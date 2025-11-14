「こんな組み合わせがあったんだ！」ホウレン草が主役のレシピ8選〜感動のアレンジが盛りだくさん
和食にも洋食にも合うホウレン草は、栄養たっぷりで使い勝手の良い定番野菜。しかし、いざ調理となると「お浸し」や「ゴマ和え」ばかりになってしまう…という方も多いのでは？
そこで今回は、そんなマンネリを解消するホウレン草が主役のレシピ8選をご紹介。
いつもの食卓がちょっと新鮮に変わる、意外な組み合わせやアレンジが満載です。ホウレン草のレパートリーを増やしたい方、必見ですよ！
■【爽やかな風味】ホウレン草の梅ナムル
ゴマ油の香りと梅の酸味で、ホウレン草の青臭さをカバー。ホウレン草が苦手な方でも食べやすいアレンジです。鮮やかな緑に梅肉の赤がよく映えるので、お弁当の彩りにもおすすめ。しらすやかつお節をプラスしても◎です。
■【新たな組み合わせ発見！】ホウレン草が主役のレシピ7選
のりの佃煮とホウレン草と和えてもおいしいです。茹でて水気を絞ったホウレン草にのりの佃煮を混ぜるだけなので、驚くほど簡単。あと1品欲しいときにサッと作れるのがうれしいですね。塩気と甘みのバランスが絶妙で、ご飯が進みます。
おかずにも、副菜にもぴったりの万能メニュー。プリッとしたエビの甘みと旨みが、ホウレン草のほろ苦さを引き立て、満足感のある一皿に。むきエビやコーンは冷凍のものを使えば、下ごしらえも簡単で忙しい日にも最適です。
ホウレン草はツナマヨで和えると、食べやすさが格段にアップ！ 和え衣は作り置き甘酢・練り白ゴマを加えることで、奥行きのある味わいに。一口頬張ると、甘酢の爽やかな香りと、ゴマの香ばしさが口いっぱいに広がりますよ。
シャキシャキのレンコンとカリッと香ばしいちりめんじゃこが、ホウレン草によく合う食感豊かな一品。塩分が気になる場合は、じゃこを熱湯で軽く塩抜きしたり、しょうゆを小さじ1・ショウガ汁を小さじ2に調整して、あっさり仕上げましょう。
ホウレン草にすりおろした長芋をかける、新鮮なレシピ。なめらかな長芋とホウレン草の風味が溶け合い、スルッと食べられる口当たりです。めんつゆを少したらしたり、わさびを添えて大人の味にしてもOK。栄養満点で、食欲のない日にもぴったりです。
混ぜるだけで完成する、忙しい日の強い味方。ホウレン草と納豆の組み合わせは、栄養バランスも抜群です。麺つゆとごま油が食欲をそそり、かつお節をのせれば香り豊かに。いつもとはひと味違う一品に仕上がります。ご飯のおともにはもちろん、朝食やおつまみにも活躍しますよ。
忙しい日の「あと1品」が叶う、5分で作れる簡単副菜です。香ばしく煎ったピーナッツを砕いて調味料と合わせ、ホウレン草をさっと和えるだけ。甘じょっぱい味付けとナッツのコクが相まって、箸が止まらなくなるおいしさです。お弁当のおかずとしても◎。
■旬のホウレン草で新しいアレンジに挑戦
梅や山芋でさっぱり、ピーナッツやエビでコク旨と、ホウレン草のアレンジは無限大。どれも15分以内で作れるので、「今日はちょっと野菜が足りないかも…」というときに頼もしい副菜になりますよ。
寒さで甘みが増す今こそ、ホウレン草が一番おいしい季節。ご紹介したレシピを参考に、いつもと違うアレンジで楽しんでみてくださいね。
(Lily-bono)
ホウレン草の梅ナムル
【材料】（2人分）
ホウレン草 1束
白ネギ 1/4本
梅干し 2個
<調味料>
ゴマ油 小さじ 1
きび砂糖 小さじ 1
しょうゆ 小さじ 1
【下準備】
1、ホウレン草は熱湯に入れ、色が鮮やかになったら水に取る。粗熱が取れたら水気を絞り、根元を少し切り落として長さ3cmに切る。
2、白ネギはみじん切りにする。梅干しは種を取り除き、叩く。
【作り方】
1、ボウルに水気をしっかり絞ったホウレン草と白ネギ、梅干しを入れ、＜調味料＞の材料を加え混ぜ合わせる。器に盛る。
■【新たな組み合わせ発見！】ホウレン草が主役のレシピ7選
ホウレン草ののりつく和え
のりの佃煮とホウレン草と和えてもおいしいです。茹でて水気を絞ったホウレン草にのりの佃煮を混ぜるだけなので、驚くほど簡単。あと1品欲しいときにサッと作れるのがうれしいですね。塩気と甘みのバランスが絶妙で、ご飯が進みます。
ホウレン草とエビのソテー
おかずにも、副菜にもぴったりの万能メニュー。プリッとしたエビの甘みと旨みが、ホウレン草のほろ苦さを引き立て、満足感のある一皿に。むきエビやコーンは冷凍のものを使えば、下ごしらえも簡単で忙しい日にも最適です。
ホウレン草のツナマヨ和え
ホウレン草はツナマヨで和えると、食べやすさが格段にアップ！ 和え衣は作り置き甘酢・練り白ゴマを加えることで、奥行きのある味わいに。一口頬張ると、甘酢の爽やかな香りと、ゴマの香ばしさが口いっぱいに広がりますよ。
ホウレン草のじゃこ和え
シャキシャキのレンコンとカリッと香ばしいちりめんじゃこが、ホウレン草によく合う食感豊かな一品。塩分が気になる場合は、じゃこを熱湯で軽く塩抜きしたり、しょうゆを小さじ1・ショウガ汁を小さじ2に調整して、あっさり仕上げましょう。
ホウレン草の山かけ
ホウレン草にすりおろした長芋をかける、新鮮なレシピ。なめらかな長芋とホウレン草の風味が溶け合い、スルッと食べられる口当たりです。めんつゆを少したらしたり、わさびを添えて大人の味にしてもOK。栄養満点で、食欲のない日にもぴったりです。
ホウレン草の納豆和え
混ぜるだけで完成する、忙しい日の強い味方。ホウレン草と納豆の組み合わせは、栄養バランスも抜群です。麺つゆとごま油が食欲をそそり、かつお節をのせれば香り豊かに。いつもとはひと味違う一品に仕上がります。ご飯のおともにはもちろん、朝食やおつまみにも活躍しますよ。
ホウレン草のピーナッツ和え
忙しい日の「あと1品」が叶う、5分で作れる簡単副菜です。香ばしく煎ったピーナッツを砕いて調味料と合わせ、ホウレン草をさっと和えるだけ。甘じょっぱい味付けとナッツのコクが相まって、箸が止まらなくなるおいしさです。お弁当のおかずとしても◎。
■旬のホウレン草で新しいアレンジに挑戦
