高市内閣が発足しておよそ3週間。内閣支持率は58.7%（ANN世論調査）と高い支持率を誇っている。ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサーを務める選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏がその理由について分析した。

伊藤氏は「高市総理はネット上で見ていても非常に人気が高かったということもあり、一定支持率が回復するだろうという見立てはしていたが、それでも高いというのが第一印象」とコメント。

その上で「皆さんが情報収集をどうやっているかにも関係していると考えている。特に最近、テレビや新聞よりもネットから情報を得ている方が若年層から順に増えている状況がある。これはメディアシフトと呼ばれる現象。それによって、動画等でニュースを見た時に、高市氏に対して好意的な受け止め、切り抜き、コメントを見た人が、それによって高市政権について好意的な評価をするという現象は一定影響しているだろう」との見方を示した。

「特に前の石破政権、岸田政権が3割台に支持率が低迷していた時期があったので、それと比較すると尚更高く見える」（伊藤氏、以下同）

国会議員の高市総理への評価については「聞いている限りでは、総裁になる前は『仲間がいない』みたいなことを言う議員もいた。しかし、高市総理の総理としての資質を問うような声はあまり聞こえてこない。むしろ、これだけ高い支持率で、国民からの一定の人気もあるというところを尊重されて、与党の方も野党の方も今の政権としての動き方を見ているところなのではないか」と分析する。

「一時期は『割れるのではないか』みたいな話もあったが、やはりそれどころではないと。高市総理ご自身も、『今自民党が何をしている党かわからん』という強烈な危機意識を持っているという話もあったし、それは党内でも共有されているものなのではないか」

また、高市総理の発言力や振る舞いによる印象度も支持率に影響しているという。「政治の言説で皆さんに誤解を与えがちなのが、やるかやらないかをぼやかしたり、いつまでにやるのかを言わないなどがネガティブな言い回しとして受け止められがち。高市氏の場合は『積極財政をやります』や『外国人の方に対しても毅然として対応します』など、皆さんが気になることズバズバと言う印象。また、背筋が伸びていてピシッと見える、毅然と前を向いて話している、そして自分の言葉で話しているところは人から人気を得る要素の1つだと思う」。

（『わたしとニュース』より）