＜ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025＞発表まとめ Travis Japan、今田美桜、ヒョンビン、真田広之ら日韓スター大集結
ウォルト・ディズニー・カンパニーが今後予定している配信作品を紹介する「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」が、現地時間13日に香港ディズニーランド・ホテルで開催された。新作を引っさげ、ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影を控える真田広之や、新番組をアピールしたTravis Japanの松田元太と中村海人、ノースリーブドレスで着飾った今田美桜、スーツが映えるヒョンビンら、日韓スターが大集結した。
■バラエティ豊かな日本のラインナップ
『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』（2026年上期ディズニープラスで独占配信）
Travis Japanが、思い出の地アメリカで過ごす10日間の夏休みへ！ 雄大な自然の中で素顔をさらけ出す、彼らの旅を追ったトラベルドキュメンタリー。Travis Japan のさらなる成長と絆を深めるために、旅行プランナーの資格を持つ川島如恵留が旅をプロデュース。アーチーズ国立公園、デュランゴ、モニュメントバレー、セドナなど…アメリカの大自然やカルチャーに触れる旅に出る。
イベントには、Travis Japanの松田元太と中村海人が登壇。「どこにも出していないようなTravis Japanの貴重な姿を見られると思います」など、素の姿が見られる番組になっていることを英語を交えてアピールした。 加えて、中村が黒髪短髪にイメチェンしたのも話題に。
『メリーベリーラブ』（仮）（2026年ディズニープラス「スター」で配信）
本作は『愛の不時着』『涙の女王』『私の夫と結婚して』などのドラマやアカデミー賞受賞映画の『パラサイト』『パスト ライブズ／再開』など、記憶にも記録にも残る数々のグローバルコンテンツを制作してきたCJ ENMとの日韓共同プロジェクト。完璧すぎる韓国人空間プランナーのイ・ユビンと若き農業女子・白浜夏凛の、国境を越えた甘酸っぱい恋を描く 農業ロマンティックコメディだ。
イベントには、W主演を務める今田美桜とチ・チャンウクが登壇。ノースリーブドレスをまとった今田は、チャンウクを「すごくお兄さん的存在で引っ張っていってくれる頼もしい方」と語った。
『DEATH STRANDING ISOLATIONS （Working Title）』（2027年ディズニープラス「スター」で配信）
伝説のゲームクリエイター、小島秀夫が創造し、世界中を熱狂させた大ヒットゲームが、アニメーションシリーズとして始動。オリジナルの魂と思いを受け取り、アニメーションとして創造するのは、日本が誇る新進気鋭のスタジオ「E＆Hproduction」。監督は「E＆H production」佐野誉幸が務める。原作ゲームと同じ世界観を舞台にしながらも全く新しい物語を描いていく。
イベントには、小島と佐野が登壇。小島は「僕は日本のアニメで育ったので、その良さと、手書きのアニメでしかできないような『DEATH STRANDING』を目指したい」とコメント。佐野は「現状で言える情報としては、小島さんが想像したゲームの世界観をベースにした新しいストーリーという形でお送りしたいと思っています」と語り、加えて今回公開されたビジュアルを紹介し、「若い男の子、女の子、それぞれキャラクターがいるんですが、この二人が主人公という形になっています」と明かした。
『DAIGO Project』（仮）（2026年ディズニープラス「スター」で独占配信）
日本を代表するお笑いコンビ千鳥・大悟が企画・プロデュースするディズニープラス初の日本発オリジナルバラエティ番組。 大悟にとって初のグローバルコンテンツであり、日本から世界へ放つこれまでにない新しいフォーマットのグローバルコンテンツ。会場ではDAIGOからのメッセージが流れ、日本のメディアから笑いが起きていた。
