ホウレン草の梅ナムル【材料】（2人分）ホウレン草 1束白ネギ 1/4本梅干し 2個<調味料>ゴマ油 小さじ 1きび砂糖 小さじ 1しょうゆ 小さじ 1【下準備】1、ホウレン草は熱湯に入れ、色が鮮やかになったら水に取る。粗熱が取れたら水気を絞り、根元を少し切り落として長さ3cmに切る。2、白ネギはみじん切りにする。梅干しは種を取り除き、叩く。【作り方】1、ボウルに水気をしっかり絞ったホウレン草と白ネギ、梅干しを入れ、＜調味料＞の材料を加え混ぜ合わせる。器に盛る。