来年デビュー15周年を迎えるバンド「back number」が初のスタジアムツアーを開催する。来年5月2日の宮城・キューアンドエースタジアムみやぎを皮切りに、全国5都市の野外スタジアムを巡る。50万人を動員予定で、自己最大のツアーとなる。

節目の年の新たな挑戦。ベースの小島和也（41）は「新しいことにチャレンジできることをうれしく思う」と喜び、ドラムスの栗原寿（40）は「（来場する）あなたも自分自身も胸の奥が熱くなるライブができるように一打入魂！」と誓う。

ボーカルの清水依与吏（41）は過去の歩みを確かめるようにかみしめる。「挑戦する、となると自動的に“20年以上重ねてきたものや費やしてきた時間を持って”とイメージしてしまうけれども、体重計に乗れば大したものは抱えていないと分かります。まぁちょっとはあれだけども。」。うなずきながらも「たとえ全部を手放して頭を空っぽにしてステージに立ったとしても、自分たちにそれらが“宿っている”と信じて。」とステージで積み重ねてきた経験をもって挑む。

今年4月発売のバラード曲「ブルーアンバー」がサブスクリプション（定額聴き放題）で1億回再生を突破。1億回突破曲数は27となり、アーティスト別ではMrs. GREEN APPLEに次いで2位。依然として高い人気を誇る。

清水はファンの間で“雨男”としてささやかれている。それだけにツアー開催が梅雨の時季のため、ファンも天候にやきもきすることになりそうだ。