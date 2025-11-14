明治時代からの建物で味わえるのは…

旬の食材を使った割烹料理です。

趣ある空間で心に残る時間を提供します。

長崎市銅座町に9月オープンした「割烹 舞ぅ」。

山形県生まれの神保さんは、東京・西麻布の日本料理店などで10年以上にわたり、修行を積んできました。

自分の店をオープンするための物件探しで、初めて長崎を訪れたそうです。

（店主 神保 祥太さん）

「ワクワクしてました。実際来てみると、長崎の人がとてもいい人ばかりなので、来てよかった」

木のぬくもりが感じられるこの店は、明治時代からの建物。

神保さんはここを、1人で切り盛りしています。

（店主 神保 祥太さん）

「店のコンセプトは、“大人の遊園地”。

皆さんが楽しんでもらえるような店にしたい」

まずは食事の前、楽しんでもらう工夫が…

（店主 神保 祥太さん）

「好きなおちょこをおひとつ、選んでください」

選んだおちょこで楽しめるのが、季節に合わせた自家製の食前酢。

この日はブドウを使ったものでした。

ランチは、2種類の定食を提供。

使う出汁は、かつおや昆布、どんこ(しいたけ)などをブレンドしたオリジナル。

食材の旨みを引き出す上品な味わいです。

中華街の「せいろ蒸し」からヒントを得て創作したという「舞ぅの味彩御膳」。

県産の野菜が豊富に使われていて、ロールキャベツも「和」の味付けです。

（栗山真乙アナウンサー）

「肉汁と出汁が口いっぱいに広がります。

キャベツのシャキシャキとした食感も残っていて、ちょうどいい蒸し加減」

こちらは、季節のお造りやおばんざいが詰まった「舞ぅのたまて箱」。

（店主 神保 祥太さん）

「野菜もだけど、一番光るものは魚。新鮮でいいと思います。身近においしい魚があると思うと、料理をしたり考えたりするのが、楽しくて楽しくて」

この日は対馬産マグロのお造りに加えて、酒盗をアクセントにしたゴマダレがかかったタイもあります。

神保さんおすすめの食べ方は、ご飯にのせて出汁をかけ、お茶漬けにすることです。

（栗山真乙アナウンサー）

「タイに脂がのっていておいしい 。ゴマと出汁が加わることでとてもまろやかでおいしい」

長崎の文化と食材、そして職人の技が織りなす割烹料理。

くつろげる空間で、心に残る食事を提供します。

（店主 神保 祥太さん）

「店自体をお客さんに育ててもらっていることを日々実感しているので、来店した際は一期一会の体験をしてほしい」

予約は電話とインスタグラムで受け付けているということです。