『キャッツ▼アイ』（2025年12月26日〜2026年1月30日にディズニープラスで独占配信）
今もなお世界中でさまざまなメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている伝説的な作品『キャッツ▼アイ』が、新たにシリーズアニメ化（※「▼」は「ハートマーク」が正式表記）。
『東京リベンジャーズ』 三天戦争編（2026年ディズニープラスで配信）
トーマンと天竺の抗争は凄惨な結果で幕を閉じた。それぞれが悲しみを抱えながら次の道へ進む中、花垣武道（タケミチ）は死亡した稀咲鉄太に畏怖の念を抱く。そして、タイムリープでの一部始終を聞いた佐野万次郎（マイキー）は、ある決断をする。戦いを終えて過去を離れたタケミチは、ついに恋人・橘日向（ヒナタ）が生きている最高の未来に辿り着く。しかし、そこに“彼”の姿はなかった。3チームが覇権を争う“三天時代”となった世界で、最後のリベンジが始まる！
『メダリスト』第2期（2026年1月 ディズニープラスで配信）
スケーターとして挫折した青年・明浦路司が出会ったのは、フィギュアスケートの世界に憧れを抱く少女・結束いのり。リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受ける。才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司。タッグを組んだ二人は栄光の“メダリスト”を目指す！
■歓声がケタ違いだった韓国コンテンツ
『捏造された都市』（ディズニープラス「スター」で独占配信中）
チ・チャンウク×ド・ギョンス共演！ 無実の罪で投獄された平凡な主人公テジュンが人生を狂わせた男へ復讐する、極限の疾走リベンジ・アクション。突然凶悪犯罪に巻き込まれ、無実の罪で捕まり終身刑を言い渡されたテジュン。絶望の中刑務所で過ごすテジュンだったが、ある日同じ境遇の囚人と出会い、すべてがヨハンという男によって緻密に計画された陰謀の一部だったことを知り――。
イベントにはチ・チャンウクとド・ギョンスが登壇。ギョンスは「かなり想像力を働かせながら芝居をしました」と撮影を回顧。二人とも「ディズニープラス」との仕事は「最高だ」と称賛していた。
『メイド・イン・コリア』（シーズン1：12月24日、シーズン2：2026年ディズニープラス「スター」で独占配信）
ヒョンビン『愛の不時着』後、初のドラマ主演！ チョン・ウソン（『私の頭の中の消しゴム』）と火花を散らす豪華競演。リリー・フランキーら日本の名優も集結！ 裏社会を操るエリート諜報員VS正義を追求する検事。韓国・日本を舞台に、心理戦と裏切りが加速する予測不能な追跡劇を映画級のスケールで描くノンストップ・チェイス・エンタテイメントだ。
ヒョンビン、チョン・ウソン、ウ・ドファンと監督のウ・ミンホの登場に、会場からは悲鳴のような歓声が上がっていた。
『ゴールドランド』（2026年上期ディズニープラス「スター」で独占配信）
『オールド・ボーイ』脚本家×パク・ボヨン＆キム・ソンチョル主演。過去からの逃亡、密輸そして高利貸しを題材にしたスリリングなドラマシリーズ。人里離れた町出身の少女ヒジュが、偶然にも密輸組織から金の延べ棒を手に入れることから始まる。突然、金塊が積まれたバンの中にいることに気が付いたヒジュは、韓国で最も危険な男たちから逃れるため、二度と戻らないと誓ったある場所に向かって疾走する。
会場に駆けつけたのは、パク・ボヨン、キム・ソンチョル、イ・ヒョヌク、キム・ソンフン監督。ボヨンは『意図せずに手に入れた金の延べ棒ですが、「自分のものにできるのではないか』という欲がどうしても出てきてしまう。そうしてどうにか手に入れようと必死に努力する、ヒジュの変化を皆さんにお見せできるのではないかと思います」と魅力を語った。
『殺し屋たちの店』シーズン2（2026年下期ディズニープラス「スター」で独占配信）
