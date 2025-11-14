この漫画は書籍『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』（企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi）の内容から一部を掲載しています（全7話）。

■これまでのあらすじ

結婚前から家事に非協力的だった夫は、子どもが生まれても態度を改めなかった。妻は仕事と育児を一人で抱え、夫との会話はなくなっていた。そんなある日、夫のスマホに見知らぬ女性「サオリ」からの親密なメッセージを発見。裏切りを疑いながらも、妻はまだ信じたい気持ちを捨てきれずにいた--。



眠れない日々が続いて…

今頃夫は…？またサオリから!?夫のスマホの通知画面を見てしまったときから、眠れない日々が続いていました。心配してくれた同僚に話をすると、弁護士を紹介すると申し出てくれました。ありがたい気持ちはありつつ、弁護士や探偵に依頼したらもう離婚に向けて進むしかなくなってしまう気が…。でも、本当にそれでいいの…？ 離婚したら息子にも少なからず影響がある。できることなら、再構築したい…。そんな願いもむなしく、ふたたび「サオリ」からメッセージが。離婚しないと決めたのに、やっぱり気になってしまう。しかしスマホにはロックがかかっていて、夫とサオリの具体的なやりとりを見ることはできませんでした。



企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi (KADOKAWA)

「バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。」はこちら 『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi (KADOKAWA)

