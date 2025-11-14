戦力外通告→ドバイでプロ野球選手に？ 中東新野球リーグ“参戦者”選考トライアウト “2/21人”合格者決定
14日深夜放送のTBS系スポーツドキュメンタリー『バース・デイ』（毎週金曜 深夜1：23）では、今秋、中東・ドバイに新しく誕生したプロ野球リーグ「ベースボールユナイテッド」への参戦をかけた“トライアウト”最終選考の様子が放送される。
【番組カット】懐かしい…審査を務める元日本ハム・ミラバル氏と川崎宗則（※たつさき）
「ベースボールユナイテッド」は、UAE（アラブ首長国連邦）・ドバイを舞台に、今秋に新たに誕生するプロ野球リーグ。「シーズン1」として、11月14日から12月14日までの1ヶ月間、4チームでリーグ戦を開催する。メジャーのビッグネームも参加するとしており、日本からも、中島宏之、福田秀平ら一度現役引退を表明した一流選手をはじめ、横浜DeNAベイスターズの育成選手である吉岡暖、田内真翔らが参戦。ここに番組とタッグを組んだトライアウト「PLAN D」を最後まで勝ち抜いた2人がリーグに参戦することができる。
番組では、これまでこのトライアウトの様子を放送。東北楽天ゴールデンイーグルスを戦力外になった者、名門・日体大を戦力外になった者、社会人野球を辞めてこのチャンスに賭けた者など、さまざまな事情を抱え、それぞれ“ラストチャンス”と意気込む参加者たちの一挙手一投足を届けてきた。14日深夜の放送では、その最終章として、ドバイでプロ野球選手として活動する2人が決定。最終選考に残ったから21人のなかから、誰がどういった理由で選ばれるのだろうか。ドバイ行きのチケットをつかむのは、果たして誰か。
