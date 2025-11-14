ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト”オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる”関西発コント”を創り上げる、関西発のユニットコント番組｢コント･デ･ンガナ｣（全9回） 。

©ABCテレビ

11月17日(月)放送回に出演するゲスト”オモ・ロ・ビト”は、GENERATIONS・数原龍友！

ロングコートダディ・堂前、セルライトスパ、蛙亭・イワクラとともに、コントに挑戦する！

数原龍友がイケイケおじいちゃん役に！ “とっくり”セーターが巻き起こす修羅場コント

数原が挑戦したのは、こたつで暖をとる仲良し夫婦を中心に描かれたコント。

夫であるおじいちゃん(肥後)がとっくりを着脱しようとするも頭がなかなか抜けず大苦戦。もたついている間におばあちゃん(イワクラ)が思わぬ行動に…！？

©ABCテレビ©ABCテレビ

【数原龍友コメント】

Q.共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？

カメラが回っていない時でも、細部までこだわってコントを追求する姿には、心底痺れました。僕のような畑違いの人間に対しても、共演者の皆さんが優しく導いてくださり、本当に有難かったです。最初はかなり緊張していたのですが、「全員がおじいちゃん、おばあちゃん姿」という爆笑のビジュアルで登場されて(笑)。一瞬で場の空気が和み、「これは全力で楽しむしかない！」とスイッチが入りました。

Q.視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！

普段、歌やパフォーマンスをお届けしている僕が、コントというフィールドでどこまでできるのか、ファンの皆さんには驚きとともに楽しんでいただきたいです。僕自身、俳優経験がない中で挑戦させていただきましたが、ただただ自由に、アドリブも思いきってぶつけることができ、楽しませていただきました。このコントを通じて、皆さんに僕の新しい一面と、純粋に楽しんでいる姿が届けば嬉しいです！

【放送情報】

月よるビッグバン「コント・デ・ンガナ」

2025年11月17日(月) 深夜0時～深夜0時30分

（放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信）

公式HP：https://www.asahi.co.jp/sp/conte_de_ngana/