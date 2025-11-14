「職場の生産性を高めたい」「チームの関係性を良くしたい」……。そう思っても、何から手をつけるべきかわからないという人は多いだろうが、『ワークハック大全』には、そのヒントが書かれている。いろんな方法があるが、たとえば「コーヒーマシンの位置を動かす」だけでも効果があるらしい。本記事では、世界18ヶ国で刊行された本書の「学習メソッド」から、職場を活性化させる「雑談の力」を紹介していく。

雑談が「仕事の質」を変える理由

「仕事の効率化」というと、タスク管理やAIツールの導入を思い浮かべる人が多い。

しかし、科学が示す最も強力な改善策はもっと身近なところにある。著者によれば、雑談こそがチームを強くする最大の要因だという。

社内での会話を促そう。会話は「シンクロナイズ」（同期）を実現するための効果的な方法であり、実行も簡単だ。（『ワークハック大全』より）

会話は単なるコミュニケーションではない。MITの研究によると、オフィスの何気ない対話から生まれる「アイデアのフロー」が、チームの生産性を4割も高めるという。つまり、雑談の多い職場ほど成果が出るのだ。

それはまるで血液の流れが身体を活性化するように、言葉のやりとりが組織にエネルギーを巡らせている状態だといえる。

コーヒーマシンを動かすだけで変わる

本書では、職場を変える第一歩として、「コーヒーマシンの場所を動かす」というユニークな提案が紹介されている。最初は冗談のように聞こえるが、そこには科学的な裏づけがある。

複数のチームの座席位置を近づけるといった小さな変更でも、コラボレーションや信頼、創造性は高められる。（『ワークハック大全』より）

MITの社会物理学者アレックス・ペントランドの調査では、「社員がどこで出会い、どれだけ話すか」が職場の創造性を左右するという。コーヒーマシンの位置を変えるだけで、部署間の雑談が増え、生産性が上がることが実際に観測されている。

これが示すのは、チームを変えるには「制度改革」ではなく「場の設計」から始めるべきだということだ。

信頼と創造性を生む「偶然の出会い」

雑談のもう一つの効果は「心理的安全性」を生むことだ。互いに気軽に声をかけ合える関係は、ミスを恐れず意見を出せるチームの基盤になる。偶然の会話が信頼を生み、信頼が創造性を呼び込むのだ。

本書の理論を実践に応用するなら、たとえば以下のような工夫が考えられるだろう。

・ウォーターサーバーを部署の境界に置く

・社員が集まりやすいスペースにソファやテレビを設置する

・在宅勤務でも「雑談タイム」をオンラインで設ける

どれも簡単だが、チーム全体の関係性を変える力を持つだろう。

雑談が「戦略」になる時代へ

リモートワークが増え、人との接点が減る今こそ、雑談の価値が見直されている。

オフィスでの偶然の会話は、チャットでは代替できない「非言語の信頼」を育てるからだ。

ウォーターサーバーや湯沸かし器の位置を移動するのは、交流を促したい社員を近づける良い方法だ。それができない場合は、座席そのものを変更して、社員が集まりやすい場所を変えることを検討しよう。（『ワークハック大全』より）

コーヒーマシンやウォーターサーバーが変革の起点になり得るのだ。雑談を仕組み化することは、これからのマネジメントにおける「戦略」と呼んでいいだろう。

小さな雑談が、大きなイノベーションを生む。一杯のコーヒーや水が、明日のチームを変えるかもしれない。