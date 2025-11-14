¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¸ø¼°¤ÎÇ¯´ÖMVP¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯É½¡¡3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¤Ë´üÂÔ¡Ä¡Ä¾ÇÅÀ¤Ï¡ÈËþÉ¼¼õ¾Þ¡É¤Ê¤ë¤«
¥á¥¸¥ãー¥êー¥°µ¡¹½¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¸ø¼°ÊüÁ÷¶É¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ù¤Çº£µ¨¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤ò¸áÁ°9»þ¤«¤éÈ¯É½Í½Äê¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ÏÇ»¸ü¡¢¼«¿È¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë4ÅÙÌÜ¤Î¡ÖËþÉ¼¼õ¾Þ¡×¤Ê¤ë¤«¡£
¢£º£µ¨¤â¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÍ½´¶
¥á¥¸¥ãー8Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÇÂÇÎ¨.282¡¢55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢20ÅðÎÝ¡¢OPS1.014¤òµÏ¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥ºÂè4Àï¤Ç1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤È10Ã¥»°¿¶¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
MVP¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢2021Ç¯¤È23Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤¯3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¡£¥Ê¡¦¥êー¥°MVP¤ÎºÇ½ª¸õÊä3Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¤È¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤â¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4ÅÙÌÜ¤Î¡ÖËþÉ¼Áª½Ð¡×¤òÁË»ß¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¨¥É¥¬ー¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡×¤ä¡¢¤â¤Ã¤È¤â³èÌö¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ëºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¡Ö¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢ー¥í¥ó¾Þ¡×¡¢º£µ¨¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡Ö¥ªー¥ëMLB¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¾Þ¤¬È¯É½Í½Äê¡£ÂçÃ«¤Î¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£