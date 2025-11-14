シェアして食べたーーーいッッッ♡【コストコ】ホームパーティーにぴったりな「爆量スイーツ」

ホームパーティーを開催するなら【コストコ】で「爆量スイーツ」を買いませんか？ みんなでシェアしながら盛り上がれそうな、食卓を豪華に彩るスイーツが種類豊富にラインナップ。お腹いっぱい食べて満足してもらいたい時にうってつけです。今回は洋菓子を中心に、食欲そそる美味しそうなスイーツをご紹介します。

食べやすいサイズ感の「キャラメルベニエ 25個入」

1パックに25個とたっぷり入った、大人数でもシェアできるベニエ。インスタグラマー@hirokostyle33さんによれば「キャラメルフィリング」が入ったプチ贅沢仕様で、香ばしくも甘い味わいが感じられそうです。パクッと手軽に食べられそうなサイズ感も相まって、食後のデザートとしてもいただけそう。

甘さ控えめと噂の「キャラメル & 洋梨のスコップケーキ」

キャラメルと洋梨を合わせた、秋にぴったりなスコップケーキ。1パック1,110g入った大容量で、少しずつすくってシェアしながら味わえます。@hirokostyle33さんいわく「スポンジ」を土台に、「キャラメル風味の生クリーム」「洋梨のシロップ漬け」などを重ねた贅沢仕立て。「かなり、甘さ控えめ」らしく、食べやすさもバッチリのようです。

クリームたっぷり感が嬉しい！「ミルクレープロール」

1kgの大容量感が嬉しい、ロールタイプのミルクレープ。こちらも人数分にカットすればみんなでシェアできます。@hirokostyle33さんによれば「80%生クリームを食べているかのよう」で「しっかり甘い」らしく、コーヒーや紅茶のお供にも良さそう。生地は「柔らかい」そうで、小さなお子さんがいるパーティーシーンにもうってつけのようです。

ごろっとした栗を乗せた「モンブランバーケーキ」

ごろっとした栗をトッピングした、細長いバーケーキ。1パック650g入りの大容量で、食べたいサイズにカットすればシェアできます。@hirokostyle33さんいわく「ほのかに、洋酒の香り」がするらしく、大人な味わいが優雅な気分に浸らせてくれそう。「極薄ホイップクリーム」「マロンクリーム」を重ねており、まろやかな味わいと共に栗のほっこり感も楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino