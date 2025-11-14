ATEEZ、初共演・狩野英孝とバラエティー企画 冠番組第2弾放送決定「楽しんでいる姿を見て楽しんで」
韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）のドキュメンタリー番組『ATEEZ 8 FACE』の第2弾となる『ATEEZ 8 FACE season2』（毎週日曜 後4：00〜後4：30）が、11月30日から4週連続でBS-TBSで放送される。
【番組カット】ATEEZのソロカットも！楽しそうなメンバーたち
season2では『ATEEZ 2025 WORLD TOUR［IN YOUR FANTASY］』の日本公演、韓国公演、アメリカ公演に密着。1話につき2人をクローズアップし、パフォーマンスや舞台裏を届ける。個別インタビューではツアーにかける思いやファンへの気持ち、そして彼らが目指す未来について語る。
また、バラエティー企画も4週に分けて放送する。バラエティー企画のMCは、ATEEZと初共演のお笑い芸人・狩野英孝が務める。1つ目の企画は「ATEEZの運勢を見てみよう！占いの館」。ATEEZの運勢を予約の取れない占い師・斗弥に占ってもらう。来年の運勢をランキング形式で発表する。
2つ目の企画「世界初出し情報をスクープせよ！週刊ATEEZ！」では、まだどのメディアでも話したことのない初出し情報を自ら提供する。「週刊ATEEZ」の編集長・狩野が、記事を載せるか載せないかをジャッジする。ソンファと狩野がある話題で大盛り上がりする。
3つ目の企画は「目指せ！全員正解！利きうまい棒選手権」。ATEEZがうまい棒を試食して、8種類の中から味を当てる。食べ慣れない味もある中、一致団結して全員正解を目指す。
30日は「ワールドツアー密着：ジョンホ＆ソンファ 企画：占いの館・前半」、12月7日は「ワールドツアー密着：ホンジュン＆ヨサン 企画：占いの館・後半」、14日は「ワールドツアー密着：ミンギ＆ユンホ 企画：世界初出し情報をスクープせよ！週刊ATEEZ！」、21日は「ワールドツアー密着：サン＆ウヨン 企画：目指せ！全員正解！利きうまい棒選手権」を送る。
キャプテンのホンジュンは「シーズン2が決まったときは本当にうれしかったです」と喜びのコメント。「前回よりも僕たちの自然な姿や、新しい一面をお見せできたと思います。個別インタビューではそれぞれの想いをお話しできましたし、バラエティーでは僕たちの仲の良さがより伝わると思います。僕たちの楽しんでいる姿を見てぜひ皆さんも楽しんでくださったらうれしいです！」と伝えた。
