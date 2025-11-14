殺処分寸前の救出！噛む・吠える・暴れる犬は怖くて混乱しているだけだった！秒で甘えん坊に変身【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ある日、知り合いの保護団体から「放浪犬を一時的に預かって欲しい」と連絡が入った。保護したものの「吠えるし噛むしで、このままだと殺処分の可能性も…」と言う。「とりあえず2日間だけ」という約束で引き受けたが、迎えに行くと犬はオリから脱走！周囲は一面血だらけで――!?ヨシモフ郎(@yosimofurou)さんが出会った放浪犬との交流を描いた「茶々のお話」をお届けしよう。
知り合いの保護団体から、役場で保護された放浪犬を「2日間だけ預かって欲しい」と連絡を受け、作者のヨシモフ郎さんは茶々を預かることになったという。普段は犬や猫の預かりはしていないものの、「ご縁があったりする場合は短期間だけ預かることもある」と明かす。
「すごく吠えるし、噛む」と聞いていた茶々を迎えに行くと、血まみれで怯えながら唸る痩せ細った茶々の姿があったという。ヨシモフ郎さんは「怖いな」「噛まれたらイヤだな」と思いつつ手を差し出すと、茶々は一瞬驚いたものの、徐々に落ち着きを取り戻していったそう。ヨシモフ郎さんは「ただ怖くてどうしたらいいのかわからなかっただけのようで、想像以上にちょろかったです」と当時を振り返る。また、「絶対、人間に飼われてた子だな。本当は甘えたくて、助けてほしくて仕方なかったんだな」と感じたという。
犬を保護することは、「お金も手間もかかるので正直面倒なのですが、自分に余裕があるときは無理のない範囲で『できることができたらいいな』と思っています」と話すヨシモフ郎さん。また、普段から保護活動をする人々に「深い尊敬の念を抱いています。そのお手伝いが少しでもできればうれしいです」と語る。
最後に、ヨシモフ郎さんは「保護犬が新しい家族を見つけるまでにどうやって過ごしているのか、意外と知らない人も多いのかな？と思い描きました」と、本作「茶々のお話」を描いたきっかけも明かしてくれた。
茶々の過去や置き去りにされたトラウマに胸が痛む同作を通して、犬と向き合う大切さや、命を預かる責任の重さを改めて考えるきっかけになるだろう。ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：ヨシモフ郎(@yosimofurou)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。