シーズン1は、主人公ジアンが叔父・ジンマンの死をきっかけに、謎の暗殺者たちに次々と命を狙われるようになり、幼い頃に暮らしていた家へと身を隠すところから物語が始まる。彼女は生き延びるために、かつてジンマンから教わったサバイバル術を思い出しながら、襲い来る危機に立ち向かっていく。ジアンが謎に包まれた叔父の過去や暗殺者たちの正体を少しずつ解き明かしていくストーリーはスリリングかつ緊張感にあふれ、彼女が本格的なアクションを繰り広げながら奮闘する姿は世界中の視聴者を惹きつけた。シーズン2では、ジアンとジンマンが立場を逆転させ、傭兵集団バビロンに対して攻勢に出る新たな物語が幕を開ける。
ステージには、イ・ドンウク、キム・ヘジュン、イ・グォン監督が登壇。ドンウクは「うまくいくとは思っていましたが、ここまでヒットするとは思いませんでした」と想像を超えたの成功だったと告白。シーズン2には、岡田将生＆玄理が出演予定で、スケジュールの都合で不参加となった岡田からのビデオメッセージが届いた。シーズン2は、前作からスケールやアクションシーンがパワーアップしていると語り、「僕自身も慣れないアクションに挑みましたのでぜひ配信を楽しみにしていてください」と観客に呼びかけた。
『パーフェクト・クラウン』（原題）（2026年ディズニープラス「スター」で独占配信）
IU×ビョン・ウソクが豪華共演の、韓国に王室が残る架空の21世紀を舞台に称号しか持たない王子と韓国最大財閥の令嬢を描くロマンティック・コメディドラマ。利己的な目的で手を組んだ二人はやがて真実の愛の意味に気づくことになる。会場では予告編が流れたが、IUとビョン・ウソクは参加がかなわず、会場から落胆の声が上がった。
『幻惑の恋』（2026年下期ディズニープラス「スター」で独占配信）
スジ×キム・ソンホ共演の、人気ウェブトゥーンを実写化した、失った愛に取り憑かれた美しいヴァンパイアを描くロマンティックシリーズ。魅惑的なヴァンパイア、ソン・ジョンファの肖像画を描くことを依頼された無名の画家イホが、ソン・ジョンファの抱える秘密、そしてそのミステリアスな正体が徐々に明らかになっていくにつれて、彼女に惑わされていく。
『再婚承認を要求します』（2026年下期ディズニープラス 「スター」で独占配信）
シン・ミナ×チュ・ジフン×イ・ジョンソク×イ・セヨンの超豪華共演で贈る、大人気ウェブトゥーンを実写化した、愛・権力・欲望が渦巻く“豪華絢爛“ロマンスファンタジー。聡明で勇気があり、国民に深く献身する完璧な皇后ナビエは、愛人と結婚したいと夫から離婚を要求され、慎重に築いてきた人生を打ち砕かれる。政治的陰謀、思いがけないロマンス、そして権力と運命を取り戻すための決意の戦いの物語が幕を開ける。
『占い師たちの運命バトル』（2026年上期ディズニープラス「スター」で独占配信）
『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』の制作陣が贈る新たなリアリティショー。占い界を代表する者たちが自らの能力が本物であることを証明すべく激突する。祈祷師、霊能者、人相占い師、タロット占い師など多様な参加者が集まり、能力を証明したり偽りを暴いたりする様々なミッションに挑戦する。ミッションに失敗した者は脱落し、成功した者は次のラウンドへ進む。
■真田広之はここで登場！ グローバルゼネラル・エンターテイメント作品
最後は、2026年に向けた注目のグローバルゼネラル・エンターテイメント作品の豪華ラインナップを発表。
目玉は、『SHOGUN 将軍』シーズン2の真田広之、真田と共にエグゼクティブ・プロデューサーを務めるジャスティン・マークス、レイチェル・コンドウが登壇したステージだ。同ステージには、詰めかけたアジア各国のメディアへ向けて撮影を控えるシーズン2について紹介。
真田は、この『SHOGUN 将軍』シーズン1の世界的な快挙について、「あれはとても大きな驚きでした。たくさんの賞をいただきました。特に自分にとっては、プロデューサーとして、また主演の俳優として、それぞれの機会で、ふたつのトロフィーをいただきましたから、あれは驚きでしたね。数年前、バンクーバーで撮影をしていた時には想像もできていませんでした」と、振り返る。
