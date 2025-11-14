¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡Û¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î£³´§¤Ë¤â¹×¸¥¡¡¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤Î¥Ñ¥¹¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬°é¤Æ¤é¤ì¤¿
£Ê¥ê¡¼¥°²û¤«¤·¤Î½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á
¡ÚÂè19²ó¡Û¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯
¡Ê¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°30¿ôÇ¯¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¡Ö½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¡×¤ÎÎò»Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¼Ô¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÅÁÆ»¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¼Ô¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¼Ô¤Ï´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤È¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤Î¿»Æ©¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡££Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï°õ¤µ¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò¡¢1993Ç¯¤Î³«ËëÅö»þ¤«¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸ÍÄÍ·¼»á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âè19²ó¤Ï¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¡Ê¸½¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë¤È¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤ØÆ³¤¤¤¿¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍMF¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°äÅÁ»Ò¤ËÁÈ¤ß¹þ¤àÁÏÂ¤À¤ä°Õ³°À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðËÜµ»½Ñ¤ÎÀµ³Î¤µ¤Ç´Ñ½°¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡£
¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¡¿1969Ç¯9·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í½£½Ð¿È¡¡photo by Getty Images
¡¡ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë½é¤á¤Æ¤½¤Î»Ñ¤òÇ§¼±¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢1991Ç¯¤Î¥¥ê¥ó¥«¥Ã¥×¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¥¿¥¤ÂåÉ½¡¢¤½¤ì¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤È¥ô¥¡¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬¡¢ÁíÅö¤¿¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½ç°Ì¤òÁè¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤Ï1990Ç¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢GK¥¢¥«¥Ã¥·¥ª¤ä£Æ£×¥Ù¥Ù¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1991Ç¯¤Î¥¥ê¥ó¥«¥Ã¥×¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤¬3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥¬¥ê¡¼¡¦¥ê¥Í¥«¡¼¤ÎÍèÆü¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡ÊÈà¼«¿È¤Ï³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ë¡¢¥ô¥¡¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤Ï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ï¥»¥ì¥½¥ó¡×¤È¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡Åö»þ20ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢1993Ç¯¤Î²Æ¤ËÆüËÜ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Î¤Á¤ËÈà¤¬ÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤â¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÆâ¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤É¤Á¤é¤â¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¥«¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Û
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°³«Ëë½éÇ¯ÅÙ¡Ê1993Ç¯¡Ë¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³«ËëÄ¾Á°¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÆâ³°¤ÇÃá½ø¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º®Íð¤ò¶Ë¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÄ´ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍMF¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Î¹¶·âÅªMF¤¬Ï¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÁÏÂ¤À¤ä°Õ³°À¡¢·Ý½ÑÀ¤ä²ÚÎï¤µ¤Ï¡¢·é¡Ê¤¤¤µ¤®¤è¡Ë¤¤¤Û¤É¤Ëºï¤®Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èà¤¬¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ß¤á¤ë¡¢½³¤ë¡×¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ß¤á¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃÖ¤¡¢Ì£ÊýÁª¼ê¤ËÀµ³Î¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡£¥Ñ¥¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¡¢¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¡¢¿½¤·Ê¬¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¼õ¤±¼ê¤ÎÂ¤â¤È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÆÏ¤±¤ë¤Î¤«¡£Â¤â¤È¤Ê¤é±¦Â¤«¡¢º¸Â¤«......¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤Ï¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯åºÎï¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥º¤³¤È»°±ºÃÎÎÉ¤äÉðÅÄ½¤¹¨¤é¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤Ç¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¡Ê1993Ç¯¡¦1994Ç¯¡Ë¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Àµ³ÎÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¼«¿È¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤âÈà¤Ï¡¢²¡¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¥Ã¥¯¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤ÎÆÉ¤ß¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤ÊÁÏÂ¤À¤È¤«°Õ³°À¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥Ö¥é¥¸¥ë¤é¤·¤¤¡Ù¤È¤¢¤Ê¤¿¤¬¹Í¤¨¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ»½Ñ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤Û¤¦¤¬¹çÍýÅª¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡Í¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï1994Ç¯¤È1995Ç¯¡¢¤½¤ì¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿1997Ç¯¤Ë¤Õ¤¿¥±¥¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤Ë¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£1993Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤ß¡¢Æ±Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè1Àï¤Ç¤Ï¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Íâ1994Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¤â¡¢¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¤Ï1993Ç¯¤«¤é1996Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï1993Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ú¼¯Åç¤Ç¤Ï£·¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ë¹×¸¥¡Û
¡¡Íâ1997Ç¯¤«¤é¤â¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µìÃÎ¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤¬¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¡¢¥¸¡¼¥³¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤ÆÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÆþÃÄ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö°ú¤Â³¤J¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¥¸¡¼¥³¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼¯Åç¤ÏÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¤½¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Î1998Ç¯¤Ë¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×À©ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥·¥Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È¤ÎÂè2Àï¤Ç¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÄ¾ÀÜFK¤«¤é½©ÅÄË¤ÎÀèÀ©¥Ø¥Ã¥É¤òÆ³¤¡¢¤½¤Î2Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÄ¾ÀÜFK¤ò±¦Â¤Ç·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼¯Åç¤Ë¤Ï5¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï3²ó¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ï2ÅÙ¤º¤Ä³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2000Ç¯¤Ë¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°È¯Â°ÊÍè½é¤Î3´§¤âÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¯Åç¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë19¤Î3Âç¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë¡Ö£·¤Ä¡×¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ï¥¸¡¼¥³¤ä¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤ä¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹¤Ë¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¼¯ÅçºßÀÒ»þ¤Ë¤Ï¡¢½©ÅÄ¤äÁêÇÏÄ¾¼ù¡¢Ì¾ÎÉ¶¶¹¸¤é¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£ÌøÂôÆØ¤äÎëÌÚÎ´¹Ô¤Ë¤â¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢Èà¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡1998Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¿¾®³Þ¸¶ËþÃË¡¢ËÜ»³²í»Ö¡¢ÃæÅÄ¹ÀÆó¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÎÈË±É¤Ë¤â¡¢¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤ÏÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡2001Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿¤¬¡¢2003Ç¯8·î¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È£´¥«·î¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ÎJ£±»ÄÎ±¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Ë¦¥ª¥¼¥¢¥¹¤é¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À¡£¿À¸ÍºßÀÒ»þ¤Ë34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Ë¿ê¤¨¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öµ»½Ñ¤³¤½¤¬¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡ÍèÆü»þ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ââ»ý¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£