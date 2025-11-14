「血まみれになって、ふらついて」トラックが市場内の歩道を約150m暴走　利用客など複数人をはね20人死傷　韓国

商品などが散乱する歩道。

韓国の市場で起きた交通事故の現場だ。

この事故で20人が死傷。FNNはトラックが市場内を暴走する様子を捉えた映像を入手した。

トラックが市場内の歩道を約150m暴走

事故は13日午前11時ごろ、ソウル近郊の富川市にある市場で起きた。

記者リポート：

事故を起こしたトラックは歩行者が行き交う狭い市場内の歩道を走り、こちらの店舗に突っ込んだということです。

トラックが市場内の歩道を約150m暴走し、利用客など複数人をはねた。

これは、事故を起こしたトラックが暴走する様子を捉えた防犯カメラの映像。

店の関係者や利用客が走り出した次の瞬間…。

ブルーのトラックが人や店の機材に衝突しながら走り抜けた。

別のカメラでは…。

平穏な状況が一転する様子を捉えていた。

現場には、トラックの暴走によって破壊されたとみられる商品などの破片が散乱。

事故に巻き込まれたと見られる自転車の車輪は曲がり、ハンドルが折れてしまっている。

魚介類を扱う店のショーケースのガラスも割れている。

トッポギなどが散乱するその奥では、店の関係者とみられる人々が 片付けに追われていた。

現場にいた女性は、事故発生時の様子をこう話す。

現場にいた女性：

ガシャンガシャンと何かが倒れる音と、人の悲鳴が響き渡りました。

現場にいた女性：

あそこで2人倒れ、血まみれになって、ふらついていました。多くの人がケガしていて心が痛いです。

現地消防によると、この事故で2人が死亡、18人が重軽傷を負った。

聯合ニュースによると、警察は60代のトラック運転手をその場で拘束。運転手がアクセルの操作を誤ったとみて、調べているという。

（「イット！」11月13日放送より）