2026年1月から、カナダのバンクーバーにて撮影が始まるシーズン2については、「もちろん、シーズン2へのプレッシャーは感じています。ですが、私たちには、シーズン1からの素晴らしいチームがいます。そこに多くの素晴らしいキャストたちも加わってくれます。ですので、いまからもう撮影が待ち遠しくてたまりません。私が感じている、このプレッシャーを強みに変えて、さらに素晴らしいシーズン2を作りたいと思っています。（シーズン2は）10年後の物語になるので、私はずっと年を取ってしまっているでしょうし、もっとずっと静かになっているでしょう（笑）」と、ジョークも交えながら、強い決意と意気込みを表現。
ジャスティンは、この“10年後”という設定について、「テレビドラマの制作に時間がかかるということも関係しているんだ。3年前に終わったシーズンがあったとして、その新シーズンが始まって、いきなり、あれから5分経ちました、と言われてもとまどってしまう。『SHOGUN 将軍』はとても複雑な世界で繰り広げられる。だから逆にこの十年という時間を使って、登場していたキャラクターにもう一度思いを馳せてもらうという時間にしたいと思っている」と、その意図を説明。
さらに、「『SHOGUN 将軍』はとても壮大な物語です。シーズン2では、そんなことがやってくるとは思えないような美しいラブストーリーが展開します。そしてもちろん戦と戦による代償についての物語でもあります。シーズン2での戦のシーンは、これまで見たことのないようなものになるでしょう。そのスケール感や、そこで描かれる悲劇の物語も見たことがないものになると思います。そんな人間ドラマに人々が驚いてくれることを願っています。」とシーズン2への大きな期待を示した。
さらに、未来の日本の俳優たち、そしてシーズン3に出演してみたいと願っている俳優たちに向けてのメッセージをリクエストされた真田は、「賞をいただいたということは、この作品だけではなく、そしてまた日本人の俳優・クリエイターだけではなく、このAPACに代表するような各国の若い才能にチャンスが広がったと思います。昔は夢だと言われていたことが、やればかなうこともあるんだというメッセージにもなったのではないかと思っていますし、とにかく自分にチャンスが回ってきた時に慌てないように、今からいろんなこと、言葉や演技、身に着けるべき身体的な動きも含めてやっていただければ、いつでもまたこういったチャンスが来ると思います。この『SHOGUN 将軍』というプラットフォームも、そういった若いすばらしい才能にチャンスを与えて、世界へ紹介をしていく大事な舞台になっていると思うので、とにかく夢を大きく持って、前を向いて歩いてもらいたいと思います。」と、日本だけでなくアジア各国の夢を持つひと人へメッセージを送った。
真田は最後に、シーズン２に期待を寄せる世界中のファンへ向け「これは、日本の歴史的なストーリ―ですが、何が起こったのかを知っている方でも、新鮮に驚いて興奮していただける、ひねりが入っていますので、是非期待していただけたらと思います」とメッセージを送り締めくくった。
そのほか、グローバルゼネラル・エンターテイメント作品として、イベントでは、『パラダイス』シーズン2、FXの『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン5、『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン2など、ファンから絶大な支持を集める注目作の新シーズンが紹介され、会場を大いに沸かせた。
加えて、『クリス・ヘムズワース:父と絆のこころ旅』、ホリデーシーズンを彩る特別番組『ベリー・ジョナス・クリスマス・ムービー』、ウィル・スミスが100日間で七大陸を旅する新シリーズ『ポウル・トゥ・ポウル・ウィズ・ウィル・スミス』（原題）など、スターが集結する新作のオリジナルシリーズやドキュメンタリーの最新映像が特別に公開。
そのほかの注目作として、『エイリアン:アース』シーズン2の制作が決定したニュースや、『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』で描かれた出来事から数年後を舞台にしたスピンオフシリーズ『ザ・テスタメンツ』（原題）の初公開映像が公開された。
