、2打目が木にかかったりアンラッキーもありました。後半はパッティングが修正できたのが良かったかなと思います」。2シーズンぶりの優勝と定位置復帰へ、残る3日間も“曲げられない戦い”が続く。（文・田中宏治）
