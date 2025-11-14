全国最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」側に捜査情報を漏らしたとして、警視庁暴力団対策課警部補の神保大輔容疑者（４３）（東京都板橋区前野町）が逮捕された事件で、神保容疑者の自宅から現金約９００万円が押収されていたことがわかった。

本人名義の口座から多額の現金が引き出された形跡はないといい、同庁は自宅で保管していた経緯を調べている。

神保容疑者は４〜５月、ナチュラルの関係先に設置された捜査用カメラの撮影画像数枚を、スマートフォンのアプリを通じてグループ側に提供したとして、１２日に地方公務員法（守秘義務）違反容疑で逮捕された。

同庁によると、神保容疑者は２０２０年１２月に暴力団対策課に着任。２３年頃から今年４月まで、ナチュラルの関与が疑われる事件の捜査を担当していた。

複数の捜査関係者によると、同庁が８月、神保容疑者の自宅を同法違反容疑で捜索したところ、現金約９００万円が見つかった。１月下旬には、同庁が逮捕予定だったナチュラル幹部らの所在が分からなくなる事案があり、捜査員の間では情報漏えいを指摘する声が上がっていたという。

警察庁の楠芳伸長官は１３日の定例記者会見で、「国民の信頼を著しく損なうもので、言語道断だ。厳正に対処し、再発防止策を徹底する」と述べた。