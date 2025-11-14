「お兄ちゃんと一緒にお勉強してるのかな？」「こんな可愛く見守られたら、お兄ちゃん頑張っちゃうね」と絶賛の声が寄せられているのは、猫ちゃんを膝の上に乗せながら勉強をするお兄ちゃんの光景。いつのまにかお兄ちゃんの膝の上でうとうとし始める猫ちゃんの姿に、ノックアウトされる人が続出。見た人に笑顔を届けています。

【動画：お兄ちゃんが勉強をしていると、ネコが膝の上に乗ってきて…予想外の『かわいい展開』】

お兄ちゃんの勉強を見守るテトくん

ある日、Instagramアカウント『保護猫 テト』に投稿されたのは、猫ちゃんを膝の上に乗せて勉強をするお兄ちゃんの姿。真剣に本を読むお兄ちゃんの膝の上に、まるで人間のような体勢でキジトラ猫のテトくんが座っていたといいます。

お兄ちゃんの膝の上にお尻を乗せ、お兄ちゃんの腕に体重を預けて、まるでソファでくつろぐような姿を見せるテトくん。「ちゃんと勉強してる？」と言っているかのようなテトくんの姿に、なんだか笑いが込み上げてきます。

お兄ちゃんもそんなテトくんが気になるのか、勉強の合間にちらりとテトくんのお顔を覗いてしまうのでした。

腕の中で思わずうとうと…

そうして、お兄ちゃんの勉強タイムを見守っていたテトくん。すると、テトくんに変化が…。テトくんのまぶたがくっついて、眠ってしまいそうになっていたのでした。

きっと、大好きなお兄ちゃんの腕に包まれて安心してしまったのでしょう。そっと目を閉じるテトくんの様子に気が付いたお兄ちゃんは、テトくんの顔を覗いて「寝てる？」と確認。テトくんは、落ちてくる瞼をがんばって開き、「しっかり勉強しなしゃい！」とエールを送っていたといいます。

いつの間にか眠ってしまったテトくん

勉強するお兄ちゃんを近くで見守るため、お兄ちゃんのお膝に乗っていたテトくん。しかし、その後テトくんは眠気に抗えず、お兄ちゃんのお膝の上でぐっすりと眠り始めてしまったそう。まるで子供のようなテトくんの姿に、キュンとしてしまいます。

そんなテトくんを起こさないようにと、お兄ちゃんは静かに勉強を続けることに。応援するために近くで見守っていたはずが、いつの間にか気を使われてしまうテトくんの光景に、思わず温かい笑いが込み上げてきてしまいます。

お兄ちゃんが勉強する様子を膝の上で見守るテトくんの光景には、「こんな可愛いことされたら、勉強に身が入らなくなりそう」「眠そうなテトくん可愛い♡」「お膝に座ってくれて嬉しくなっちゃいますね」と、絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『保護猫 テト』では、そんなテトくんと家族たちの、温かで幸せいっぱいな日々が綴られています。

テトくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「保護猫 テト」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。