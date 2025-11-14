ロックバンド「ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ」が、来年５月から初の５大スタジアムツアーを行うことが１３日、分かった。全国５か所９公演で、約５０万人を動員する大規模ツアーとなる。

ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒは２３年に５大ドームツアーで３８万人を動員し、昨年は豪華ゲストアーティストを招いた対バン形式のコンサートツアーで３２万人を動員。いずれもソールドアウトで圧倒的な人気を示してきたが、今回のスタジアムツアーは史上最大規模となる。

全会場スタジアムという新たな挑戦。ボーカル・ギターの清水依与吏（４１）は「挑戦する、となると自動的に『２０年以上重ねてきたものや費やしてきた時間を持って』とイメージしてしまうけれども、体重計に乗れば大したものは抱えていないと分かります。まぁちょっとはあれだけども。たとえ全部を手放して頭を空っぽにしてステージに立ったとしても、自分たちにそれらが『宿っている』と信じて」と思いを明かす。

ベースの小島和也（４１）も「来てくれた人たちがｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒをここで見られて良かったと思ってもらえるように一生懸命練習して当日を迎えようと思います」。ドラムスの栗原寿（４０）も「ピッチ上ではなくステージ上にはなりますが最初の一音目から最後の一音が鳴り終わるまで会場に来てくれたあなたも自分自身も胸の奥が熱くなるライブができるように一打入魂！全力で挑みます！」と意気込んだ。